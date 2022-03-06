9084 29
Visa и Mastercard приостанавливают транзакции в России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Visa готовится к прекращению транзакций по территории России.
Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Visa уходит из России и приостановит транзакции в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Также Федоров заявил, что Mastercard тоже прекращает операции в России.
Топ комментарии
+23 Fjall_Raven
показать весь комментарий06.03.2022 00:27
+22 Amber
показать весь комментарий06.03.2022 00:35
+16 Lvbnhj
показать весь комментарий06.03.2022 00:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Как и лягушатники, рекомендовавшие ашану, леруа и т.п. затихариться и не уходить....
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
...
Касаби?
...
Vам...піZда
..
Слава нації
Смерть москалям.
05 березня 2022, 09:47 pm
Ключова помилка Заходу - бачити в росіянах людей
Байден - до росіян: "Я не вірю, що ви хочете цієї братовбивчої війни".
Росіяни - Байдену (згідно опитування): 71% підтримує так звану "спецоперацію" проти України, 84% підтримують росармію.
Заходу, дійсно, ніколи не зрозуміти "заГАДочную русскую душу", бо вони бачать в росіянах людей.
Росіяни ж, бачать в усіх, окрім росіян, - ворогів, нациків, фашистів, піндосів, яких треба знищити у будь-який спосіб.
І це системна помилка Заходу - бачити в росіянах людей, подібних до себе.
У травні 2020 року, Путін заявив, що "Росія - ето отдєльная цивілізація". Вона будує власну окремішність на запереченні будь-яких інших цивілізацій, культі мортальності та войовничій архаїці.
Але ******** цивілізаційний поступ не спинити.
Тому Росії - *******!!!
Всім тихої, спокійної ночі і ясного переможношо ранку!!!🙂
Антін Мухарський
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
Теперь Эмбарго нефти и газа кацапо-фашисткой падали!
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть