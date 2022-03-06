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Росія готує нову атаку на Харків. Поліція просить направлятися в укриття

Новини Цензор.НЕТ Події

Росія готує нову атаку на Харків. Поліція просить направлятися в укриття

Найближчим часом планується атака ворога на Харків. Жителів просять направлятися в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"За оперативними даними Національної поліції, найближчим часом планується атака ворога на Харків. Шановні харків'яни, негайно прямуйте в укриття, не виходьте при обстрілі. Бережіть своє життя", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів. ФОТО

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Будьте навіки прокляті, москалі!
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06.03.2022 22:55 Відповісти
Харків'яни, бережи вас Господь.
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06.03.2022 22:57 Відповісти
Це все, на що здатні кацапи... Сцикливі підори.
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06.03.2022 22:58 Відповісти
Кацапів у полон НЕ БРАТИ!
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06.03.2022 22:58 Відповісти
Атака какая? Воздушная, наземная?
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06.03.2022 22:58 Відповісти
Господи,коли вже будут добрі новини,бо серце не витримує..
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06.03.2022 23:03 Відповісти
Я реально уже в не понимаю что он с этого Харькова хочет, разбомбили его полностью....
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06.03.2022 23:46 Відповісти
 
 