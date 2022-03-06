УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18668 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2265 10
війна (7386) Росія (28488) Netflix (21) Федоров Михайло (245)

Netflix призупинив роботу в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Netflix призупинив роботу в Росії

Cтрімінговий сервіс Netflix призупиняє роботу в Росії.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+13
Пусть свои дегродские сериалы про ментов смотрят.
показати весь коментар
06.03.2022 23:24
+7
Та нафіг їм Нетфлікс,в них чебурнет його всерівно не "потяне"....
показати весь коментар
06.03.2022 23:25
+7
Скоро будут кинопередвижки по городам хуйлорейха катать, ну там "Весна на Заречной улице", рамантика...А по телеку..
Включаешь один канал, там хуйлофюрер выступает, переключаешь на другой, там хуйлофюрер выступает, переключаешь на третий, а там агент фсб. - Я тебе попереключаю!
показати весь коментар
06.03.2022 23:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть свои дегродские сериалы про ментов смотрят.
показати весь коментар
06.03.2022 23:24 Відповісти
Та нафіг їм Нетфлікс,в них чебурнет його всерівно не "потяне"....
показати весь коментар
06.03.2022 23:25 Відповісти
A PORNOHUB когда приостановит? шоб кацапы не трахались на камеру и не зарабатывали денюжку?
показати весь коментар
06.03.2022 23:26 Відповісти
Так уже.
показати весь коментар
06.03.2022 23:31 Відповісти
Ні, то фейк
показати весь коментар
06.03.2022 23:40 Відповісти
Скоро будут кинопередвижки по городам ********** катать, ну там "Весна на Заречной улице", рамантика...А по телеку..
Включаешь один канал, там ********** выступает, переключаешь на другой, там ********** выступает, переключаешь на третий, а там агент фсб. - Я тебе попереключаю!
показати весь коментар
06.03.2022 23:34 Відповісти
Дивіться Сватів, кацапи ! А потім подумайте як наш КВНщік з Кривого Рогу ********* вашого московського ФСБшніка !
показати весь коментар
06.03.2022 23:37 Відповісти
пітерського
воно с спб приїхало
показати весь коментар
06.03.2022 23:43 Відповісти
В США на тому Netflix було вщерть москальских фільмів, і sci-fi, і про "нещасного царя-батюшку", і вся ця лабуда. Бо москалі працюють в Netflix в США. І вони всюди пропихують свою вонючу недо-культуру.
показати весь коментар
06.03.2022 23:42 Відповісти
ну а толку у них половина сидит на турецких или по моему аргентинских акаунтах не помню точно
показати весь коментар
07.03.2022 00:00 Відповісти
 
 