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Новости Война в Украине
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Харьков (2723) Синегубов (41)

В Харькове оккупанты попали в телебашню: трансляция приостановлена

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове оккупанты попали в телебашню: трансляция приостановлена

Российские оккупанты попали в телевизионную башню в Харькове, в результате чего трансляция прекратилась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу харьковской администрации Олега Синегубова.

Отмечается, что в Харькове в результате атаки российского врага повредили телебашню на Павловом поле. Временно телетрансляция приостановлена.

"Как информирует представитель Концерна РРТ, сигнал пока отсутствует. Будут работать над восстановлением, о чем будет сообщено позже", - сообщил Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская ДРГ обстреляла британских журналистов из Sky News. ВИДЕО

Кроме того, известно о попадании снарядов в районе площади Небесной сотни.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли из "Градов" территорию Харьковского физтеха, где находится ядерная установка. Украинские защитники сбили над Харьковом вражеский истребитель.

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Не хочу роздувати але...
в бік Харків летять гелікоптери.
Написав Цаплієнко
/ оперативна ЗСУ /
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06.03.2022 19:44 Ответить
Гелікоптери дуже добре збиваються. Думаю і ці впадуть.
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06.03.2022 19:49 Ответить
У ***** закінчуються літаки та летуни?
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06.03.2022 19:54 Ответить
Щось той Цаплієнко сьогодні де не посій там і вродиться , і про Вінницю вибриком ,тепер тут про вертольоти ; такий ніби грамотний журналіст - у чат бот ЗСУ пиши а не у соцмережах паніку сій (( налийте хтось йому водички хай остигне , бо перегріється (( , а я люблю його репортажі дивитися ))
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06.03.2022 20:35 Ответить
У ***** закінчується вермахт
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06.03.2022 19:59 Ответить
Именно. Пытаются сломать защитников морально. Обрубают источник новостей. Заменят его пропагандой и будут ждать, пока у защитников опустятся руки.
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06.03.2022 20:02 Ответить
То я думаю чому півтори години назад пропав ТБ сигнал

КАЦАПИ - ЧЕКАЙТЕ ОТВЄТКУ В ОСТАНКІНО
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06.03.2022 20:04 Ответить
 
 