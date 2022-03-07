В Ирпене россияне убили целую семью. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Оккупанты расстреливали мирных жителей во время их эвакуации
Убитая 5 марта в Ирпене во время эвакуации семья – это Татьяна Перебийнос и двое ее детей.
Об этом в своем Instagram написал Никита Микадо, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это Татьяна Перебийнис. Она и двое ее детей были убиты минометным снарядом во время эвакуации из города Ирпень. Татьяна управляла финансами в ИТ-стартапе. Нас связывало то, что я в этом стартапе инвестор. К сожалению, ее семья не могла покинуть Ирпень раньше из-за больной мамы", - написал Микадо.
Он призвал своих подписчиков делать все, чтобы предотвратить смерть других людей.
Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что во время эвакуации мирных жителей Ирпеня в Киевской области российские оккупанты убили восемь человек.
Пожалуйста, подождите...
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пожаловалась, что украинцы отказывались выходить на награждение с гимнастами РФ. В частности, бронзовый призер в упражнениях на брусьях 15-летняя ровенчанка Даниэла Батрона не захотела подняться на пьедестал с представительницами России.
"На церемониях награждений было так: если выигрывала наша девочка, а призовое место занимала украинка, то та отказывалась выходить на награждение. В частности, на брусьях: два первых места было у нас, третье - у украинки. И последняя награждалась отдельно", - рассказала Родионенко "Матч ТВ".
Также специалистка заявила, что ничего не знала про ситуацию с подопечным Иваном Куляком, который выиграл бронзовую медаль в параллельных брусьях и на церемонию награждения вышел с буквой Z, которой маркируют военную технику оккупантов РФ. А победу в этом упражнении одержал украинец Илья Ковтун.
"Вообще спортсмены Украины вели себя вызывающе весь турнир. Ходили, оборачивались флагами, и никто им не мог что-то против сказать, чтобы не создавать конфликт. Но это прямое нарушение правил. Это было настолько вызывающе... Разумеется, им было жестко запрещено общаться с нами и с белорусами", - жаловалась тренер.
Родионенко, как могла подчеркивала, что обстановка для россиян была ужасная: "У нас было только одно желание: поскорее улететь и вернуться домой. Потому что было все время ощущение, что что-то висит над нами, что должно что-то случится. И мы не знали, на какую провокацию украинские спортсмены способны".
Но больше нервничать гимнастам из РФ не придется, поскольку их отстранили от дальнейших международных соревнований."
P. S.
Дивно, як вони на ці змагання потрапили?! 👀🤔
Так , якась сбірна невідомого чого ...
А если допустим выгорят все 6 блоков энергодара это пистец всей европе и европейской, прости госпаде, части кацапщины
Масквабад должен быть разрушен к херам собачим!!!