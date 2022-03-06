"Крим - це Україна", - мешканці Чонгару вийшли на мітинг проти окупантів

Жителі села Чонгар Херсонської області вийшли на мітинг проти росіян з вимогою забиратися з Криму.

Відео оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram, передає Цензор.НЕТ.



"Мешканці Чонгару під прапорами кримських татар і України вимагали від окупантів забиратися з Криму. Бо Крим – це Україна", - ідеться в повідомленні.

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