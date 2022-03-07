З'явилася інформація, що путін хоче "прибрати" главу Міноборони РФ
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Стало відомо, що Шойгу можуть звинуватити в корупції
За останніми даними з Москви, відповідальним за провали Росії у війні проти України президент РФ "призначить" главу Міноборони рф Сергія Шойгу.
Про це у Facebook повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Цапом-відбувайлом за провали в Україні призначено Шойгу. Зараз "розкриються" корупція і приписки в армії. Заодно й конкурента приберуть...", - написав він.
Раніше в Міноборони рф пригрозили атакувати українські підприємства оборонно-промислового комплексу( ОПК), попередивши персонал про "загрозу життю". Повідомляється, що атаки здійснюватимуть із застосуванням "високоточної зброї" в рамках "виконання завдання з демілітаризації України".
Будь ласка, зачекайте...
Куля в лоб ***** потім собі!!!
На следующей неделе было бы неплохо увидеть эти паучьи бои в баночке, в которую превратилась россия... С каким энтузиазмом они будут друг друга грызть... Развал совка покажется детским утренником в младшей ясельной группе, по сравнению с тем что будет в рассеюшке творится.
в жопу раненый Шойгу.
Рядом с ним еле ползло
с топором в спине *****.
А з ким же ж ***** буде на горбату гору ходити, якщо шойгу у жопу поранять?
Коррупционер Шойгу
С Украиной нае@ал
Ждет тебя лесоповал
А Путін за які шиши такий палац собі будує (з відео Навального).
тем более, что инфа от Пономарева....
Сидит бегемот в болоте, ноздрями пузыри пускает. К нему подходит второй бегемот и говорит:
- Идём на соседнее болото лягушек задницами давить.
Первый отвечает:
- Ну да, сейчас вот всё брошу, и пойду х_йнёй заниматся.
Так и у них, жизнь лишена всякого смысла и каких либо планов. Всё зависит от сиюминутных хотелок, да и те не совпадают.