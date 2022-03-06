Росія готує нову атаку на Харків. Поліція просить направлятися в укриття
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Найближчим часом планується атака ворога на Харків. Жителів просять направлятися в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"За оперативними даними Національної поліції, найближчим часом планується атака ворога на Харків. Шановні харків'яни, негайно прямуйте в укриття, не виходьте при обстрілі. Бережіть своє життя", - йдеться в повідомленні.
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