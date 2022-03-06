Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії

Visa готується до припинення транзакцій на території Росії.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Visa йде з Росії й призупинить транзакції у найближчі дні", - йдеться в повідомленні.

Також Федоров заявив, що Mastercard теж припиняє операції в Росії.

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