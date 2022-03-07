В Ірпені росіяни вбили цілу сім'ю. ФОТО

Окупанти розстрілювали мирних жителів під час їхньої евакуації

Вбита 5 березня в Ірпені під час евакуації сім'я — це Тетяна Перебийнос і двоє її дітей.

Про це у своєму Instagram написав Микита Мікадо, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це Тетяна Перебийніс. Вона та двоє її дітей були вбиті мінометним снарядом під час евакуації з міста Ірпінь. Тетяна керувала фінансами в ІТ-стартапі. Нас пов'язувало те, що я в цьому стартапі інвестор. На жаль, її сім'я не могла покинути Ірпінь раніше через хвору маму", — написав Мікадо.

Він закликав своїх підписників робити все, щоб запобігти смерті інших людей.

Раніше мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що під час евакуації мирних жителів Ірпеня Київської області російські окупанти вбили вісім осіб.

Читайте також: Два російські Су-25 завдали удару по житлових будинках в Ірпені. ВIДЕО