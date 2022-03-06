Жоден світовий лідер не відреагував на анонсований РФ обстріл України, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський закликав західних лідерів посилити санкційний тиск на Росію.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави зазначив, що не почув сьогодні реакції від лідерів світу на анонсоване Росією бомбардування підприємств оборонного сектору України.
"Я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика, реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановано. Чому? Тому що немає реакції, тому що мовчання, жодного слова. Ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, що хоча б завтра ви це помітите, відреагуєте, щось скажете. Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку, ми точно знаємо, як підуть накази за вертикаллю командування. Ми знаємо все і не пробачимо нічого", - наголосив президент.
"Зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо. Бо там не зрозуміли, не відчули, не побачили, що світ дійсно рішучий. Ви не сховаєтесь від цієї реальності. Ви не сховаєтесь від нових вбивств в Україні. Багато говорили про гуманітарні коридори, щоденно говорили...", - додав Зеленський.
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3 hrs ·
Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ***** не розумію, на шо розраховує ворог.
На оточення і блокаду? ****** можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.
Прорив у центр? Ще більше ******. Населення вас, ******, ненавидить і буде ******* чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.
Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати ***** у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.
Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, ******* протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну *** знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не *****. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.
Коротше, *** з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.
Хімічна зброя - то вже буде повний зашквар...(((
А він зараз нікому вже не заважає, він як слухняний єврейський хлопчик дотримується усіх порад від наших союзників і дуже яскраво грає свою роль. Він закликає світ об'єднатися , робить це постійно і це спрацьовує.
Теперь конкретно Мариуполь вы чего добиваетесь Ленинграда голод блокада еда по талонам пойдут на штурм погибнет море людей но потом когда потери пойдут на 1000 с сотнями у нас никто не будет считаться на крыше снайпер удар под садиком бмп удар города разрушат 1000 и 1000 погибнут. Но Европа все так же будет смотреть и ничего не делать что то обещая осуждая. Адидас объявит санкции что больше новой коллекции в бутики Москвы не поставляет. А по каналам РФ скажут что это террористы все взрывают не было выбора.
Короче надо договариваться демилитаризации и денацификация фигня. Определяйте нейтральный статус Украины. Признавайте ДНР ЛНР КРЫМ. Ставьте президентом кого то Янукович Медвечук не или вам вариант предложите может Тимошенко? И как то налаживайте жизнь. Вы что хотите Сирию вам устроят запад будет долго печалиться потом западную украину признает и возьмет к себе. кстати путину она не нужна он её с радостью румынм да венграм и полякам отдаст и правительство в изгнании в Польше ему даже в радость не надо будет кормить их и туда можно будет всех несогласных отправлять. А та часть что останеться получаеться будет у разбитого корыта и в Европу не попали ещё и жить в разрухе.
Надо думать прикидывать варианты на голом патриотизме и фанатизме не уедешь. Пока для РФ это все красивая спец операция но угробите Мариуполь и все пойдет жесть. РФ скажет что воюет с терористам ТВ радосто подхватят росияни одобрят.
Вот ещё минские соглашения идеальный мирный вариант. 2 условия согласиться сейчас смена власти и живе украина. Вариант 3 зачистка камедатуры разделения украины. А для запада мы всего лишь инструмент судя по всему не впишуться. Если подумать нам оно нужно чтоб нас убивали ради интересов Европы хотят повоевать с РФ пусть сами воюют а нам надо жить и развиваться а Пу он же тоже не вечен а зато сколько жизней украинцев спасут.