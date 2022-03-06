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Над Харковом збито російський штурмовик Су-25, пілота шукають, - голова ОДА Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Над Харковом збито російський штурмовик Су-25, пілота шукають, - голова ОДА Синєгубов

Вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації - штурмовик Су-25.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця", - зауважив він.

За його словами, збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили сили противника - переважають.

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Топ коментарі
+32
вы не поверите - это не сработает! перед нами враг другой категории - они пришли сюда убивать все, что шевелится, если они лупят по больницам, то они убьют своего не задумываясь!
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06.03.2022 13:21
+28
Живым брать демона! (с)
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06.03.2022 13:14
+28
надіюсь він приземлився на високовольтні лінії
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06.03.2022 13:14
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Живым брать демона! (с)
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06.03.2022 13:14 Відповісти
Ату его, ату
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06.03.2022 13:14 Відповісти
надіюсь він приземлився на високовольтні лінії
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06.03.2022 13:14 Відповісти
Отрезать руки. Повесить за ноги на дереве.
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06.03.2022 13:16 Відповісти
Русня , вам ***** , Молдоване самое время присоединится, можно инкогнито , типа вас тут нет
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06.03.2022 13:17 Відповісти
Летчика поймать и посадить на многоетажку и показать ето кацапским летчикам. Посмотрим как они будут сыпать бомбы на своего коллегу.
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06.03.2022 13:18 Відповісти
вы не поверите - это не сработает! перед нами враг другой категории - они пришли сюда убивать все, что шевелится, если они лупят по больницам, то они убьют своего не задумываясь!
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06.03.2022 13:21 Відповісти
Так, перші кілька разів може не спрацювати.
Але хай вбивають і своїх, не тільки ненависних їм українців.

Буде якась користь з полонених "незнайок" - нехай на всі будинки полонених не вистачить, але таке використання "незнайок" може допомогти при проведенні евакуації цивільних з найбільш атакованих мікрорайонів.

Якщо ворог цілеспрямовано атакує мирних жителів, то для збільшення шансів на їх порятунок і такі методи годяться.
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06.03.2022 13:40 Відповісти
да им пох они на свою семью бомбы скинут))Так им великий пук приказал))А как за яйца возьмут так **** мантры-учения,я не стрелял,первый раз и тд А ну и еще хит *****-"мама забери меня"
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06.03.2022 13:47 Відповісти
Над Черным морем сбили тридвараса...
Я не поленюсь еще раз сбегать в подвал, если за это время будут сбивать кацаполеты...
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06.03.2022 13:20 Відповісти
на фото су-34. а так надіюсь іго знайдуть живим.
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06.03.2022 13:21 Відповісти
Вот этих надо на месте - без суда и следствия. А потом сказать, что погиб от травм, несовместимых с жизнью.
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06.03.2022 13:22 Відповісти
О, пошёл цветной металл, это тема.)))
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06.03.2022 13:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
картинка не соответвует, су-25, а не су-34
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06.03.2022 13:25 Відповісти
Ребят это просто старая картинка кто их сейчас фоткает - некогда
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06.03.2022 13:29 Відповісти
Это наглядный пример как выглядит Су-25,а фотки мы увидем ,как русский фашист приземлился жопой на сук,и погиб мучительной смертью.
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06.03.2022 13:50 Відповісти
их не надо фоткать, - есть база, нужно просто запостить картинку соответсвенно номенклатуре.
Даже обезьянка справится с такой нехитрой работой.
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06.03.2022 13:55 Відповісти
Хай швидше шукають - може знайдуть живим Бо якщо його на землі атакує "винищувач" "Ла-пята" то шансів вижить практично нема!
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06.03.2022 13:26 Відповісти
ріжтена камеру голову,харе вже понабирали літунів полонених,давайте вже в розход і дуже жорстко + камера.
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06.03.2022 13:27 Відповісти
Вот если бы сказали что пилота уже жарят.. было бы интересно.. а этот сушкопад - уже как положенное..сколько там ещё таких лаптелётов, кто знает??
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06.03.2022 13:29 Відповісти
- Владимир Владимирович, что случилось с самолетом?
- Он упал
- А что случилось с летчиком?
- Он тоже упал... раз шесть или восемь
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06.03.2022 13:30 Відповісти
Вбити без жалю!
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06.03.2022 13:52 Відповісти
 
 