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Путін погодив конфіскацію коштів чиновників РФ, якщо вони "корупційні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін погодив конфіскацію коштів чиновників РФ, якщо вони "корупційні"

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон про вилучення на користь держави "корупційних коштів чиновників".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС і spektr.press

Закон передбачає можливість конфіскації в рахунок держави грошей на рахунках чиновників, "якщо сума перевищує його дохід за три роки".

Передбачається, що суму буде вилучено, якщо чиновник не подав "достовірні відомості" про "законність їх отримання".

Згідно із цим законом банківські рахунки держслужбовців, а також членів їхніх родин, включаючи неповнолітніх дітей, перевірятимуться російськими силовиками. Якщо з'ясується, що надходження на них перевищують загальний дохід чиновника та його родичів за три роки більш як на 10 тисяч рублів, до суду надійде позов про примусове вилучення цих коштів до бюджету РФ.

Читайте також: Путін розлючений санкціями, оскільки вони виявились набагато тяжчими, ніж розраховували в Росії, - СNN

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Топ коментарі
+35
Ы-Ы-Ы! Рыдаю и плачу пацталом! Бабки фсьо, кончились. А санкции еще не начинались
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06.03.2022 23:21
+31
Казна пуста, милорд )))
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06.03.2022 23:20
+29
Ха-ха-ха. Почалась експропріація експропріаторів. Далі буде...
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06.03.2022 23:21
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Чудненько! він підписав собі смертний вирок.
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06.03.2022 23:19 Відповісти
О себе смертный приговор еще с 1999 подписал, но к телу добраться трудно, особенно сейчас, когда сидит в одиночестве под горой на Урале, мразь ссыклявая.
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06.03.2022 23:36 Відповісти
Осталось его там замуровать.
Можно поставить вебкамеру.
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06.03.2022 23:50 Відповісти
Чиновники начнут переписывать всё на тёщу, внучку соседки и на собаку.
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06.03.2022 23:19 Відповісти
Та його родичiв))) читайте уважнiше
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06.03.2022 23:32 Відповісти
Казна пуста, милорд )))
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06.03.2022 23:20 Відповісти
У себя и своих друзей будет забирать?😁😁
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06.03.2022 23:20 Відповісти
У Шайги
https://korrespondent.net/world/russia/4454738-shoihu-mohut-obvynyt-v-popytke-hosperevorota-smy
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06.03.2022 23:31 Відповісти
А ще краще розтріл)
Не ну ***** молодець....сам собі могилу риє....
Вітаю це рішення
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06.03.2022 23:20 Відповісти
Ха-ха-ха. Почалась експропріація експропріаторів. Далі буде...
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06.03.2022 23:21 Відповісти
Грабь награбленное !
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06.03.2022 23:24 Відповісти
Ломай систему. Воруй цыган!
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07.03.2022 00:36 Відповісти
Ы-Ы-Ы! Рыдаю и плачу пацталом! Бабки фсьо, кончились. А санкции еще не начинались
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06.03.2022 23:21 Відповісти
Я б в нас зробив то саме і дуже багато " открытий чудных" спрямував на армію
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06.03.2022 23:22 Відповісти
А еще долгожданный безвиз!Теперь россияне Без_Visa
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06.03.2022 23:25 Відповісти
А своє він заробив "чєстним трудом, як раб на галєрах?" Піздець, тупий КГБіст!
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06.03.2022 23:26 Відповісти
А в нього тільки двушка і прицеп не зрозуміло тільки з чим
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06.03.2022 23:28 Відповісти
Это угроза неугодным. Точнее недовольным. Вылезли со своим "нет войне" - конфискуем деньги. Идет брожение в свинарнике, иначе такие "законы" не принимали бы.
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06.03.2022 23:27 Відповісти
Недостаточное наказание придумал.
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06.03.2022 23:27 Відповісти
Он сносит самостоятельно один из столпов своего режима. Что дальше? Тоже самое будет с заработками силовиков?
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06.03.2022 23:28 Відповісти
Єдине його правильне рішення за все його нікчемне життя…
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06.03.2022 23:28 Відповісти
На похороны собирает
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06.03.2022 23:29 Відповісти
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06.03.2022 23:33 Відповісти
Оце вже путлер вистрелив собі навіть не у ногу,а у макитру.
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06.03.2022 23:29 Відповісти
Как же так, что ж такое?
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06.03.2022 23:30 Відповісти
Почни з себе, гебешна тварюка
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06.03.2022 23:30 Відповісти
Навіщо "Цензор" називає ***** Путіним? А також пише "в Росії". На росії
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06.03.2022 23:31 Відповісти
Хана плешивому, - на святое покусился. Коррупция, - главная скрепа. Теперь точно хана.
Меченый антиалкогольную компанию устроил, которая его згубила, а плешивый за коррупцию взялся)
Афган уже есть, компания, еще техногеночка должна быть, а дальше павловская реформа и новый парад суверенитетов. По всем граблям идет, косплеер херов)
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06.03.2022 23:31 Відповісти
Ну Ви, пане, аналітик...

