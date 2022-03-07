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Мільйон біженців виїхали з України до Польщі
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Кількість людей, які втекли від бойових дій в Україні та вирушили до Польщі, перевищила мільйон людей
Про це заявила Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 20.00 кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків", — написали у твіттері польські прикордонники разом із фотографією біженців, які перетинають кордон.
"Ви в безпеці", - додали прикордонники.
У неділю верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що за останні 10 днів понад півторамільйона людей виїхали з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.
Топ коментарі
+3 Dorian Gray e44930c7
показати весь коментар07.03.2022 01:17
+2 Ivan Ivanov 8edb7a14
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+1 Yevhen Tarnavskyi
показати весь коментар07.03.2022 00:51
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Бутусов ви щось там не те пишете!
По перше не потрібно ставити на всіх клеймо,по друге не час смуту сіяти між нами!
Закінчиться війна,тоді всі внутрішні розборки.
Я б на місці адміна цю замітку видалив!
В Україні війна! Втікають з поля бою зрадники.