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В Ірпені росіяни вбили цілу сім'ю. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Окупанти розстрілювали мирних жителів під час їхньої евакуації

Вбита 5 березня в Ірпені під час евакуації сім'я — це Тетяна Перебийнос і двоє її дітей.

В Ірпені росіяни вбили цілу сімю 01

Про це у своєму Instagram написав Микита Мікадо, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це Тетяна Перебийніс. Вона та двоє її дітей були вбиті мінометним снарядом під час евакуації з міста Ірпінь. Тетяна керувала фінансами в ІТ-стартапі. Нас пов'язувало те, що я в цьому стартапі інвестор. На жаль, її сім'я не могла покинути Ірпінь раніше через хвору маму", — написав Мікадо.

Він закликав своїх підписників робити все, щоб запобігти смерті інших людей.

Раніше мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що під час евакуації мирних жителів Ірпеня Київської області російські окупанти вбили вісім осіб. 

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Топ коментарі
+17
Горітимуть в пеклі за дітей і жінок!
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07.03.2022 01:14
+14
Россияне Лицемерные и циничные мрази: "Представители сборной России по спортивной гимнастике пожаловались на "вызывающее" поведение украинских спортсменов и всей делегации во время этапа Кубка мира, который проходил 2-5 марта в Дохе. После военного вторжения РФ в Украину они плакались, что чувствовали себя некомфортно на соревнованиях.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пожаловалась, что украинцы отказывались выходить на награждение с гимнастами РФ. В частности, бронзовый призер в упражнениях на брусьях 15-летняя ровенчанка Даниэла Батрона не захотела подняться на пьедестал с представительницами России.
"На церемониях награждений было так: если выигрывала наша девочка, а призовое место занимала украинка, то та отказывалась выходить на награждение. В частности, на брусьях: два первых места было у нас, третье - у украинки. И последняя награждалась отдельно", - рассказала Родионенко "Матч ТВ".
Также специалистка заявила, что ничего не знала про ситуацию с подопечным Иваном Куляком, который выиграл бронзовую медаль в параллельных брусьях и на церемонию награждения вышел с буквой Z, которой маркируют военную технику оккупантов РФ. А победу в этом упражнении одержал украинец Илья Ковтун.
"Вообще спортсмены Украины вели себя вызывающе весь турнир. Ходили, оборачивались флагами, и никто им не мог что-то против сказать, чтобы не создавать конфликт. Но это прямое нарушение правил. Это было настолько вызывающе... Разумеется, им было жестко запрещено общаться с нами и с белорусами", - жаловалась тренер.

Родионенко, как могла подчеркивала, что обстановка для россиян была ужасная: "У нас было только одно желание: поскорее улететь и вернуться домой. Потому что было все время ощущение, что что-то висит над нами, что должно что-то случится. И мы не знали, на какую провокацию украинские спортсмены способны".

Но больше нервничать гимнастам из РФ не придется, поскольку их отстранили от дальнейших международных соревнований."
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07.03.2022 01:14
+10
знаете, а я уже ЗА ядерную войну...., пусть и я сдохну, но эта нация должна перестать существовать.....
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07.03.2022 01:20
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07.03.2022 01:09 Відповісти
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Это за чаек с пирожками
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07.03.2022 01:09 Відповісти
Россияне Лицемерные и циничные мрази: "Представители сборной России по спортивной гимнастике пожаловались на "вызывающее" поведение украинских спортсменов и всей делегации во время этапа Кубка мира, который проходил 2-5 марта в Дохе. После военного вторжения РФ в Украину они плакались, что чувствовали себя некомфортно на соревнованиях.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пожаловалась, что украинцы отказывались выходить на награждение с гимнастами РФ. В частности, бронзовый призер в упражнениях на брусьях 15-летняя ровенчанка Даниэла Батрона не захотела подняться на пьедестал с представительницами России.
"На церемониях награждений было так: если выигрывала наша девочка, а призовое место занимала украинка, то та отказывалась выходить на награждение. В частности, на брусьях: два первых места было у нас, третье - у украинки. И последняя награждалась отдельно", - рассказала Родионенко "Матч ТВ".
Также специалистка заявила, что ничего не знала про ситуацию с подопечным Иваном Куляком, который выиграл бронзовую медаль в параллельных брусьях и на церемонию награждения вышел с буквой Z, которой маркируют военную технику оккупантов РФ. А победу в этом упражнении одержал украинец Илья Ковтун.
"Вообще спортсмены Украины вели себя вызывающе весь турнир. Ходили, оборачивались флагами, и никто им не мог что-то против сказать, чтобы не создавать конфликт. Но это прямое нарушение правил. Это было настолько вызывающе... Разумеется, им было жестко запрещено общаться с нами и с белорусами", - жаловалась тренер.

