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Євросоюз прихистить українських біженців, але на рік, а не на три

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Євросоюз прихистить українських біженців, але на рік, а не на три

Рада Євросоюзу ухвалила екстрене рішення про механізм захисту біженців з України, які втекли від російської агресії.

Текст рішення є у розпорядженні "Європейської правди", повідомляє Цензор.НЕТ

Як наголосили у пресслужбі Ради ЄС, рішення ухвалене одностайно, жодна держава не проголосувала проти. Утім – очевидно, задля досягнення консенсусу – проєкт рішення довелося змінити.

Тимчасовий захист осіб, які втікають з України внаслідок війни, надається терміном на один рік віднині; це рішення діє на масовій основі і не потребує вивчення даних конкретної особи.

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"Цей захист може автоматично подовжуватися 6-місячними періодами, максимум на один рік. Єврокомісія може запропонувати Раді продовжити тимчасовий захист ще на один рік", - пояснює Рада ЄС. Підкреслюється також, що у разі якщо ситуація в Україні нормалізується настільки, "що дозволяє безпечне та тривале повернення", ЄС може достроково зупинити дію захисного механізму.

Раніше повідомлялося, що ЄС прийматиме українських біженців на 3 роки без запиту на притулок.

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За ухваленим рішенням українці, отримують право на проживання, роботу в будь-якій державі ЄС, доступ до медичної допомоги та освіти для дітей.

Особливість механізму тимчасового захисту – те, що він діє колективно, тобто не потребує розгляду індивідуальних заяв про притулок.

Скористатися цим механізмом можуть громадяни України, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Утім, окремі держави-члени можуть поширити дію цього механізму також на тих, українців, які втекли незадовго до 24 лютого або опинилися в ЄС. території безпосередньо перед цією датою, наприклад, для відпустки чи роботи.

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Топ коментарі
+26
Мои 5 копеек
ЗНАЧИТ СИРИЙЦАМ ( и молодым мужчинам и женщинам) в месяц платят и 700 евро на содержание + оплата мобильного + мёд страховока + бесплатное жилье
И СИДЯТ СИРИЙЦЫ НА СКАМЕЕЧКАХ ОТДЫХАЮТ

УКРАИНЦАМ - ах ах - разрешают работать , финансовой поддержки практически нет , и при этом это женщины с детьми
ВЫ ВООБЩЕ ОХУЕЛИ , европейцы ??????????
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04.03.2022 19:56
+18
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04.03.2022 19:51
+9
Да кто вас гейропейцы будет спрашивать? Мы приедем в Берлин, устроем там свое гетто, нихера не будем учить ваш язык, а жить будем лишь на пособие.
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04.03.2022 19:57
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А потім видасть *****?
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04.03.2022 19:47 Відповісти
А зачем быть кому-то нужным, кроме самого себя?
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04.03.2022 19:49 Відповісти
Ну да...партнери, ****.
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04.03.2022 19:50 Відповісти
Где год, там и три, никто их не выгонит, они сами приедут домой, через пару недель, помогать восстанавливать жилища
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04.03.2022 19:57 Відповісти
и это только миллион пока-хай готовятся к 10,если помогать не будут
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04.03.2022 19:49 Відповісти
ты перепутал,пдрс на северо-востоке
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04.03.2022 19:55 Відповісти
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04.03.2022 19:51 Відповісти
***** дайте реальну допомогу. а не притулок!
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04.03.2022 19:53 Відповісти
це допомагає прочистити мізки європейцям, швидше починають діяти і з іншою допомогою
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05.03.2022 00:05 Відповісти
2 млн наших біженців, за три дні можуть денаціфіцирувати наприлад Сербію
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04.03.2022 19:54 Відповісти
"дивися сину мій: ось підораси..."
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04.03.2022 19:55 Відповісти
Мои 5 копеек
ЗНАЧИТ СИРИЙЦАМ ( и молодым мужчинам и женщинам) в месяц платят и 700 евро на содержание + оплата мобильного + мёд страховока + бесплатное жилье
И СИДЯТ СИРИЙЦЫ НА СКАМЕЕЧКАХ ОТДЫХАЮТ

