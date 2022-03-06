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Над Харьковом сбит российский штурмовик Су-25, пилота ищут, - глава ОГА Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Над Харьковом сбит российский штурмовик Су-25, пилота ищут, - глава ОГА Синегубов

Утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника", - отметил он.

По его словам, вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями.

Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы противника преобладают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг сосредоточил усилия на попытке оцепления Киева, Харькова, Чернигова, Николаева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 12:00 6 марта

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Топ комментарии
+42
вы не поверите - это не сработает! перед нами враг другой категории - они пришли сюда убивать все, что шевелится, если они лупят по больницам, то они убьют своего не задумываясь!
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06.03.2022 13:21
+33
Живым брать демона! (с)
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06.03.2022 13:14
+33
надіюсь він приземлився на високовольтні лінії
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06.03.2022 13:14
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Живым брать демона! (с)
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06.03.2022 13:14 Ответить
Ату его, ату
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06.03.2022 13:14 Ответить
надіюсь він приземлився на високовольтні лінії
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06.03.2022 13:14 Ответить
Отрезать руки. Повесить за ноги на дереве.
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06.03.2022 13:16 Ответить
Русня , вам ***** , Молдоване самое время присоединится, можно инкогнито , типа вас тут нет
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06.03.2022 13:17 Ответить
Летчика поймать и посадить на многоетажку и показать ето кацапским летчикам. Посмотрим как они будут сыпать бомбы на своего коллегу.
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06.03.2022 13:18 Ответить
вы не поверите - это не сработает! перед нами враг другой категории - они пришли сюда убивать все, что шевелится, если они лупят по больницам, то они убьют своего не задумываясь!
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06.03.2022 13:21 Ответить
Так, перші кілька разів може не спрацювати.
Але хай вбивають і своїх, не тільки ненависних їм українців.

Буде якась користь з полонених "незнайок" - нехай на всі будинки полонених не вистачить, але таке використання "незнайок" може допомогти при проведенні евакуації цивільних з найбільш атакованих мікрорайонів.

Якщо ворог цілеспрямовано атакує мирних жителів, то для збільшення шансів на їх порятунок і такі методи годяться.
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06.03.2022 13:40 Ответить
да им пох они на свою семью бомбы скинут))Так им великий пук приказал))А как за яйца возьмут так **** мантры-учения,я не стрелял,первый раз и тд А ну и еще хит *****-"мама забери меня"
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06.03.2022 13:47 Ответить
Ці тварі навпаки готові розбомбити своїх.Менше свідків для суду.
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06.03.2022 14:32 Ответить
Над Черным морем сбили тридвараса...
Я не поленюсь еще раз сбегать в подвал, если за это время будут сбивать кацаполеты...
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06.03.2022 13:20 Ответить
на фото су-34. а так надіюсь іго знайдуть живим.
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06.03.2022 13:21 Ответить
Вот этих надо на месте - без суда и следствия. А потом сказать, что погиб от травм, несовместимых с жизнью.
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06.03.2022 13:22 Ответить
О, пошёл цветной металл, это тема.)))
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06.03.2022 13:24 Ответить
Ребят это просто старая картинка кто их сейчас фоткает - некогда
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06.03.2022 13:29 Ответить
Это наглядный пример как выглядит Су-25,а фотки мы увидем ,как русский фашист приземлился жопой на сук,и погиб мучительной смертью.
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06.03.2022 13:50 Ответить
их не надо фоткать, - есть база, нужно просто запостить картинку соответсвенно номенклатуре.
Даже обезьянка справится с такой нехитрой работой.
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06.03.2022 13:55 Ответить
Хай швидше шукають - може знайдуть живим Бо якщо його на землі атакує "винищувач" "Ла-пята" то шансів вижить практично нема!
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06.03.2022 13:26 Ответить
Навряд чи знайдуть живим. У них на літаках катапульти такої системи, що спочатку голова пробиває верхню сферу кабіни і програє на міцність.
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06.03.2022 15:16 Ответить
Тут ти не правий В радянських авіаційних катапультних комплексах якість була найвищою у світі Навіть американці оцінили - ходили розмови що вони хотіли навіть взять ліцензію але не пройшли бюрократичну заморочку - там треба було щоб не менше 80% складових випускалися у США а росіяни наполягали на 50-ти
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06.03.2022 15:36 Ответить
ріжтена камеру голову,харе вже понабирали літунів полонених,давайте вже в розход і дуже жорстко + камера.
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06.03.2022 13:27 Ответить
Вот если бы сказали что пилота уже жарят.. было бы интересно.. а этот сушкопад - уже как положенное..сколько там ещё таких лаптелётов, кто знает??
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06.03.2022 13:29 Ответить
Залізь у Вікіпедію - я бачив кілька днів тому - там є така інформація
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06.03.2022 15:38 Ответить
- Владимир Владимирович, что случилось с самолетом?
- Он упал
- А что случилось с летчиком?
- Он тоже упал... раз шесть или восемь
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06.03.2022 13:30 Ответить
- А что случилось с нашей армией вторжения?
- Их там нет... уже нет... их уже нигде нет...
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06.03.2022 15:52 Ответить
Вбити без жалю!
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06.03.2022 13:52 Ответить
 
 