Родионенко, как могла подчеркивала, что обстановка для россиян была ужасная: "У нас было только одно желание: поскорее улететь и вернуться домой. Потому что было все время ощущение, что что-то висит над нами, что должно что-то случится. И мы не знали, на какую провокацию украинские спортсмены способны".

Но больше нервничать гимнастам из РФ не придется, поскольку их отстранили от дальнейших международных соревнований."
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07.03.2022 01:14 Відповісти
"Идите, идите и не приходите больше!
P. S.
Дивно, як вони на ці змагання потрапили?! 👀🤔
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07.03.2022 01:23 Відповісти
Більше не потраплять.
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07.03.2022 01:29 Відповісти
Вони не були під аквафрешем й їх "саюз нерюшімих рєспублік галодних" не виконувався .
Так , якась сбірна невідомого чого ...
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07.03.2022 02:36 Відповісти
Сподіваюся , що то було їх останнє зманання !
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07.03.2022 02:34 Відповісти
Горітимуть в пеклі за дітей і жінок!
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07.03.2022 01:14 Відповісти
кто затушит окурок.....
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07.03.2022 01:15 Відповісти
знаете, а я уже ЗА ядерную войну...., пусть и я сдохну, но эта нация должна перестать существовать.....
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07.03.2022 01:20 Відповісти
Ядерной войны не нужно. Достаточно кадыровцам ушатать какую нибудь АЭС. Последствия во время военных действий ликвидировать никто не будет. Это вам не совок, тут дураков нету!!!
А если допустим выгорят все 6 блоков энергодара это пистец всей европе и европейской, прости госпаде, части кацапщины
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07.03.2022 01:28 Відповісти
Кацапов мочить это одно, но быть ликвидатором - идут они в жопу, хай сами ликвидируют, раз не закрыли небо, придурки
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07.03.2022 01:29 Відповісти
я за превентивный ядерный удар.....
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07.03.2022 01:37 Відповісти
На россии достаточно АЕС. Лучше там ушатать.
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07.03.2022 01:31 Відповісти
Это еще лучше
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07.03.2022 01:33 Відповісти
Царство небесне....
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07.03.2022 01:22 Відповісти
В плен не брать. Пленных добивать. Пирожками не кормить. Чаем не поить!!!
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07.03.2022 01:23 Відповісти
Из зависти и моральной импотенции Вы хотите поставить на колени свободный народ, народ, освободившийся от социалистической номенклатуры и коммунистического зла? Да Вас же самих, уже завтра, поволокут нашими улицами к ответу те, кто может судить на международном уровне убийц и негодяев. Своими действиями, офицеры КГБ осквернили всё русское, сменовеховской политикой, политикой примирения царской России с советским режимом, они смешали добро и зло, примирили Бога с Сатаною. Двурушники и явные айшмовские приспешники. Место таким как Вы в аду, в Дужахве, всюду на остроконечных прутьях, и мы Вам укажем туда дорогу.
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07.03.2022 01:26 Відповісти
Європа мовчить
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07.03.2022 01:56 Відповісти
Європа ніколи не була реальною захисницей ніякіх "цінностій". Вони завжди воювали між собой щоб з'ясувати хто з них найкращій. Це закінчилось другою світовою коли одна з цих країн дойшла до того, що стала просто знищувати цивільне населення іншіх країн бо воно було за їх думкою, нижчого стандарту. "Європійські ціннгсті" були насаджені Европі після поразки німеччіні у війні, але ми бачимо як вони "працюють" зараз. Єдині цінності у Європі це ГРОШІ.
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07.03.2022 02:55 Відповісти
Пять поколений мокшан будут платить за смерти украинских детей!!!
Масквабад должен быть разрушен к херам собачим!!!
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07.03.2022 03:15 Відповісти
 
 