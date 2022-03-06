"Крим - це Україна", - мешканці Чонгару вийшли на мітинг проти окупантів
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Жителі села Чонгар Херсонської області вийшли на мітинг проти росіян з вимогою забиратися з Криму.
Відео оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Мешканці Чонгару під прапорами кримських татар і України вимагали від окупантів забиратися з Криму. Бо Крим – це Україна", - ідеться в повідомленні.
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Вони ховаються в полях пiд Херсоном.
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!