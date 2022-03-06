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"Крим - це Україна", - мешканці Чонгару вийшли на мітинг проти окупантів

Новини Цензор.НЕТ Події

Жителі села Чонгар Херсонської області вийшли на мітинг проти росіян з вимогою забиратися з Криму.

Відео оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Мешканці Чонгару під прапорами кримських татар і України вимагали від окупантів забиратися з Криму. Бо Крим – це Україна", - ідеться в повідомленні.

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Красавчики, смелые свободные люди. Спасибо.
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06.03.2022 22:21 Відповісти
Окупантiв там нема.
Вони ховаються в полях пiд Херсоном.
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06.03.2022 22:22 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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06.03.2022 22:24 Відповісти
Понеслась)))
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06.03.2022 22:26 Відповісти
Знаю кримчан, котрі за всі роки окупації росією не змирилися з тим, що не вигнали в 2014 році окупанта, так і кажуть: Крым это Украина.
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06.03.2022 23:26 Відповісти
 
 