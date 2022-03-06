Зеленський присвоїв звання "Міста-героя" Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову

Президент України Володимир своїм наказом встановив почесну відзнаку "місто-герой України" та присвоїв її ряду міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському наказі, якій розміщений на офіційному сайті.

У тексті відзнаяається: "З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України постановляю:

1. Встановити почесну відзнаку "Місто-герой України".

2. Присвоїти почесну відзнаку "Місто-герой України" містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову".

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