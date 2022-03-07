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Новости Война в Украине
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Зеленский присвоил звание "Города-героя" Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский присвоил звание "Города-героя" Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову

Президент Украины Владимир Зеленский своим приказом установил почетное звание "Город-герой Украины" и присвоил его ряду городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе, который размещен на официальном сайте.

В тексте отмечается: "С целью отмечания подвига, массового героизма и устойчивости граждан, проявленных в защите своих городов при отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины постановляю:

1. Установить почетное звание "Город-герой Украины".

2. Присвоить почетное звание "Город-герой Украины" городам: Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову".

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Топ комментарии
+31
Суми
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06.03.2022 23:22
+14
Ахтырка.
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06.03.2022 23:23
+13
Бля. Так а Сумам? Що це за дискримінація! Суми одними з перших потрапили під удар!
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06.03.2022 23:23
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Суми
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06.03.2022 23:22 Ответить
***. Так а Сумам? Що це за дискримінація! Суми одними з перших потрапили під удар!
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06.03.2022 23:23 Ответить
Сумам будет на какой то праздник. Все понимают что Сумы заслужили как и Киев повторно. Всех учтут в особенные даты.
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06.03.2022 23:26 Ответить
Буча, Ирпень.
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06.03.2022 23:33 Ответить
Ахтырка.
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06.03.2022 23:23 Ответить
Охтирка теж стояла. Її москалі сукі похерачили вщент...
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06.03.2022 23:26 Ответить
Конотоп
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06.03.2022 23:33 Ответить
Вот то что я и говорил 5 дней назад! Долетела идея.
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06.03.2022 23:24 Ответить
Суми і Київ...
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06.03.2022 23:24 Ответить
У тебе там з головою все добре? Суми згоден, а Київ буде по твоєму 2ух разовим містом Героєм?
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06.03.2022 23:27 Ответить
Це зовсім ІНША відзнака.
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06.03.2022 23:28 Ответить
та хоть трех разовым...если есть за шо !!!
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06.03.2022 23:28 Ответить
Логічно...
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06.03.2022 23:29 Ответить
Якщо прочитати хоча б перше речення статті, то не логічно.
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06.03.2022 23:31 Ответить
Ми ніби намагались вийти з совкової парадигми, нє?
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06.03.2022 23:25 Ответить
Ну тіпа намагались. Але ж треба якійся позитив...
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06.03.2022 23:27 Ответить
При чому тут совкова парадигма?
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06.03.2022 23:27 Ответить
Цікаво, а Єрмаку дадуть маршала?
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06.03.2022 23:31 Ответить
Да, коли його ім'ям назвуть місто)))
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06.03.2022 23:34 Ответить
бронекопытных войск и подарить ему белого коня и саблю. И он, с саблей наголо, впереди всех...
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07.03.2022 07:32 Ответить
місто в кацапстані. у нас для них багато різноманітних героїв, ще й міскву треба якось перейменовувать
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07.03.2022 08:52 Ответить
Ви, напевно, вже забули, що зіц-генералісімус ще 11 днів тому будував в Україні путінізм-лайт.
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07.03.2022 03:24 Ответить
В Италии, например, несколько десятков городов-героев. Среди них Флоренция (1945 г.), Милан (1948 г.)... За участие в освободительной войне против фашизма. Не слышали, не?
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06.03.2022 23:38 Ответить
А Київ, який також обстрілюють щодня, з його героїчною самообороною та волонтерами НІ.
Це низько.
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06.03.2022 23:26 Ответить
Київ вже місто-герой!
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06.03.2022 23:28 Ответить
За версією ссср.
Зараз зеленський встановав нову відзнаку.

"Президент України Володимир своїм наказом встановив почесну відзнаку "місто-герой України" та присвоїв її ряду міст."

Джерело: https://censor.net/ua/n3322283
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06.03.2022 23:30 Ответить
місто-герой за подвиг у 2 світовій, а не за боротьбу проти рашкіних фашистів !!!
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06.03.2022 23:30 Ответить
Батько наш Бандера,Україна-мати.Ми за Україну будем воювати!
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06.03.2022 23:27 Ответить
Ми знаємо - що місто це камінь, якщо в нім немає людей, місто "Герой" - несе дух людей і військових, що разом стоять в боротьбі, незламно за нашу свободу. "Міста Герої" вічна вам Слава.
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06.03.2022 23:28 Ответить
така херня вийде як за окупанта $$$, це не стимул.Один заробить, а іншому випадку щось відірве, в кращому випадку живий останеться без коштів.Короче,думайте як хочте.Но ще рано робити висновки.
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06.03.2022 23:41 Ответить
АХ-ТЫР-КА !!!!!!!!°
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06.03.2022 23:42 Ответить
Може молодь таке і прийме.
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06.03.2022 23:46 Ответить
Менше б емоційного совкодрочерства та більше холодного розуму декому.
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06.03.2022 23:46 Ответить
Буча де
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06.03.2022 23:49 Ответить
Та якось зарано нагороди роздавати. Їх звільняти треба, розумні накази віддавати та розчищати периметри міст. Нагороди ***. Маріуполь майже у кольці, а він замість гарненько насмажити окупантів тими ж байрактарами чи чим там смажать, нагороди міст роздає.
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06.03.2022 23:52 Ответить
Скажите об этом людям которые пять и больше суток в холодных подвалах без воды и пищи,они обрадуются,в частности в Мариуполе
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06.03.2022 23:53 Ответить
да пять и больше суток в холодных подвалах без воды и пищи..... благодаря кацапским свинособакам
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07.03.2022 09:41 Ответить
что это за пережитки совка ????????????
города-герои ?????????
так и до улиц-героев дойдут
УКРАИНА -СТРАНА ПОБЕДИТЕЛЬ намного краще
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06.03.2022 23:54 Ответить
Ще можна село-герой. Стоянка наприклад...
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07.03.2022 00:16 Ответить
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Президент - Совок. Кінечна. Поїзд далі не йде. Звільніть будь ласка вагони
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07.03.2022 00:18 Ответить
зараз, краще б взагалі цю тему з містами-героями не починав
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07.03.2022 00:21 Ответить
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Как тут захрюкали парашенцы, чтоб посеять раздор между нами!😠
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07.03.2022 00:32 Ответить
Кого не згадали - не гнівіться, все ще буде у слушний час. Спочатку - перемога над ворогом, а далі й з почестями не забаряться. )
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07.03.2022 00:47 Ответить
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Звезду генералисимуса забыл себе и слугам прилепить
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07.03.2022 01:33 Ответить
школота в чате. это ппц.
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07.03.2022 02:11 Ответить
А этот по буковелям да зашраницам наотдыхался, на дорогах нажился строитель сраный, теперь раздавай народу похлебку про геройство, вместо того чтобы готовиться к отражению вторжения ************* 3,14здоты.
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07.03.2022 03:25 Ответить
Васильків,Буча,Ірпінь ,Суми.
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07.03.2022 05:51 Ответить
e nu a imu zhe sovok v bashke zabetonirovan, bozhe moi.
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07.03.2022 09:33 Ответить
 
 