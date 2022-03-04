Євросоюз прихистить українських біженців, але на рік, а не на три
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рада Євросоюзу ухвалила екстрене рішення про механізм захисту біженців з України, які втекли від російської агресії.
Текст рішення є у розпорядженні "Європейської правди", повідомляє Цензор.НЕТ
Як наголосили у пресслужбі Ради ЄС, рішення ухвалене одностайно, жодна держава не проголосувала проти. Утім – очевидно, задля досягнення консенсусу – проєкт рішення довелося змінити.
Тимчасовий захист осіб, які втікають з України внаслідок війни, надається терміном на один рік віднині; це рішення діє на масовій основі і не потребує вивчення даних конкретної особи.
"Цей захист може автоматично подовжуватися 6-місячними періодами, максимум на один рік. Єврокомісія може запропонувати Раді продовжити тимчасовий захист ще на один рік", - пояснює Рада ЄС. Підкреслюється також, що у разі якщо ситуація в Україні нормалізується настільки, "що дозволяє безпечне та тривале повернення", ЄС може достроково зупинити дію захисного механізму.
Раніше повідомлялося, що ЄС прийматиме українських біженців на 3 роки без запиту на притулок.
За ухваленим рішенням українці, отримують право на проживання, роботу в будь-якій державі ЄС, доступ до медичної допомоги та освіти для дітей.
Особливість механізму тимчасового захисту – те, що він діє колективно, тобто не потребує розгляду індивідуальних заяв про притулок.
Скористатися цим механізмом можуть громадяни України, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Утім, окремі держави-члени можуть поширити дію цього механізму також на тих, українців, які втекли незадовго до 24 лютого або опинилися в ЄС. території безпосередньо перед цією датою, наприклад, для відпустки чи роботи.
Будь ласка, зачекайте...
ЗНАЧИТ СИРИЙЦАМ ( и молодым мужчинам и женщинам) в месяц платят и 700 евро на содержание + оплата мобильного + мёд страховока + бесплатное жилье
И СИДЯТ СИРИЙЦЫ НА СКАМЕЕЧКАХ ОТДЫХАЮТ
УКРАИНЦАМ - ах ах - разрешают работать , финансовой поддержки практически нет , и при этом это женщины с детьми
ВЫ ВООБЩЕ ****** , европейцы ??????????
ЗАТО СИРИЙЦАМ ПЛАТЯТ ПО ЯКИСЬ 700 евро . А нашим украинцам предлагают работать . Блин, по сравнению с сирийцами , украинцев держат за третий сорт !!!!
ПЛАТЯТ - все годы .
с какого момента платят - голодных сирийцев никто не видел . Так что службы обеспечения работают
По украинцам - неделя войны , кормить на границе словаки бесплатно , приехавших в Братиславу кормят только волонтеры , в миграцию очередь , после миграции надо идти в министерство социальное , с понедельника будем разбираться. Пока кормятся за свой счёт или кормят волонтеры
это для сирийцев, афганцев , негров и т д .
ТОЛЬКО УКРАИНЦЕВ В ЕВРОПЕ НЕ БАЛУЮТ . Откуда пошло такое отношение - скажите спасибо кацапам и вате с Украины с их нытьем про бандеровцев и националистов . Раша пытается сложить образ украинца как террориста еше со времён Степана Бандеры.
Вилькоммен, україньци, до міста Hamm!
Очередной повод для пропаганды РФ.
Вас там не ждут и т.д.
Европу нужно прогибать а не просить.
ЗІ - поляків,країн Балтії це не стосується
Это больше чем население некоторых стран Европы.
Как в Конституции Украины. Ни о каких пособиях ... речи не идет. Мне сегодня звонили из Польши, их приютила и кормит польская семья за свой счет.
А украинцам немцы предоставили вот что:
Германия разрешила жить и работать на 3 года !!! УКРАИНЦАМ!!!
украинцам разрешили жить и работать в Германии
письмо
от государственного министерства.
Итак:
Запланировано следующее
1. Принять беженцев из Украины на временную защиту
сроком до 3х лет (не пугайтесь, сначала дают сроком на один год и потом продлевают по заявлению. Из временного статуса можно перейти на постоянный, но об этом не сейчас)
- как только на уровне Европейского Союза принимается этот закон (а это практически решённый вопрос), беженцы с Украины проходят по § 24 AufenthaltsG и могут получать финансовую помощь по закону о льготах для просителей убежища и им разрешено жить в убежищах для беженцев (ударение на "разрешено", т.е. могут там и не жить, а проживать у частных лиц)
- могут после согласования с учреждением по делам иностранцев (Ausländerbehörde) работать (не запрещается открывать свой бизнес)
- не надо подавать заявку на статус беженца (Asylantrag)
- при проживании у частных лиц тоже оплачивается жильё
- есть медицинская страховка
- все заявления принимает Ausländeramt по месту жительства
- так, как ЕС ещё решает нюансы,, НО можно уже подавать заявки о выплатах (Leistungsgewährung nach dem AsylbLG im Vorgriff)
Европейский Союз закон принял, теперь каждая страна в него входящая (а в Германии ещё и каждая федеральная земля) вырабатывают нюансы. Для NRW а также и других федеральных земель Германии с небольшим нюансами всё вышеперечисленное действительно!