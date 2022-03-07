РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7291 посетитель онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
28 633 23
война (46566) Ирпень (359)

В Ирпене россияне убили целую семью. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Оккупанты расстреливали мирных жителей во время их эвакуации

Убитая 5 марта в Ирпене во время эвакуации семья – это Татьяна Перебийнос и двое ее детей.

В Ирпене россияне убили целую семью 01

Об этом в своем Instagram написал Никита Микадо, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это Татьяна Перебийнис. Она и двое ее детей были убиты минометным снарядом во время эвакуации из города Ирпень. Татьяна управляла финансами в ИТ-стартапе. Нас связывало то, что я в этом стартапе инвестор. К сожалению, ее семья не могла покинуть Ирпень раньше из-за больной мамы", - написал Микадо.

Он призвал своих подписчиков делать все, чтобы предотвратить смерть других людей.

Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что во время эвакуации мирных жителей Ирпеня в Киевской области российские оккупанты убили восемь человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты убили женщину, проезжавшую на велосипеде мимо их блокпоста в Ирпене, - защитник Украины Кривцов. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Россияне Лицемерные и циничные мрази: "Представители сборной России по спортивной гимнастике пожаловались на "вызывающее" поведение украинских спортсменов и всей делегации во время этапа Кубка мира, который проходил 2-5 марта в Дохе. После военного вторжения РФ в Украину они плакались, что чувствовали себя некомфортно на соревнованиях.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пожаловалась, что украинцы отказывались выходить на награждение с гимнастами РФ. В частности, бронзовый призер в упражнениях на брусьях 15-летняя ровенчанка Даниэла Батрона не захотела подняться на пьедестал с представительницами России.
"На церемониях награждений было так: если выигрывала наша девочка, а призовое место занимала украинка, то та отказывалась выходить на награждение. В частности, на брусьях: два первых места было у нас, третье - у украинки. И последняя награждалась отдельно", - рассказала Родионенко "Матч ТВ".
Также специалистка заявила, что ничего не знала про ситуацию с подопечным Иваном Куляком, который выиграл бронзовую медаль в параллельных брусьях и на церемонию награждения вышел с буквой Z, которой маркируют военную технику оккупантов РФ. А победу в этом упражнении одержал украинец Илья Ковтун.
"Вообще спортсмены Украины вели себя вызывающе весь турнир. Ходили, оборачивались флагами, и никто им не мог что-то против сказать, чтобы не создавать конфликт. Но это прямое нарушение правил. Это было настолько вызывающе... Разумеется, им было жестко запрещено общаться с нами и с белорусами", - жаловалась тренер.

Родионенко, как могла подчеркивала, что обстановка для россиян была ужасная: "У нас было только одно желание: поскорее улететь и вернуться домой. Потому что было все время ощущение, что что-то висит над нами, что должно что-то случится. И мы не знали, на какую провокацию украинские спортсмены способны".

Но больше нервничать гимнастам из РФ не придется, поскольку их отстранили от дальнейших международных соревнований."
показать весь комментарий
07.03.2022 01:14
+21
Горітимуть в пеклі за дітей і жінок!
показать весь комментарий
07.03.2022 01:14
+12
знаете, а я уже ЗА ядерную войну...., пусть и я сдохну, но эта нация должна перестать существовать.....
показать весь комментарий
07.03.2022 01:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.03.2022 01:09 Ответить
Это за чаек с пирожками
показать весь комментарий
07.03.2022 01:09 Ответить
Россияне Лицемерные и циничные мрази: "Представители сборной России по спортивной гимнастике пожаловались на "вызывающее" поведение украинских спортсменов и всей делегации во время этапа Кубка мира, который проходил 2-5 марта в Дохе. После военного вторжения РФ в Украину они плакались, что чувствовали себя некомфортно на соревнованиях.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пожаловалась, что украинцы отказывались выходить на награждение с гимнастами РФ. В частности, бронзовый призер в упражнениях на брусьях 15-летняя ровенчанка Даниэла Батрона не захотела подняться на пьедестал с представительницами России.
"На церемониях награждений было так: если выигрывала наша девочка, а призовое место занимала украинка, то та отказывалась выходить на награждение. В частности, на брусьях: два первых места было у нас, третье - у украинки. И последняя награждалась отдельно", - рассказала Родионенко "Матч ТВ".
Также специалистка заявила, что ничего не знала про ситуацию с подопечным Иваном Куляком, который выиграл бронзовую медаль в параллельных брусьях и на церемонию награждения вышел с буквой Z, которой маркируют военную технику оккупантов РФ. А победу в этом упражнении одержал украинец Илья Ковтун.
"Вообще спортсмены Украины вели себя вызывающе весь турнир. Ходили, оборачивались флагами, и никто им не мог что-то против сказать, чтобы не создавать конфликт. Но это прямое нарушение правил. Это было настолько вызывающе... Разумеется, им было жестко запрещено общаться с нами и с белорусами", - жаловалась тренер.

