4621 10
Замість прощеної неділі буде Судний день, - звернення Зеленського 6 березня. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації 6 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ відео звернення розміщена на офіційному президентському каналі в You tube.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.03.2022 23:19
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.03.2022 23:38
+4 Вадим 05572a46
показати весь коментар06.03.2022 23:19
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
Вадим 05572a46
показати весь коментар06.03.2022 23:19 Відповісти Мені подобається 4
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.03.2022 23:19 Відповісти Мені подобається 6
Слава Шустрий
показати весь коментар06.03.2022 23:33 Відповісти Мені подобається 1
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.03.2022 23:38 Відповісти Мені подобається 5
Ярослав Пінкевич
показати весь коментар06.03.2022 23:19 Відповісти Мені подобається 3
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар06.03.2022 23:21 Відповісти Мені подобається 4
Shanna Castellanos 84782519
показати весь коментар06.03.2022 23:34 Відповісти Мені подобається 1
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...