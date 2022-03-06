Прокуратура відкрила провадження за фактом авіаудару у Краматорську

У результаті цього, за попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє доставлені до міської лікарні з численними пораненнями

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прокуратура відкрила провадження за фактом авіаудару по житловому масиву у Краматорську.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, за процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 березня збройні сили Російської Федерації, здійснюючи масовані обстріли населених пунктів, вчинили чергову атаку на місто Краматорськ Донецької області.

"Застосувавши авіаційну ракету, ворогзавдав удару по житловому масиву, в результаті чого, за попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє доставлені до міської лікарні з численними пораненнями", - йдеться у повідомленні.





У кількох багатоповерхівках були пошкоджені вікна та балкони, зазнав руйнувань супермаркет.

Наразі на місці події тривають невідкладні слідчі дії.

Інформація щодо інших постраждалих та зруйнованих внаслідок атаки російських загарбників цивільних об’єктів наразі уточнюється.

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