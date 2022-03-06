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Жоден світовий лідер не відреагував на анонсований РФ обстріл України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жоден світовий лідер не відреагував на анонсований РФ обстріл України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав західних лідерів посилити санкційний тиск на Росію.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що не почув сьогодні реакції від лідерів світу на анонсоване Росією бомбардування підприємств оборонного сектору України.

"Я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика, реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановано. Чому? Тому що немає реакції, тому що мовчання, жодного слова. Ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, що хоча б завтра ви це помітите, відреагуєте, щось скажете. Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку, ми точно знаємо, як підуть накази за вертикаллю командування. Ми знаємо все і не пробачимо нічого", - наголосив президент.

"Зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо. Бо там не зрозуміли, не відчули, не побачили, що світ дійсно рішучий. Ви не сховаєтесь від цієї реальності. Ви не сховаєтесь від нових вбивств в Україні. Багато говорили про гуманітарні коридори, щоденно говорили...", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський і Джонсон узгодили подальші спільні кроки щодо протидії агресії РФ

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Топ коментарі
+32
Я неділю не критикував Зеленського.Але мені не подобається,що з нього в інтернеті роблять полководця.3 роки адекватні люди кричали,що армія недофінансовується,що ракетна програма заморожена,що замість великого будівництва,потрібно посилювати загальну обороноздатність.Зараз все то все будівництво розбили.Саме за Зеленського диверсанти поналазили масово в Україну.А скільки було насмішок,а то Хуйло нападе.Тепер він напав на повну і щось несмішно.
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06.03.2022 23:11
+27
Юрій Гудименко

3 hrs ·

Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ніхуя не розумію, на шо розраховує ворог.

На оточення і блокаду? Охуїти можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.

Прорив у центр? Ще більше охуїти. Населення вас, блядей, ненавидить і буде хуярити чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.

Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати пизди у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.

Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, сучасне протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну хуй знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не дохуя. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.

Коротше, хуй з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.
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06.03.2022 23:08
+23
Угомоніться, наразі йому треба бути президентом,а наскільки він найсправжній говорить озброєння арміі, обвалений оборонний заказ , та мільярди викинуті на дороги,коли ворог стояв вже на кордоні.Люди мовчать ,намагаються бути терплячими, не треба провокувати людей своїма лозунгами.
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06.03.2022 23:15
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Юрій Гудименко

3 hrs ·

Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ***** не розумію, на шо розраховує ворог.

На оточення і блокаду? ****** можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.

Прорив у центр? Ще більше ******. Населення вас, ******, ненавидить і буде ******* чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.

Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати ***** у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.

Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, ******* протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну *** знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не *****. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.

