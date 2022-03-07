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Українців закликають не поширювати відео роботи ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українців закликають не поширювати відео роботи ППО

Українців закликають не знімати та не поширювати роботу української системи протиповітряної оборони, адже це допомагає демаскувати системи ППО

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації уFacebook

звернулася до громадян України, інформує Цензор.НЕТ: "Ефективна протиповітряна оборона — коли ворог про неї не знає та немає уявлення звідки "прилетить". Тому не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО".

У Держспецзв’язку пояснили, що публікування відео знижує захист наших же міст, а ефективна ППО навпаки рятує наші наші життя та наші будинки.

Читайте також: США вивчають потреби України у засобах ППО, – Пентагон

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Топ коментарі
+5
Нічого не хочу писати, але адна дєвачка в 14 постила заклики фоткати наших військових. Ну і нах воно вам треба те відео - десь на блокпосту перевірять телефон і будете кілька годин доказувати що не верблюд, або гірше - ці всі відосікі відслідковуються, так що прікращайтє щоб за вами не прийшли
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07.03.2022 00:04
+3
на вашем же сайте это делается
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07.03.2022 00:00
+3
Сподіваюсь, 3 захоплені кацапські "панцирі" вже працюють)
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07.03.2022 00:03
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на вашем же сайте это делается
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07.03.2022 00:00 Відповісти
Одного-двох років на 15 посадити й норм...з дня в день просити одне й теж....(
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07.03.2022 00:02 Відповісти
Сподіваюсь, 3 захоплені кацапські "панцирі" вже працюють)
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07.03.2022 00:03 Відповісти
Нічого не хочу писати, але адна дєвачка в 14 постила заклики фоткати наших військових. Ну і нах воно вам треба те відео - десь на блокпосту перевірять телефон і будете кілька годин доказувати що не верблюд, або гірше - ці всі відосікі відслідковуються, так що прікращайтє щоб за вами не прийшли
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07.03.2022 00:04 Відповісти
Повністю підтримую ППО - це наше з вами життя і безпека. Ми в такій страшній ситуації повинні молитися на ППО, та, по можливості, витрачати кожну зароблену копійку, аби військові змогли придбати ще ПРО та ППО. Зараз це є - одна й найважливіших систем в Україні, їх треба берегти, як золото та зіницю ока. Інакше з нас зроблять Сирію.
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07.03.2022 00:12 Відповісти
Баранам скільки не говори все рівно барани!
Тільки роги обламувать!
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07.03.2022 00:13 Відповісти
Як по мене, то відео вибуху кацапського літака у небі України, аж ніяк не демаскує ППО. Навпаки піднімає настрій і додає бойового духу. Воно не показує ні розташування сил ППО, ні його склад. А то, що збито, кацапи і так бачать на радарах. Летіла точка на екрані і згасла. Сами ж постили нещодавно про то як кацапський А50 ДРЛВ наводив. Навіщо ці дурниці?
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07.03.2022 00:26 Відповісти
Вибухи ворожих літаків нічого не демаскують, а ось фото стартів та траекторій ракет ППО та ще й з прив*язкою до орієнтирів на місцевості - демаскують дуже сильно...
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07.03.2022 00:30 Відповісти
Розташування стаціонарних засобів ППО з прив'язкою до орієнтирів на місцевості - це зовсім інша річ. За це треба карати. Але якщо це ПЗРК чи Шилка - то немає значення, зараз тут - через 5 хвилин в іншому місці.
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07.03.2022 00:38 Відповісти
Тут просто потрібна військова цезура, що можна, а що заборонено, і не буде питань. Тобто, якщо щось зняв на смартфон, не викладати одразу у сітку, а запитати можна чи ні. Для цього треба доручити всього одной людині щоб цім займалася. Таких відео не так вже і багато. Мені просто душу гріє коли бачу як ці падлюки з неба падають.
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07.03.2022 00:51 Відповісти
Вибачаюсь - однієї людині.
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07.03.2022 00:54 Відповісти
 
 