Путін погодив конфіскацію коштів чиновників РФ, якщо вони "корупційні"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон про вилучення на користь держави "корупційних коштів чиновників".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС і spektr.press
Закон передбачає можливість конфіскації в рахунок держави грошей на рахунках чиновників, "якщо сума перевищує його дохід за три роки".
Передбачається, що суму буде вилучено, якщо чиновник не подав "достовірні відомості" про "законність їх отримання".
Згідно із цим законом банківські рахунки держслужбовців, а також членів їхніх родин, включаючи неповнолітніх дітей, перевірятимуться російськими силовиками. Якщо з'ясується, що надходження на них перевищують загальний дохід чиновника та його родичів за три роки більш як на 10 тисяч рублів, до суду надійде позов про примусове вилучення цих коштів до бюджету РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Можно поставить вебкамеру.
https://korrespondent.net/world/russia/4454738-shoihu-mohut-obvynyt-v-popytke-hosperevorota-smy
Не ну ***** молодець....сам собі могилу риє....
Вітаю це рішення
Меченый антиалкогольную компанию устроил, которая его згубила, а плешивый за коррупцию взялся)
Афган уже есть, компания, еще техногеночка должна быть, а дальше павловская реформа и новый парад суверенитетов. По всем граблям идет, косплеер херов)
Хай би вже пошвидше...
Вяличие!!!!!
Итак, через несколько дней нам нам расскажут о скоропостижной смерти путина и даже покажут трупик какого-то из его двойников. На самом деле путин будет где-то под контролем спецслужб США сливать всех подельников и вываливать на них горы компромата, получив взамен новую фамилию и что-то из награбленных финансов.
Почему я так думаю? А никого не озадачило, почему для возвращения российских дипломатов из США был использован самолёт президента россии? Вы думаете, что для дипломатической миссии не нашлось самолёта попроще? А может самолёт не только вывез кого-то, но и привёз туда кого-то для разговора, который нельзя доверить даже самой засекреченной линии связи?
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.