Visa и Mastercard приостанавливают транзакции в России

Visa готовится к прекращению транзакций по территории России.

Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Visa уходит из России и приостановит транзакции в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Также Федоров заявил, что Mastercard тоже прекращает операции в России.

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