Коротше, *** з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.
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06.03.2022 23:08 Відповісти
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в них є купа нелюдської зброї та засобів (від газу до термобаричних бомб), так що не зарікайтесь
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06.03.2022 23:29 Відповісти
часів WWII?
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06.03.2022 23:33 Відповісти
часів Норд Осту та Сирії
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06.03.2022 23:41 Відповісти
Термобаричні бомби вони вже застосовували...
Хімічна зброя - то вже буде повний зашквар...(((
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06.03.2022 23:33 Відповісти
УКРАЇНА ЖИВЕ-РОСІЯ ЗДОХНЕ - YouTube
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06.03.2022 23:08 Відповісти
Угомоніться, наразі йому треба бути президентом,а наскільки він найсправжній говорить озброєння арміі, обвалений оборонний заказ , та мільярди викинуті на дороги,коли ворог стояв вже на кордоні.Люди мовчать ,намагаються бути терплячими, не треба провокувати людей своїма лозунгами.
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06.03.2022 23:15 Відповісти
Саме так, згоден. Лозунга більш нема.
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06.03.2022 23:49 Відповісти
кремлівський маньяк зайде настільки далеко ,наскільки йому дозволять труси ,паде Україна,ви начерзі господа толерасти,все рівно грошики свої втратите,або життя.
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06.03.2022 23:10 Відповісти
О я тебя помню. Самые любовные посты в адрес Петра. Вы уже вернулись к работе?
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07.03.2022 02:09 Відповісти
Скорее, хло пытается делать хорошую мину при плохой игре.
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06.03.2022 23:11 Відповісти
Я неділю не критикував Зеленського.Але мені не подобається,що з нього в інтернеті роблять полководця.3 роки адекватні люди кричали,що армія недофінансовується,що ракетна програма заморожена,що замість великого будівництва,потрібно посилювати загальну обороноздатність.Зараз все то все будівництво розбили.Саме за Зеленського диверсанти поналазили масово в Україну.А скільки було насмішок,а то ***** нападе.Тепер він напав на повну і щось несмішно.
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06.03.2022 23:11 Відповісти
Все це ми знаємо і пам'ятаємо. А зараз він одробляє карму. І не тільки він...
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06.03.2022 23:18 Відповісти
ага буде на цвинтарі перед могилами українців карму мити
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07.03.2022 00:34 Відповісти
Не сваріться! Зараз треба просто об"єднатися і перемогти! Підсумки будемо робити після війни. війна нас всих змінить.... ми станемо зовсім іншими... всі!
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07.03.2022 00:12 Відповісти
та то нікому не вдовбеш,я скільки срався з тими лушпенямі з одного воєнно орієнованного форуму,шо мол нахрен нам ті срані корвети і катери,де нептуни в массовіх кількостях,де вільха,де сапсан,де нові ппо,але зараз шось мовчать стратегі херові,відно нема що сказати,бо нас захищае ппо яке в массі своїй ще при "кривавому баризі" відновили,а як ***** згадаєшь про то по скільки літаків відновлювали при хриплявому то **** аж кров заливає,зато про "мегамости і мегадороги" срали з кожного чайника,особливо про їх **** ціну...
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07.03.2022 00:33 Відповісти
Всі мости взірвані. Тобто гроші взагалі пішли в повітря. А що до ппо, то також колись насміхалися. Мовляв Порошенко ним прикрив свій дім.
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07.03.2022 00:43 Відповісти
От якби Пьётр Шололадный... Так?
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07.03.2022 01:44 Відповісти
Він для оборони був набагато кращий.
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07.03.2022 01:46 Відповісти
Був. Би. Може. А так - блазень в броніку.
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07.03.2022 01:49 Відповісти
Саме за Порошенка ппо над Києвом відновили,саме за нього найбільше танків модернізували і відновили,так само по авіації.Саме за нього створили ракетні комплекси.Але щось не бачив я ніякого прогресу в армії за Зеленського,навіть ракетних комплексів в серію не поставили.Я Порошенка дуже критикував і не є його ярим фанатом.Але армія фактично за нього була створена.Якби її не було,то москалі вже повністю захопили Україну.
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07.03.2022 01:56 Відповісти
У Ленінській кузні. Свинарчуками.
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07.03.2022 02:06 Відповісти
І ШО? То нехай би нічого не було? Бо за Зеленського армія взагалі не покращувалась.Один літак відновили в рік і декілька танків.
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07.03.2022 02:12 Відповісти
Ці санкції ще не вступили у дію.
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06.03.2022 23:19 Відповісти
Зе мусить відповісти за саботаж армії та держави, який він проводив до війни! Наразі най розгрібає, й не заважає військовим у їх справі, але в мене пам'ять буде добра.
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06.03.2022 23:27 Відповісти
Бо до війни він у своїй голові війну вже закінчив. Пам'ятаєте, як він це казав?

