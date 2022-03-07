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Мільйон біженців виїхали з України до Польщі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мільйон біженців виїхали з України до Польщі

Кількість людей, які втекли від бойових дій в Україні та вирушили до Польщі, перевищила мільйон людей

Про це заявила Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 20.00 кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків", — написали у твіттері польські прикордонники разом із фотографією біженців, які перетинають кордон.

"Ви в безпеці", - додали прикордонники.

У неділю верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що за останні 10 днів понад півторамільйона людей виїхали з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.

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Топ коментарі
+3
Не біженців, а біженок, чоловіків не випускають, і не треба замовчувати, нема рівних прав то нема, але хоч брихати про біженЦІВ не треба, саме біжеНОК. Чоловіків перетнувших кордон лише сотні, і то майже всі незаконно (окрім вдівців з малими дітьми). Так хоч пишіть правду, що на чоловіків начхати, так не так огидно.
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07.03.2022 01:17
+2
Вимушені виїхати, а ти якщо не шариш,то і не коментуй.
В Україні війна! Втікають з поля бою зрадники.
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07.03.2022 00:56
+1
А що не так зі словом "втекти"? Люди, жінки і діти, саме втікають. То не рішення "поїхати у відпустку" або "заробити". Люди біжать від війни і ніякого клейма тут нема і бути не може.
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07.03.2022 00:51
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Що значить втекли? Заголовок виїхали,а дальше втекли...
Бутусов ви щось там не те пишете!
По перше не потрібно ставити на всіх клеймо,по друге не час смуту сіяти між нами!
Закінчиться війна,тоді всі внутрішні розборки.
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07.03.2022 00:47 Відповісти
Так польські прикордонники написали
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07.03.2022 00:50 Відповісти
А що обов'язково такі слова тут друкувати, втекли,це ганебне слово.
Я б на місці адміна цю замітку видалив!
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07.03.2022 00:53 Відповісти
Ну а що ж могли зробити малесенькі діти на руках у своїх мам як не втекти?! Немає тут нічого поганого й ганебного...от " мужики" в багажниках - це ганебно...
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07.03.2022 00:55 Відповісти
Вимушені виїхати!
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07.03.2022 00:57 Відповісти
А без дітей скільки жінок виїхало? - більшість без дітей, бо народжуваність 1.1 в Україні, ганебно тікати з країни всім без малолітніх дітей, і у нас рівні права в конституції, адле на ділі у жінок привілеї, а чоловікам ганебно все на світі... Тоді якого хєра у нас генпрокурор баба, більшість судей баби, більшість офісних баби, якщо жінка дорожче за чоловіка бо може народжувати, чого нема повинності народжувати, а то як рожать то максимум 1 дитина в 35, а як тікати в польщу то всі дуже сильно для відновлювання нації придатні...
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07.03.2022 01:20 Відповісти
А що не так зі словом "втекти"? Люди, жінки і діти, саме втікають. То не рішення "поїхати у відпустку" або "заробити". Люди біжать від війни і ніякого клейма тут нема і бути не може.
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07.03.2022 00:51 Відповісти
Вимушені виїхати, а ти якщо не шариш,то і не коментуй.
В Україні війна! Втікають з поля бою зрадники.
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07.03.2022 00:56 Відповісти
Yevhen Tarnavskyi Але дуже велика частина не повернеться.
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07.03.2022 01:29 Відповісти
просто кто-то не знает украинский язык и значение слова "втекли"
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07.03.2022 01:01 Відповісти
Не біженців, а біженок, чоловіків не випускають, і не треба замовчувати, нема рівних прав то нема, але хоч брихати про біженЦІВ не треба, саме біжеНОК. Чоловіків перетнувших кордон лише сотні, і то майже всі незаконно (окрім вдівців з малими дітьми). Так хоч пишіть правду, що на чоловіків начхати, так не так огидно.
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07.03.2022 01:17 Відповісти
Велика частка людей вже не повернеться.
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07.03.2022 01:23 Відповісти
 
 