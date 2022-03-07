Мільйон біженців виїхали з України до Польщі

Кількість людей, які втекли від бойових дій в Україні та вирушили до Польщі, перевищила мільйон людей

Про це заявила Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 20.00 кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків", — написали у твіттері польські прикордонники разом із фотографією біженців, які перетинають кордон.

"Ви в безпеці", - додали прикордонники.

У неділю верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що за останні 10 днів понад півторамільйона людей виїхали з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.

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