А він зараз нікому вже не заважає, він як слухняний єврейський хлопчик дотримується усіх порад від наших союзників і дуже яскраво грає свою роль. Він закликає світ об'єднатися , робить це постійно і це спрацьовує.
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06.03.2022 23:33 Відповісти
ничего подобного он постоянно че-то требует как истеричка и наезжает на НАТО как буд-то мы с ними какие-то договора подписывали
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07.03.2022 01:34 Відповісти
Всі наші загиблі на совісті російських вбивць… які вбивають тому що в нас США забрало ядерну зброю
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06.03.2022 23:34 Відповісти
Тактическое и Стратегическое Ядерное оружие Украины вывезли в россию а не в США, благодарите Кравчука и Кучму.
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06.03.2022 23:39 Відповісти
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!Але надавила США.Я пам'ятаю американські вантажівки тоді в нас їздили.Та й тоді всю зброю забрали і літаки і ракети різні все.
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06.03.2022 23:43 Відповісти
стоп! Обрали б Чорновіла все булоб інакше... Але повелись на руду гниду (як завжди обирають гівно)
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06.03.2022 23:43 Відповісти
зачем так далеко ходить выбрать скомороха во время агрессии это надо быть не пуганным идиотм за что и расплачиваемся..
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07.03.2022 01:35 Відповісти
Вообще не могу понять,представители НАТО много раз говорили что не собираются принимать Украину ,теперь почему вы нас не защищаете?
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06.03.2022 23:45 Відповісти
Усі очікують на нову картинку на тв як будуть бомбити країну, яку обманули та залишили без захісту від звірячої русні. Коли почнуть, усі будуть голосно засуджувати та співчувати. Але завтра усе це прийде до них.
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07.03.2022 00:07 Відповісти
НАТО, озброенне до зубів, спокійно спостерігає, як Путлер нищить Україну!!! Це не просто аморально, це огидно!!
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07.03.2022 00:10 Відповісти
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Ну друзья я вас предупреждал договаривайтесь на пике успеха. Вас зауважали вы сопротивлялись но как только потери РФ превысят предел я не знаю какой но в районе 20k. Вам будет очень тяжко они врубят бомбы по 500 кг типа сегодняшней которую они специально не взвели просто скинули показать. вакуумные термобарические химические осколочные короче жесть. Следите за ТВ поначалу это было помощь заблудшему украинскому народу от нацистов который сам бежит в объятие РФ. а теперь это уже борьба с террористами ядерными которые хотели ядерную бомбу получить и по РФ шарахнуть типа вы США за такое садам Хусейна жестко бомбили почему нам нельзя. Я не злорадствую я даже восхищен вам ну давайте честно подумаем в каком гнилом капиталистическом мире мы живем. Представьте если такие бомбы будут падать на города гибнут будут не десятки а сотни сотни. Вы скажите ну так это же жесть Европа вздрогнет люди ужаснуться. Не нет вот сегодня Мариуполь инфа о якобы 200 человек под завалами для миру пустяки никто не вздрогнул даже в Украине. Вот и представьте себе города в труху тысячи убитых равнять под ноль будут методично шаг за шагом сейчас они просто закрепиться отдохнут дней 5 и начнут. Вы реально такое хотите? Да я не хочу но что мы можем поделать. Европа будет осуждать даже даст немного оружия но серьезно не поможет да санкции да ещё больше изоляции. А чем дольше конфликт тем больше расчеловечивания и росиянам пофиг сколько потерь у нас им своих жалко. Тем более мирным людям охота жить. Если в Мариуполе случиться катастрофа то уже жалеть никто не будет никого. Просто подумайте а так ли плохо быть условно в русском мире из преимуществ на вас больше никто не нападет будете спать спокойно ну экономически выгодно ресурсы короче не предел мечтаний но жить можно тем более язык и культуру никто трогать не будет. Из плохого ну да диктатура но Москва не жалуется живут богато да и по РФ есть развитие что то делают что то строят не совсем же дикари. Вариант второй партизанить воевать но это бесперспективно.

Теперь конкретно Мариуполь вы чего добиваетесь Ленинграда голод блокада еда по талонам пойдут на штурм погибнет море людей но потом когда потери пойдут на 1000 с сотнями у нас никто не будет считаться на крыше снайпер удар под садиком бмп удар города разрушат 1000 и 1000 погибнут. Но Европа все так же будет смотреть и ничего не делать что то обещая осуждая. Адидас объявит санкции что больше новой коллекции в бутики Москвы не поставляет. А по каналам РФ скажут что это террористы все взрывают не было выбора.

Короче надо договариваться демилитаризации и денацификация фигня. Определяйте нейтральный статус Украины. Признавайте ДНР ЛНР КРЫМ. Ставьте президентом кого то Янукович Медвечук не или вам вариант предложите может Тимошенко? И как то налаживайте жизнь. Вы что хотите Сирию вам устроят запад будет долго печалиться потом западную украину признает и возьмет к себе. кстати путину она не нужна он её с радостью румынм да венграм и полякам отдаст и правительство в изгнании в Польше ему даже в радость не надо будет кормить их и туда можно будет всех несогласных отправлять. А та часть что останеться получаеться будет у разбитого корыта и в Европу не попали ещё и жить в разрухе.

Надо думать прикидывать варианты на голом патриотизме и фанатизме не уедешь. Пока для РФ это все красивая спец операция но угробите Мариуполь и все пойдет жесть. РФ скажет что воюет с терористам ТВ радосто подхватят росияни одобрят.

Вот ещё минские соглашения идеальный мирный вариант. 2 условия согласиться сейчас смена власти и живе украина. Вариант 3 зачистка камедатуры разделения украины. А для запада мы всего лишь инструмент судя по всему не впишуться. Если подумать нам оно нужно чтоб нас убивали ради интересов Европы хотят повоевать с РФ пусть сами воюют а нам надо жить и развиваться а Пу он же тоже не вечен а зато сколько жизней украинцев спасут.
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07.03.2022 01:31 Відповісти
Кацапский выродок - иди на ***!
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07.03.2022 01:41 Відповісти
 
 