Над Харьковом сбит российский штурмовик Су-25, пилота ищут, - глава ОГА Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника", - отметил он.
По его словам, вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями.
Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы противника преобладают.
Пожалуйста, подождите...
Але хай вбивають і своїх, не тільки ненависних їм українців.
Буде якась користь з полонених "незнайок" - нехай на всі будинки полонених не вистачить, але таке використання "незнайок" може допомогти при проведенні евакуації цивільних з найбільш атакованих мікрорайонів.
Якщо ворог цілеспрямовано атакує мирних жителів, то для збільшення шансів на їх порятунок і такі методи годяться.
Я не поленюсь еще раз сбегать в подвал, если за это время будут сбивать кацаполеты...
Даже обезьянка справится с такой нехитрой работой.
- Он упал
- А что случилось с летчиком?
- Он тоже упал... раз шесть или восемь
- Их там нет... уже нет... их уже нигде нет...