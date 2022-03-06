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Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський в Прощену неділю заявив, що Україна не пробачить розстрілів беззбройних людей російськими окупантами.
Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша ППО збила сьогодні над Охматдитом. І ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, людям та дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей. Руйнацію нашої інфарструктури. Ми не пробачимо сотні і сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи", - наголосив президент.
За словами Зеленського, замість прощеного буде судний день.
Топ коментарі
+3 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар06.03.2022 23:18
+3 Мобильный крематорий
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+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар06.03.2022 23:22
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Будь ласка, зачекайте...
і ми - ні...
та ще треба щоби той, у кого просять, був готовий вислухати, зрозуміти і пробачити...
тобто... без варіанітв...
Итак, через несколько дней нам нам расскажут о скоропостижной смерти путина и даже покажут трупик какого-то из его двойников. На самом деле путин будет где-то под контролем спецслужб США сливать всех подельников и вываливать на них горы компромата, получив взамен новую фамилию и что-то из награбленных финансов.
Почему я так думаю? А никого не озадачило, почему для возвращения российских дипломатов из США был использован самолёт президента россии? Вы думаете, что для дипломатической миссии не нашлось самолёта попроще? А может самолёт не только вывез кого-то, но и привёз туда кого-то для разговора, который нельзя доверить даже самой засекреченной линии связи?