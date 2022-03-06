Росія готує нову атаку на Харків. Поліція просить направлятися в укриття

Найближчим часом планується атака ворога на Харків. Жителів просять направлятися в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"За оперативними даними Національної поліції, найближчим часом планується атака ворога на Харків. Шановні харків'яни, негайно прямуйте в укриття, не виходьте при обстрілі. Бережіть своє життя", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів. ФОТО