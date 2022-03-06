Cтрімінговий сервіс Netflix призупиняє роботу в Росії.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну", - йдеться в повідомленні.

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