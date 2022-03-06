Над Харьковом сбит российский штурмовик Су-25, пилота ищут, - глава ОГА Синегубов

Утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника", - отметил он.

По его словам, вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями.

Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы противника преобладают.

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