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Netflix призупинив роботу в Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Cтрімінговий сервіс Netflix призупиняє роботу в Росії.
Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Мобильный крематорий
показати весь коментар06.03.2022 23:24
+7 Andrij Shaman
показати весь коментар06.03.2022 23:25
+7 Petrov Viktor
показати весь коментар06.03.2022 23:34
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Включаешь один канал, там ********** выступает, переключаешь на другой, там ********** выступает, переключаешь на третий, а там агент фсб. - Я тебе попереключаю!
воно с спб приїхало