6764 51
Зеленский присвоил звание "Города-героя" Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский своим приказом установил почетное звание "Город-герой Украины" и присвоил его ряду городов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе, который размещен на официальном сайте.
В тексте отмечается: "С целью отмечания подвига, массового героизма и устойчивости граждан, проявленных в защите своих городов при отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины постановляю:
1. Установить почетное звание "Город-герой Украины".
2. Присвоить почетное звание "Город-герой Украины" городам: Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову".
Топ комментарии
+31 Ivan Pidbujpata
показать весь комментарий06.03.2022 23:22
+14 Nataliya Krynytska / Krinitskaya
показать весь комментарий06.03.2022 23:23
+13 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий06.03.2022 23:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Це низько.
Зараз зеленський встановав нову відзнаку.
"Президент України Володимир своїм наказом встановив почесну відзнаку "місто-герой України" та присвоїв її ряду міст."
Джерело: https://censor.net/ua/n3322283
города-герои ?????????
так и до улиц-героев дойдут
УКРАИНА -СТРАНА ПОБЕДИТЕЛЬ намного краще