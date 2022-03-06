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Російські окупанти вбили очільника Гостомельської ОТГ Прилипка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вбили голову Гостомельської об'єднаної територіальної громади Юрія Прилипка.
Про це у Facebook повідомив шеф-редактор інформаційно-аналітичного порталу "Хвиля", співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, на жаль, я був все ж правий і голова Гостомельської ОТГ Юрій Прилипко загинув. Це підтвердили його родичі. Його тіло вдалося забрати лише сьогодні. Тіло було заміновано. Разом з ним у Гостомелі загинуло два волонтери", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+45 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар06.03.2022 22:32
+28 Сергей Николаевич bf2729b7
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+18 Maksym Pyatygorskyy
показати весь коментар06.03.2022 22:33
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Це підтвердження того, що влада, вибрана за українськими законами не може бути колаборантами. Бо розуміє, що вона вибрана народом.
на часі, усі захисники.
Слава Героям.
Вічна пам,ять хлопцям.
даже тело заминировали, как можно потом верить их слезам крокодильим?!!!
Вечная память достойному человеку.
в полной мере можно адресовать нынешней русни
але мусульмане прокляните их в мечетях - обьявите кадыровцам джихад
Люта смерть вбивцям 1