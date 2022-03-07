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З'явилася інформація, що путін хоче "прибрати" главу Міноборони РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З'явилася інформація, що путін хоче "прибрати" главу Міноборони РФ

Стало відомо, що Шойгу можуть звинуватити в корупції

За останніми даними з Москви, відповідальним за провали Росії у війні проти України президент РФ "призначить" главу Міноборони рф Сергія Шойгу.

Про це у Facebook повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цапом-відбувайлом за провали в Україні призначено Шойгу. Зараз "розкриються" корупція і приписки в армії. Заодно й конкурента приберуть...", - написав він.

Раніше в Міноборони рф пригрозили атакувати українські підприємства оборонно-промислового комплексу( ОПК), попередивши персонал про "загрозу життю". Повідомляється, що атаки здійснюватимуть із застосуванням "високоточної зброї" в рамках "виконання завдання з демілітаризації України".

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Топ коментарі
+33
Щури почали гризти одне одного.
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07.03.2022 00:50
+27
Олєнєвод - стане "козлом"! 👀😁😂🤣
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07.03.2022 00:51
+21
Шойгу,даЙош вчинок офіцера?!
Куля в лоб хуйлу потім собі!!!
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07.03.2022 00:52
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Щури почали гризти одне одного.
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07.03.2022 00:50 Відповісти
Олєнєвод - стане "козлом"! 👀😁😂🤣
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07.03.2022 00:51 Відповісти
Каазел с увесистыми пантами. На них и повесят все пынины проиопы
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07.03.2022 00:54 Відповісти
оленевод станет оленем.....
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07.03.2022 01:09 Відповісти
Шойгу,даЙош вчинок офіцера?!
Куля в лоб ***** потім собі!!!
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07.03.2022 00:52 Відповісти
станет миллиардером однако
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07.03.2022 00:55 Відповісти
А собі нащо? "Ета нє я! Он сам сібє в голаву вистрєліл. Оба раза!"
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07.03.2022 00:57 Відповісти
Для профілактики...як то кажуть - не завадить)
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07.03.2022 00:58 Відповісти
Який з нього офіцер. Криса путінська він.
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07.03.2022 01:02 Відповісти
Ну так я кажу ж - зробив вчинок й хай вже буде в нагороду- офіцер
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07.03.2022 01:04 Відповісти
Чукча хай діє на випередження щоб дічь не пручалася
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07.03.2022 00:52 Відповісти
Ото треба було йти воювати як ***** казав...
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07.03.2022 00:53 Відповісти
Шайга, давай не подведи, завали плешивого карлика, и возможно тебя оставят живым!!!
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07.03.2022 00:53 Відповісти
Не, загудит с пыней в Гаагу.
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07.03.2022 00:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
Уверен на 99 процентов, что это фейк
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07.03.2022 00:54 Відповісти
У них 11 числа планируется включение Чебурнета, так что что там происходит мы наверное уже не узнаем. Ну то что крайнего в провале блицкрига они будут искать, это как бы даже и не обсуждается, но кто им будет, главтеррорист или кто из заместителей -хз. Не исключено что числа 12 Россия уведомит своих холопов о великой победе, просто чтобы снять напряжение в обществе, и при этом будет продолжать засылать своих террористов на территорию Украины...
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07.03.2022 01:02 Відповісти
Походу путлер, когда выступал, дескать военные, берите власть в свои руки, не к тому адресату обращался.
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07.03.2022 00:56 Відповісти
Ох сколько нам открытий чудных...

На следующей неделе было бы неплохо увидеть эти паучьи бои в баночке, в которую превратилась россия... С каким энтузиазмом они будут друг друга грызть... Развал совка покажется детским утренником в младшей ясельной группе, по сравнению с тем что будет в рассеюшке творится.
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07.03.2022 00:57 Відповісти
Там буде філія пекла на землі.
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07.03.2022 01:00 Відповісти
У такому випадку мені філіжанку кави, будь ласка )))
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07.03.2022 01:24 Відповісти
Шо! У Кужугетовіча шаманський бубен відбирають?
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07.03.2022 00:58 Відповісти
це тому що, просочилася інфа, що оленєвод хоче очолити путч, та скинути хуіла, таємниці кремлівського кубла
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07.03.2022 00:58 Відповісти
Павуки в банці
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07.03.2022 01:00 Відповісти
Фейк! Олєнєвод ще не заспівав свою лебедину ******, цей картонний мініст ще потрібен *****. Страчувати будуть справжніх генералів, які розробляли «апірацію» та провалили її.
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07.03.2022 01:00 Відповісти
Тихо уползал в тайгу
в жопу раненый Шойгу.
Рядом с ним еле ползло
с топором в спине *****.
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07.03.2022 01:00 Відповісти


А з ким же ж ***** буде на горбату гору ходити, якщо шойгу у жопу поранять?
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07.03.2022 01:03 Відповісти
Не пойду с тобой в тайгу
Коррупционер Шойгу
С Украиной нае@ал
Ждет тебя лесоповал
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07.03.2022 01:00 Відповісти
А типу Путін не знав, там всі біля нього мільярдери.
А Путін за які шиши такий палац собі будує (з відео Навального).
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07.03.2022 01:01 Відповісти
Нач Генштаба Беларуси Гулевич подал в отставку. В связи с тем, что белорусские военные отказываются воевать с Украиной
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07.03.2022 01:03 Відповісти
или почему ?
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07.03.2022 01:09 Відповісти
покайся шойгу тебе скидка будет. ну и твари они там. грызите друг друга дружно, время пришло.
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07.03.2022 01:07 Відповісти
Главу вис Германии во вторую мировую помиловали. Шойгу могут тоже если проявит себя человеком.
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07.03.2022 01:12 Відповісти
Вмс. Кригсмарине, Дениц.
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07.03.2022 01:13 Відповісти
сомневаюсь я однако.....
тем более, что инфа от Пономарева....
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07.03.2022 01:12 Відповісти
Что то большие сомнения что сейчас кого то будут убирать, разве что как ликвидировали бандеровцы, ведь всё идет по плану и странно было бы кого то менять.
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07.03.2022 01:13 Відповісти
Мне жизнь в мокшаленде вообще напоминает старый анекдот:
Сидит бегемот в болоте, ноздрями пузыри пускает. К нему подходит второй бегемот и говорит:
- Идём на соседнее болото лягушек задницами давить.
Первый отвечает:
- Ну да, сейчас вот всё брошу, и пойду х_йнёй заниматся.
Так и у них, жизнь лишена всякого смысла и каких либо планов. Всё зависит от сиюминутных хотелок, да и те не совпадают.
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07.03.2022 01:14 Відповісти
ЩО, ЗНОВУ В ТАЙГУ ОЛЕНЄЙ *****?
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07.03.2022 01:16 Відповісти
Это (смена военного руководства) было у Гитлера в конце войны перед унизительным концом...
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07.03.2022 01:23 Відповісти
Що особисто замочить в сортірі?
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07.03.2022 01:24 Відповісти
Ну... *************** прогнозовано зчепилися "нє за страх, а за совєсть". Питання в тому, чи грохнули вже вони *****, чи ще зволікають?
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07.03.2022 01:28 Відповісти
 
 