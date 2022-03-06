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Зеленський присвоїв звання "Міста-героя" Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський присвоїв звання "Міста-героя" Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову

Президент України Володимир своїм наказом встановив почесну відзнаку "місто-герой України" та присвоїв її ряду міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському наказі, якій розміщений на офіційному сайті. 

У тексті відзнаяається: "З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України постановляю:

1. Встановити почесну відзнаку "Місто-герой України".

2. Присвоїти почесну відзнаку "Місто-герой України" містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Операції об'єднаних сил Павлюку

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Топ коментарі
+26
Суми
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06.03.2022 23:22
+11
Ахтырка.
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06.03.2022 23:23
+9
Бля. Так а Сумам? Що це за дискримінація! Суми одними з перших потрапили під удар!
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06.03.2022 23:23
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Суми
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06.03.2022 23:22 Відповісти
***. Так а Сумам? Що це за дискримінація! Суми одними з перших потрапили під удар!
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06.03.2022 23:23 Відповісти
Сумам будет на какой то праздник. Все понимают что Сумы заслужили как и Киев повторно. Всех учтут в особенные даты.
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06.03.2022 23:26 Відповісти
Буча, Ирпень.
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06.03.2022 23:33 Відповісти
Ахтырка.
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06.03.2022 23:23 Відповісти
Охтирка теж стояла. Її москалі сукі похерачили вщент...
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06.03.2022 23:26 Відповісти
Конотоп
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06.03.2022 23:33 Відповісти
Вот то что я и говорил 5 дней назад! Долетела идея.
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06.03.2022 23:24 Відповісти
Суми і Київ...
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06.03.2022 23:24 Відповісти
У тебе там з головою все добре? Суми згоден, а Київ буде по твоєму 2ух разовим містом Героєм?
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06.03.2022 23:27 Відповісти
Це зовсім ІНША відзнака.
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06.03.2022 23:28 Відповісти
та хоть трех разовым...если есть за шо !!!
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06.03.2022 23:28 Відповісти
Логічно...
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06.03.2022 23:29 Відповісти
Якщо прочитати хоча б перше речення статті, то не логічно.
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06.03.2022 23:31 Відповісти
Ми ніби намагались вийти з совкової парадигми, нє?
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06.03.2022 23:25 Відповісти
Ну тіпа намагались. Але ж треба якійся позитив...
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06.03.2022 23:27 Відповісти
При чому тут совкова парадигма?
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06.03.2022 23:27 Відповісти
Цікаво, а Єрмаку дадуть маршала?
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06.03.2022 23:31 Відповісти
Да, коли його ім'ям назвуть місто)))
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06.03.2022 23:34 Відповісти
В Италии, например, несколько десятков городов-героев. Среди них Флоренция (1945 г.), Милан (1948 г.)... За участие в освободительной войне против фашизма. Не слышали, не?
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06.03.2022 23:38 Відповісти
А Київ, який також обстрілюють щодня, з його героїчною самообороною та волонтерами НІ.
Це низько.
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06.03.2022 23:26 Відповісти
Київ вже місто-герой!
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06.03.2022 23:28 Відповісти
За версією ссср.
Зараз зеленський встановав нову відзнаку.

"Президент України Володимир своїм наказом встановив почесну відзнаку "місто-герой України" та присвоїв її ряду міст."

Джерело: https://censor.net/ua/n3322283
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06.03.2022 23:30 Відповісти
місто-герой за подвиг у 2 світовій, а не за боротьбу проти рашкіних фашистів !!!
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06.03.2022 23:30 Відповісти
Батько наш Бандера,Україна-мати.Ми за Україну будем воювати!
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06.03.2022 23:27 Відповісти
Ми знаємо - що місто це камінь, якщо в нім немає людей, місто "Герой" - несе дух людей і військових, що разом стоять в боротьбі, незламно за нашу свободу. "Міста Герої" вічна вам Слава.
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06.03.2022 23:28 Відповісти
така херня вийде як за окупанта $$$, це не стимул.Один заробить, а іншому випадку щось відірве, в кращому випадку живий останеться без коштів.Короче,думайте як хочте.Но ще рано робити висновки.
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06.03.2022 23:41 Відповісти
АХ-ТЫР-КА !!!!!!!!°
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06.03.2022 23:42 Відповісти
Може молодь таке і прийме.
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06.03.2022 23:46 Відповісти
Менше б емоційного совкодрочерства та більше холодного розуму декому.
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06.03.2022 23:46 Відповісти
Буча де
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06.03.2022 23:49 Відповісти
Та якось зарано нагороди роздавати. Їх звільняти треба, розумні накази віддавати та розчищати периметри міст. Нагороди ***. Маріуполь майже у кольці, а він замість гарненько насмажити окупантів тими ж байрактарами чи чим там смажать, нагороди міст роздає.
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06.03.2022 23:52 Відповісти
Скажите об этом людям которые пять и больше суток в холодных подвалах без воды и пищи,они обрадуются,в частности в Мариуполе
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06.03.2022 23:53 Відповісти
что это за пережитки совка ????????????
города-герои ?????????
так и до улиц-героев дойдут
УКРАИНА -СТРАНА ПОБЕДИТЕЛЬ намного краще
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06.03.2022 23:54 Відповісти
Ще можна село-герой. Стоянка наприклад...
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07.03.2022 00:16 Відповісти
Президент - Совок. Кінечна. Поїзд далі не йде. Звільніть будь ласка вагони
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07.03.2022 00:18 Відповісти
зараз, краще б взагалі цю тему з містами-героями не починав
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07.03.2022 00:21 Відповісти
Как тут захрюкали парашенцы, чтоб посеять раздор между нами!😠
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07.03.2022 00:32 Відповісти
Кого не згадали - не гнівіться, все ще буде у слушний час. Спочатку - перемога над ворогом, а далі й з почестями не забаряться. )
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07.03.2022 00:47 Відповісти
Звезду генералисимуса забыл себе и слугам прилепить
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07.03.2022 01:33 Відповісти
школота в чате. это ппц.
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07.03.2022 02:11 Відповісти
 
 