Родионенко, как могла подчеркивала, что обстановка для россиян была ужасная: "У нас было только одно желание: поскорее улететь и вернуться домой. Потому что было все время ощущение, что что-то висит над нами, что должно что-то случится. И мы не знали, на какую провокацию украинские спортсмены способны".

Но больше нервничать гимнастам из РФ не придется, поскольку их отстранили от дальнейших международных соревнований."
показать весь комментарий
07.03.2022 01:14 Ответить
"Идите, идите и не приходите больше!
P. S.
Дивно, як вони на ці змагання потрапили?! 👀🤔
показать весь комментарий
07.03.2022 01:23 Ответить
Більше не потраплять.
показать весь комментарий
07.03.2022 01:29 Ответить
Вони не були під аквафрешем й їх "саюз нерюшімих рєспублік галодних" не виконувався .
Так , якась сбірна невідомого чого ...
показать весь комментарий
07.03.2022 02:36 Ответить
Сподіваюся , що то було їх останнє зманання !
показать весь комментарий
07.03.2022 02:34 Ответить
Горітимуть в пеклі за дітей і жінок!
показать весь комментарий
07.03.2022 01:14 Ответить
кто затушит окурок.....
показать весь комментарий
07.03.2022 01:15 Ответить
знаете, а я уже ЗА ядерную войну...., пусть и я сдохну, но эта нация должна перестать существовать.....
показать весь комментарий
07.03.2022 01:20 Ответить
Ядерной войны не нужно. Достаточно кадыровцам ушатать какую нибудь АЭС. Последствия во время военных действий ликвидировать никто не будет. Это вам не совок, тут дураков нету!!!
А если допустим выгорят все 6 блоков энергодара это пистец всей европе и европейской, прости госпаде, части кацапщины
показать весь комментарий
07.03.2022 01:28 Ответить
Кацапов мочить это одно, но быть ликвидатором - идут они в жопу, хай сами ликвидируют, раз не закрыли небо, придурки
показать весь комментарий
07.03.2022 01:29 Ответить
На россии достаточно АЕС. Лучше там ушатать.
показать весь комментарий
07.03.2022 01:31 Ответить
Это еще лучше
показать весь комментарий
07.03.2022 01:33 Ответить
Неправильная постановка вопроса-- пусть они все здохнут а нас ангелы ведут за нами правда
показать весь комментарий
07.03.2022 07:02 Ответить
Царство небесне....
показать весь комментарий
07.03.2022 01:22 Ответить
В плен не брать. Пленных добивать. Пирожками не кормить. Чаем не поить!!!
показать весь комментарий
07.03.2022 01:23 Ответить
Из зависти и моральной импотенции Вы хотите поставить на колени свободный народ, народ, освободившийся от социалистической номенклатуры и коммунистического зла? Да Вас же самих, уже завтра, поволокут нашими улицами к ответу те, кто может судить на международном уровне убийц и негодяев. Своими действиями, офицеры КГБ осквернили всё русское, сменовеховской политикой, политикой примирения царской России с советским режимом, они смешали добро и зло, примирили Бога с Сатаною. Двурушники и явные айшмовские приспешники. Место таким как Вы в аду, в Дужахве, всюду на остроконечных прутьях, и мы Вам укажем туда дорогу.
показать весь комментарий
07.03.2022 01:26 Ответить
Європа мовчить
показать весь комментарий
07.03.2022 01:56 Ответить
Європа ніколи не була реальною захисницей ніякіх "цінностій". Вони завжди воювали між собой щоб з'ясувати хто з них найкращій. Це закінчилось другою світовою коли одна з цих країн дойшла до того, що стала просто знищувати цивільне населення іншіх країн бо воно було за їх думкою, нижчого стандарту. "Європійські ціннгсті" були насаджені Европі після поразки німеччіні у війні, але ми бачимо як вони "працюють" зараз. Єдині цінності у Європі це ГРОШІ.
показать весь комментарий
07.03.2022 02:55 Ответить
Пять поколений мокшан будут платить за смерти украинских детей!!!
Масквабад должен быть разрушен к херам собачим!!!
показать весь комментарий
07.03.2022 03:15 Ответить
горите в аду фашистские кацапы!
показать весь комментарий
07.03.2022 16:44 Ответить
 
 