Хай би вже пошвидше...
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06.03.2022 23:56 Відповісти
Бабло кончилось ещё до того как санкции начали действовать)))
Вяличие!!!!!
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06.03.2022 23:32 Відповісти
Пилип сук на котрому сидит....ДБЛ БЛД
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06.03.2022 23:33 Відповісти
Так ты, *****, с себя прямо и начинай. И именно при тебе вся эта шушера уже по беспределу "работать" стала.
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06.03.2022 23:33 Відповісти
це ***** додав до санкцій ,тепер починається саме цікаве.До мамок вбитих Ваньок,приєднаються ще і велики гаманці. Вітаю це рішення.
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06.03.2022 23:35 Відповісти
Агония помойки ***** только начинается. Кровушки вам вашей по саму макитру е**ні орки
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06.03.2022 23:37 Відповісти
Та по*ер на всю погань.Хай жеруть одне одного.
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06.03.2022 23:37 Відповісти
Кормовая база сокращается, теперь и своих будет обдирать - сначала тех, кто не слишком близко (в пользу тех, кто слишком близко) . . .
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06.03.2022 23:39 Відповісти
Хочу рассказать лично моё виденье будущих событий.
Итак, через несколько дней нам нам расскажут о скоропостижной смерти путина и даже покажут трупик какого-то из его двойников. На самом деле путин будет где-то под контролем спецслужб США сливать всех подельников и вываливать на них горы компромата, получив взамен новую фамилию и что-то из награбленных финансов.
Почему я так думаю? А никого не озадачило, почему для возвращения российских дипломатов из США был использован самолёт президента россии? Вы думаете, что для дипломатической миссии не нашлось самолёта попроще? А может самолёт не только вывез кого-то, но и привёз туда кого-то для разговора, который нельзя доверить даже самой засекреченной линии связи?
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06.03.2022 23:40 Відповісти
да ладно. Этим самолетом Патрушев аргентинский кокс вывозил. Не надо искать черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет.
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06.03.2022 23:43 Відповісти
белую кошку в белом коксе
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06.03.2022 23:47 Відповісти
а екіпаж весь розстріляли щоб не про#издівся
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06.03.2022 23:46 Відповісти
конфискуй, пали, дави бульдозерами, облагай налогами, сцы им в харю. валодя маладец!
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06.03.2022 23:44 Відповісти
"А король то - голый" (с)
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06.03.2022 23:45 Відповісти
уже скоро
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06.03.2022 23:58 Відповісти
уже Дерипаска крутит носом, - ****** ему воняет =)
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06.03.2022 23:59 Відповісти
😀😀Ищет деньги на продолжении войны..ведь казна пуста.Если олигархи по собственному желанию не хотят спонсировать его кровавые дела ,то оно просто выпустило приказ,чтобы «законным»путём опустошить их карманы ..Определённо у каждого олигарха найдут коррупционные деньги.
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06.03.2022 23:47 Відповісти
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06.03.2022 23:49 Відповісти
Ха-ха-ха, давай, путин. жги. Свое еще конфискуй в пользу государства.
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07.03.2022 00:12 Відповісти
Строго он с ними. Люфт такой маленький. 10000 руб. По курсу хоть $50 будет?
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07.03.2022 00:20 Відповісти
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
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07.03.2022 00:27 Відповісти
Это не санкции, это специальная финансовая операция. Мы спасаем вашу экономику боремся с коррупцией))
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07.03.2022 00:34 Відповісти
Так 100% чиновников имеют такое превышение - 100 баксов
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07.03.2022 00:39 Відповісти
Заварить бункер с обратной стороны и сказать что не хочет выходить...короче замуровать в том бункере...
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07.03.2022 00:41 Відповісти
Теперь я начну грабить тех, кому давал индульгенцию на грабеж...
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07.03.2022 01:11 Відповісти
Якщо не подолати корупцію, перемогу не отримати. Панікерів, зрадників, в Україні потрібно не тільки швидко розстрілювати, але і конфіскувати їх майно. Займатись цим повинна армійська розвідка. Агенти 007 - це вимога виживання.
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07.03.2022 01:37 Відповісти
 
 