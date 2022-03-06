Над Харковом збито російський штурмовик Су-25, пілота шукають, - голова ОДА Синєгубов
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Вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації - штурмовик Су-25.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця", - зауважив він.
За його словами, збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.
Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили сили противника - переважають.
Будь ласка, зачекайте...
Але хай вбивають і своїх, не тільки ненависних їм українців.
Буде якась користь з полонених "незнайок" - нехай на всі будинки полонених не вистачить, але таке використання "незнайок" може допомогти при проведенні евакуації цивільних з найбільш атакованих мікрорайонів.
Якщо ворог цілеспрямовано атакує мирних жителів, то для збільшення шансів на їх порятунок і такі методи годяться.
Я не поленюсь еще раз сбегать в подвал, если за это время будут сбивать кацаполеты...
Даже обезьянка справится с такой нехитрой работой.
- Он упал
- А что случилось с летчиком?
- Он тоже упал... раз шесть или восемь