УКРАИНЦАМ - ах ах - разрешают работать , финансовой поддержки практически нет , и при этом это женщины с детьми
ВЫ ВООБЩЕ ****** , европейцы ??????????
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04.03.2022 19:56 Відповісти
Людей, які вже виїхали-повністю соціалкою і проживанням забезпечують,а коли їм оформлять статус біженця,то і виплати якісь будуть .
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04.03.2022 20:07 Відповісти
Выплаты ЯКИСЬ ? Я сегодня пропускала семьи через миграцию . До выплат ЯКИСЬ очень далеко
ЗАТО СИРИЙЦАМ ПЛАТЯТ ПО ЯКИСЬ 700 евро . А нашим украинцам предлагают работать . Блин, по сравнению с сирийцами , украинцев держат за третий сорт !!!!
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04.03.2022 20:10 Відповісти
ШО ЗНАЧИТ - забезпечують соціалкой? Ви вообще в курсе що робиться в ЕС ?????????
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04.03.2022 20:12 Відповісти
как долго сирийцам платят 700 евро?
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04.03.2022 20:54 Відповісти
С момента регистрации в стране
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04.03.2022 21:14 Відповісти
я спрашиваю как долго от начала регистрации?
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04.03.2022 21:16 Відповісти
Вы, Евгений , спросили КАК ДОЛГО ПЛАТЯТ
ПЛАТЯТ - все годы .

с какого момента платят - голодных сирийцев никто не видел . Так что службы обеспечения работают
По украинцам - неделя войны , кормить на границе словаки бесплатно , приехавших в Братиславу кормят только волонтеры , в миграцию очередь , после миграции надо идти в министерство социальное , с понедельника будем разбираться. Пока кормятся за свой счёт или кормят волонтеры
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04.03.2022 21:21 Відповісти
как это все годы??? вы хотите сказать, чо приехал к вам сириец 20ти лет, сел на социал и вы до пенсии будете его кормить, а он будет курить бамбук всю жизнь???
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04.03.2022 21:31 Відповісти
Все кто приехал как беженец - получает социальную помощь .
это для сирийцев, афганцев , негров и т д .
ТОЛЬКО УКРАИНЦЕВ В ЕВРОПЕ НЕ БАЛУЮТ . Откуда пошло такое отношение - скажите спасибо кацапам и вате с Украины с их нытьем про бандеровцев и националистов . Раша пытается сложить образ украинца как террориста еше со времён Степана Бандеры.
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04.03.2022 22:39 Відповісти
Да кто вас гейропейцы будет спрашивать? Мы приедем в Берлин, устроем там свое гетто, нихера не будем учить ваш язык, а жить будем лишь на пособие.
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04.03.2022 19:57 Відповісти
Если небо не закроете!!!
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04.03.2022 20:01 Відповісти
Нафиг! Когда палестинцьі напали летом на Израиль, тут весь город-стотьісячник ходуном ходил от молодьіх арабов, раз'езжавших всюду на машинах, бибикавших и оравших что-то там - и хоть бьі хрен. Когда война у ворот Европьі - я один ***** вьішел с українским прапорім, даром шо сам москаль. Ну и еще турок старьій в своей сувенирной лавке его вьівесил.

