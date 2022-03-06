УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18668 відвідувачів онлайн
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
06.03.2022 23:19
+5
показати весь коментар
06.03.2022 23:38
+4
Росія згине коли зійде Українське сонце!(Джохар Дудаєв)Браття,сонце сходить!
показати весь коментар
06.03.2022 23:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росія згине коли зійде Українське сонце!(Джохар Дудаєв)Браття,сонце сходить!
показати весь коментар
06.03.2022 23:19 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 23:19 Відповісти
Класно написано , але згідно до сьогодення у кінці фрази добавити-.............бо вони на ученіях .
показати весь коментар
06.03.2022 23:33 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 23:38 Відповісти
Героям Слава!!!
показати весь коментар
06.03.2022 23:19 Відповісти
Зеля молодець. Росте над собою...
показати весь коментар
06.03.2022 23:21 Відповісти
Не знаю как с трибуналом в этом оцепеневшем и боязливом мире ,но суд БОЖИЙ так это ТОЧНО произойдёт ,да и места в аду уже забронированы..Сейчас на Западе часто вспоминают войну в Сирии и проводят параллели с войной в Украине..зеркальное отображение..И что сделал всемогущий мир после войны -ПРОМОЛЧАЛ..БЫСТРЕНЬКО ЗАБЫЛ и никакого трибунала не было…Если тогда после Сирии «пу» и его убийц отдали под трибунал ,осудили ,посадили..то может войны в Украине,второго Алеппо ,во что он преднамеренно ,по плану превращает Украину,не повторилось…Но миру ,как видно было удобнее ,сделать вид ,что ничего особенного не произошло..ведь это «пу»со своей «мощной»армией,а вдруг на нас нападэ…то как же мы будем с ним воевать …А это «кровавое ,больное чудовище только росло в своём аппетите ..и выбирало следующую жертву для поглощения.Поживем-увидим
показати весь коментар
06.03.2022 23:34 Відповісти
 
 