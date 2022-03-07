В Ірпені росіяни вбили цілу сім'ю. ФОТО
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Окупанти розстрілювали мирних жителів під час їхньої евакуації
Вбита 5 березня в Ірпені під час евакуації сім'я — це Тетяна Перебийнос і двоє її дітей.
Про це у своєму Instagram написав Микита Мікадо, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це Тетяна Перебийніс. Вона та двоє її дітей були вбиті мінометним снарядом під час евакуації з міста Ірпінь. Тетяна керувала фінансами в ІТ-стартапі. Нас пов'язувало те, що я в цьому стартапі інвестор. На жаль, її сім'я не могла покинути Ірпінь раніше через хвору маму", — написав Мікадо.
Він закликав своїх підписників робити все, щоб запобігти смерті інших людей.
Раніше мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що під час евакуації мирних жителів Ірпеня Київської області російські окупанти вбили вісім осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пожаловалась, что украинцы отказывались выходить на награждение с гимнастами РФ. В частности, бронзовый призер в упражнениях на брусьях 15-летняя ровенчанка Даниэла Батрона не захотела подняться на пьедестал с представительницами России.
"На церемониях награждений было так: если выигрывала наша девочка, а призовое место занимала украинка, то та отказывалась выходить на награждение. В частности, на брусьях: два первых места было у нас, третье - у украинки. И последняя награждалась отдельно", - рассказала Родионенко "Матч ТВ".
Также специалистка заявила, что ничего не знала про ситуацию с подопечным Иваном Куляком, который выиграл бронзовую медаль в параллельных брусьях и на церемонию награждения вышел с буквой Z, которой маркируют военную технику оккупантов РФ. А победу в этом упражнении одержал украинец Илья Ковтун.
"Вообще спортсмены Украины вели себя вызывающе весь турнир. Ходили, оборачивались флагами, и никто им не мог что-то против сказать, чтобы не создавать конфликт. Но это прямое нарушение правил. Это было настолько вызывающе... Разумеется, им было жестко запрещено общаться с нами и с белорусами", - жаловалась тренер.
Родионенко, как могла подчеркивала, что обстановка для россиян была ужасная: "У нас было только одно желание: поскорее улететь и вернуться домой. Потому что было все время ощущение, что что-то висит над нами, что должно что-то случится. И мы не знали, на какую провокацию украинские спортсмены способны".
Но больше нервничать гимнастам из РФ не придется, поскольку их отстранили от дальнейших международных соревнований."
P. S.
Дивно, як вони на ці змагання потрапили?! 👀🤔
Так , якась сбірна невідомого чого ...
А если допустим выгорят все 6 блоков энергодара это пистец всей европе и европейской, прости госпаде, части кацапщины
Масквабад должен быть разрушен к херам собачим!!!