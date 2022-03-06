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Новости За рубежом
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Visa (2) Федоров Михаил (231)

Visa и Mastercard приостанавливают транзакции в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Visa и Mastercard приостанавливают транзакции в России

Visa готовится к прекращению транзакций по территории России.

Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Visa уходит из России и приостановит транзакции в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Также Федоров заявил, что Mastercard тоже прекращает операции в России.

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Топ комментарии
+23
"весёленькая неделька" парашистов ожидает )) если запад не дрогнет в жалостях своих.
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06.03.2022 00:27
+22




05 березня 2022, 09:47 pm

Ключова помилка Заходу - бачити в росіянах людей

Байден - до росіян: "Я не вірю, що ви хочете цієї братовбивчої війни".
Росіяни - Байдену (згідно опитування): 71% підтримує так звану "спецоперацію" проти України, 84% підтримують росармію.
Заходу, дійсно, ніколи не зрозуміти "заГАДочную русскую душу", бо вони бачать в росіянах людей.
Росіяни ж, бачать в усіх, окрім росіян, - ворогів, нациків, фашистів, піндосів, яких треба знищити у будь-який спосіб.
І це системна помилка Заходу - бачити в росіянах людей, подібних до себе.
У травні 2020 року, Путін заявив, що "Росія - ето отдєльная цивілізація". Вона будує власну окремішність на запереченні будь-яких інших цивілізацій, культі мортальності та войовничій архаїці.
Але сучасний цивілізаційний поступ не спинити.
Тому Росії - ПИZДЕЦЬ!!!
Всім тихої, спокійної ночі і ясного переможношо ранку!!!🙂

Антін Мухарський
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06.03.2022 00:35
+16
Коротко
...
Касаби?
...
Vам...піZда
..
Слава нації
Смерть москалям.
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06.03.2022 00:27
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Правила форума Совет форумчан
"весёленькая неделька" парашистов ожидает )) если запад не дрогнет в жалостях своих.
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06.03.2022 00:27 Ответить
с чего б ему дрогнуть?
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06.03.2022 00:39 Ответить
шел уже дрогнул сегодня.
Как и лягушатники, рекомендовавшие ашану, леруа и т.п. затихариться и не уходить....
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06.03.2022 00:53 Ответить
Свято наближається, Свято наближається,
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06.03.2022 00:50 Ответить
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 02:31 Ответить
Жопою будуть розраховуватись,їм підарасам не привести...
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06.03.2022 00:27 Ответить
Коротко
...
Касаби?
...
Vам...піZда
..
Слава нації
Смерть москалям.
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06.03.2022 00:27 Ответить
Ой, яка сумна новина....
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06.03.2022 00:28 Ответить
VISAлица кацапам
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06.03.2022 00:30 Ответить




05 березня 2022, 09:47 pm

Ключова помилка Заходу - бачити в росіянах людей

Байден - до росіян: "Я не вірю, що ви хочете цієї братовбивчої війни".
Росіяни - Байдену (згідно опитування): 71% підтримує так звану "спецоперацію" проти України, 84% підтримують росармію.
Заходу, дійсно, ніколи не зрозуміти "заГАДочную русскую душу", бо вони бачать в росіянах людей.
Росіяни ж, бачать в усіх, окрім росіян, - ворогів, нациків, фашистів, піндосів, яких треба знищити у будь-який спосіб.
І це системна помилка Заходу - бачити в росіянах людей, подібних до себе.
У травні 2020 року, Путін заявив, що "Росія - ето отдєльная цивілізація". Вона будує власну окремішність на запереченні будь-яких інших цивілізацій, культі мортальності та войовничій архаїці.
Але ******** цивілізаційний поступ не спинити.
Тому Росії - *******!!!
Всім тихої, спокійної ночі і ясного переможношо ранку!!!🙂

Антін Мухарський
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06.03.2022 00:35 Ответить
Они орки. Просто орки. Все
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06.03.2022 00:50 Ответить
Ниче, кацапы без карточек не останутся. Вместо кредитных будут продовольственные. Visa Golod
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06.03.2022 00:38 Ответить

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06.03.2022 00:38 Ответить
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 02:32 Ответить
Слёзы мешают мне читать…
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06.03.2022 00:41 Ответить
рабсияне были бедными, стали нищими
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06.03.2022 03:14 Ответить
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06.03.2022 00:46 Ответить
Очень хорошо!
Теперь Эмбарго нефти и газа кацапо-фашисткой падали!
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06.03.2022 00:47 Ответить
В телефоне пик--не работает. Карточкой пик--не работает.В банке деньги снимать в очередях километровых только. А там их нет. И пока стоишь,они обесцениваются с каждой секундой. Бинго нацисты.
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06.03.2022 00:48 Ответить
А я давно говорил--за свои недоимперские понты и руки в кровушке расплатитесь нищетой своих детей.
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06.03.2022 01:00 Ответить
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 02:32 Ответить
А що зараз дорожче - сру-бль чи туалетний папір?

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06.03.2022 01:12 Ответить
ну бабло на рахунках залишається, а всім охочим свій МИРшосьтам видадуть. Але новина гарна: таак Бо хєр вони підключать всіх до нього швидко
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06.03.2022 01:37 Ответить
Перемога
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06.03.2022 01:58 Ответить
Особенно ржу с кацапов, которые сутки распинались, шо всю электронику будут на алике скупать по дешёвке..))
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06.03.2022 02:05 Ответить
А зачем рабам Visa?
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06.03.2022 03:12 Ответить
Товарисчи пионэры-намкрышевцы, добро пожаловать в эсесер версии 2.0!
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06.03.2022 04:49 Ответить
курс псевдорупля повинен стрімко летіти до дна , щоб на одну російську пенсію російський пенсіонер міг купити два чебуреки не більше
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06.03.2022 05:53 Ответить
без м'яса!
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06.03.2022 10:19 Ответить
 
 