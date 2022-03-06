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Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський в Прощену неділю заявив, що Україна не пробачить розстрілів беззбройних людей російськими окупантами.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша ППО збила сьогодні над Охматдитом. І ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, людям та дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей. Руйнацію нашої інфарструктури. Ми не пробачимо сотні і сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи", - наголосив президент.

За словами Зеленського, замість прощеного буде судний день.

Дивіться: Замість прощеної неділі буде Судний день, - звернення Зеленського 6 березня. ВIДЕО

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Топ коментарі
+3
Бог пробаче? ні..
і ми - ні...
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06.03.2022 23:18
+3
Кацапские свиньи хотели внушить украинцам страх, но эффект получился противоположным. Теперь у кацапов земля будет гореть под ногами.
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06.03.2022 23:21
+3
Я херею какие солдаты НАТО ссыкуны. Бояться, что им перережит глотки вот такой генетический мусор?
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06.03.2022 23:22
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Бог пробаче? ні..
і ми - ні...
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06.03.2022 23:18 Відповісти
Щоб отримати пробачення треба покаятися і пробачення попросити виправити скоєне. для кацапів просити пробачення це слабкість і дурість. Або "воєнная хістрость" тобто підлість.
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06.03.2022 23:50 Відповісти
все так як Ви сказали...
та ще треба щоби той, у кого просять, був готовий вислухати, зрозуміти і пробачити...
тобто... без варіанітв...
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07.03.2022 00:02 Відповісти
Пленных брать не нужно. А раненых нужно добивать. Я устал писать простые истины!!!
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06.03.2022 23:18 Відповісти
вот нахиба взяли в плен вот эту *****? их нужно убить было, что бы мир стал генетически чище...
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06.03.2022 23:21 Відповісти
Я херею какие солдаты НАТО ссыкуны. Бояться, что им перережит глотки вот такой генетический мусор?
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06.03.2022 23:22 Відповісти
****** які чмошники
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07.03.2022 00:11 Відповісти
Оркам це всеодно.Нам треба усвідомити,що вони нелюди.Тоді не будемо від них чекати чогось.Поводитись як зі скаженою собакою!
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06.03.2022 23:20 Відповісти
Кацапские свиньи хотели внушить украинцам страх, но эффект получился противоположным. Теперь у кацапов земля будет гореть под ногами.
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06.03.2022 23:21 Відповісти
Хочу рассказать лично моё виденье будущих событий.
Итак, через несколько дней нам нам расскажут о скоропостижной смерти путина и даже покажут трупик какого-то из его двойников. На самом деле путин будет где-то под контролем спецслужб США сливать всех подельников и вываливать на них горы компромата, получив взамен новую фамилию и что-то из награбленных финансов.
Почему я так думаю? А никого не озадачило, почему для возвращения российских дипломатов из США был использован самолёт президента россии? Вы думаете, что для дипломатической миссии не нашлось самолёта попроще? А может самолёт не только вывез кого-то, но и привёз туда кого-то для разговора, который нельзя доверить даже самой засекреченной линии связи?
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06.03.2022 23:26 Відповісти
 
 