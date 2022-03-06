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Російські окупанти вбили очільника Гостомельської ОТГ Прилипка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти вбили очільника Гостомельської ОТГ Прилипка

Російські окупанти вбили голову Гостомельської об'єднаної територіальної громади Юрія Прилипка.

Про це у Facebook повідомив шеф-редактор інформаційно-аналітичного порталу "Хвиля", співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, на жаль, я був все ж правий і голова Гостомельської ОТГ Юрій Прилипко загинув. Це підтвердили його родичі. Його тіло вдалося забрати лише сьогодні. Тіло було заміновано. Разом з ним у Гостомелі загинуло два волонтери", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Гостомелі горять будинки мирних мешканців. Люди благають про допомогу. ВIДЕО

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Топ коментарі
+45
Сволочи ,за ВСЁ ответите МРАЗИ ватные !
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06.03.2022 22:32
+28
Вот на хрена мы в плен берём этих гандонов, они же как скоты себя ведут
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06.03.2022 22:34
+18
Вічна памʼять.

Це підтвердження того, що влада, вибрана за українськими законами не може бути колаборантами. Бо розуміє, що вона вибрана народом.
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06.03.2022 22:33
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Сволочи ,за ВСЁ ответите МРАЗИ ватные !
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06.03.2022 22:32 Відповісти
Вічна памʼять.

Це підтвердження того, що влада, вибрана за українськими законами не може бути колаборантами. Бо розуміє, що вона вибрана народом.
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06.03.2022 22:33 Відповісти
Вот на хрена мы в плен берём этих гандонов, они же как скоты себя ведут
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06.03.2022 22:34 Відповісти
коментар відмічено як спам
ну мы же не скоты
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06.03.2022 22:39 Відповісти
Безумовно - не скоти, "око- за око, зуб - за зуб" люди придумали.кревна помста називається. Та що фсьо по - людськи. В полон брати в крайньому випадку, тих, хто є використовувати в якості живого щита, хоч якась користь.
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06.03.2022 23:17 Відповісти
сукі
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06.03.2022 22:34 Відповісти
Земля Вам пухом
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06.03.2022 22:34 Відповісти
колись були чиновниками, робочими, айтішниками.
на часі, усі захисники.
Слава Героям.
Вічна пам,ять хлопцям.
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06.03.2022 22:35 Відповісти
Слава Герою та Вічна пам'ять!
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06.03.2022 22:37 Відповісти
Людожери кацапські.
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06.03.2022 22:38 Відповісти
😰
даже тело заминировали, как можно потом верить их слезам крокодильим?!!!
Вечная память достойному человеку.
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06.03.2022 22:38 Відповісти
Вечная Память погибшим за Украину
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06.03.2022 22:39 Відповісти
Кто помнит последние сцены "Раба любви"
в полной мере можно адресовать нынешней русни
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06.03.2022 22:39 Відповісти
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06.03.2022 22:42 Відповісти
Це ж яким конченим скотом треба бути, щоб мінувати тіло ?????!!!!! Це не люди, це звіри!
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06.03.2022 22:47 Відповісти
Це не звіри, які такого не роблять, це справжні ПОТВОРИ.
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06.03.2022 23:00 Відповісти
Це **** диряві-кадировці.Воїни,в полон їх не беріть,знімайте з них скальпи,з живих!
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06.03.2022 23:10 Відповісти
Чую кадировських почерк
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06.03.2022 23:11 Відповісти
да там ублюдки кадыровци беспределят бородатые свиньи
але мусульмане прокляните их в мечетях - обьявите кадыровцам джихад
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06.03.2022 23:16 Відповісти
******** - заминированных овец.
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06.03.2022 23:28 Відповісти
Світла пам'ять !

Люта смерть вбивцям 1
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07.03.2022 00:11 Відповісти
 
 