Вилькоммен, україньци, до міста Hamm!
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04.03.2022 21:11 Відповісти
Ну что сказать.
Очередной повод для пропаганды РФ.
Вас там не ждут и т.д.
Европу нужно прогибать а не просить.
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04.03.2022 19:58 Відповісти
От скоти...то сірійці норм,а наших дітей нах?! якщо переживу війну при кожній зустрічі буду в "лице"( хоча в них там дупа) плювати....
ЗІ - поляків,країн Балтії це не стосується
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04.03.2022 20:01 Відповісти
+100 я приєднуюсь !
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04.03.2022 20:07 Відповісти
Ну почему суки Европа нас в это гамно затянула с 2014 годаи все время держит нас на поводке. Мы просим 1 миллиард они дают 200 миллионов и держат на удочке, дошло до войны с п и д а р о М они небо не закрывают, гум помощь лимитировано, оружие ели выпрашиваем, опять на удочке. Мы им задницу прикрывает а они читают время пребывания наших беженцев. Как то в одни ворота играем, а сейчас ещё гибнев с какой то долей ради их спокойствия
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04.03.2022 20:04 Відповісти
Почитав оригінал новини і офігів: европейці збираються давати прихисток навіть тим хто до 24 лютого був у ЕС. Які з цих тварюк біженці?! А які можуть бути біженці з кабєлєй, які за гроші потрапили до ЄС після 24-го?!! Одна справа жінки, діти, інваліди, а до чого тут кабєлі які мають захищати Україну?!
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04.03.2022 20:05 Відповісти
які з них захисники?
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04.03.2022 20:24 Відповісти
українці гірші від негрів мабуть
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04.03.2022 20:37 Відповісти
Ніграм чобіткі цілують, через законно вбитого нарколигу рецидевіста, а ви кажете...
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04.03.2022 20:47 Відповісти
У ЕС есть 2 млн. свободных рабочих мест?
Это больше чем население некоторых стран Европы.
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04.03.2022 20:57 Відповісти
А з чого ти взяв, що вони будуть працювати?
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04.03.2022 21:12 Відповісти
"За ухваленим рішенням українці, отримують право на проживання, роботу в будь-якій державі ЄС, доступ до медичної допомоги та освіти для дітей. Джерело: https://censor.net/ua/n3321576"
Как в Конституции Украины. Ни о каких пособиях ... речи не идет. Мне сегодня звонили из Польши, их приютила и кормит польская семья за свой счет.
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04.03.2022 22:08 Відповісти
Люди, ну что за пургу вы метёте?! Завидуете сирийцам? Они сидят безвылазно в лагерях-пересылках, месяцами ожидая разрешения только подать документы на азюль (временный вид на жительство с кучей ограничений), не имея права работать и получая самый минимум денег, а то и талоны на питание и одежду.

А украинцам немцы предоставили вот что:

Германия разрешила жить и работать на 3 года !!! УКРАИНЦАМ!!!

украинцам разрешили жить и работать в Германии
письмо
от государственного министерства.
Итак:
Запланировано следующее

1. Принять беженцев из Украины на временную защиту
сроком до 3х лет (не пугайтесь, сначала дают сроком на один год и потом продлевают по заявлению. Из временного статуса можно перейти на постоянный, но об этом не сейчас)
- как только на уровне Европейского Союза принимается этот закон (а это практически решённый вопрос), беженцы с Украины проходят по § 24 AufenthaltsG и могут получать финансовую помощь по закону о льготах для просителей убежища и им разрешено жить в убежищах для беженцев (ударение на "разрешено", т.е. могут там и не жить, а проживать у частных лиц)
- могут после согласования с учреждением по делам иностранцев (Ausländerbehörde) работать (не запрещается открывать свой бизнес)
- не надо подавать заявку на статус беженца (Asylantrag)
- при проживании у частных лиц тоже оплачивается жильё
- есть медицинская страховка
- все заявления принимает Ausländeramt по месту жительства
- так, как ЕС ещё решает нюансы,, НО можно уже подавать заявки о выплатах (Leistungsgewährung nach dem AsylbLG im Vorgriff)

Европейский Союз закон принял, теперь каждая страна в него входящая (а в Германии ещё и каждая федеральная земля) вырабатывают нюансы. Для NRW а также и других федеральных земель Германии с небольшим нюансами всё вышеперечисленное действительно!



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05.03.2022 00:31 Відповісти
 
 