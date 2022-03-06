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Зеленський присвоїв звання "Міста-героя" Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир своїм наказом встановив почесну відзнаку "місто-герой України" та присвоїв її ряду міст.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському наказі, якій розміщений на офіційному сайті.
У тексті відзнаяається: "З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України постановляю:
1. Встановити почесну відзнаку "Місто-герой України".
2. Присвоїти почесну відзнаку "Місто-герой України" містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову".
Топ коментарі
+26 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар06.03.2022 23:22
+11 Nataliya Krynytska / Krinitskaya
показати весь коментар06.03.2022 23:23
+9 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар06.03.2022 23:23
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Це низько.
Зараз зеленський встановав нову відзнаку.
"Президент України Володимир своїм наказом встановив почесну відзнаку "місто-герой України" та присвоїв її ряду міст."
Джерело: https://censor.net/ua/n3322283
города-герои ?????????
так и до улиц-героев дойдут
УКРАИНА -СТРАНА ПОБЕДИТЕЛЬ намного краще