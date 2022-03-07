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"Усі російські державні телеканали зламано", – Anonymous

Новини Цензор.НЕТ Технології

"Усі російські державні телеканали зламано", – Anonymous

Хакери заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів

Як повідомляє Anonymous у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi (типу Netflix) і телеканали (трансляцію – ред.) у прямому ефірі "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з України".

"Усі російські державні телеканали зламано".

На відео замість трансляції РосТБ показуються кадри війни в Україні.

Також Anonymous у Twitter опублікували фото, на яких видно замість трансляції повідомлення про те, що "звичайні росіяни проти війни" в Україні та заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.

"Ми – звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України.

Росія та росіяни проти війни!

Ця війна розв'язана злочинним, авторитарним режимом Путіна від імені простих громадян РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні", – сказано в повідомленні.

Як відомо, Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.

Читайте також: Перша в історії кібервійна. Після стримування атак РФ, Україна перейшла у наступ

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Топ коментарі
+28
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07.03.2022 01:23
+15
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07.03.2022 01:23
+12
Спасибо!
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07.03.2022 01:22
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Ті орки скажуть що то фейк і вЫ фсьо вріьотє(
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07.03.2022 01:22 Відповісти
Спасибо!
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07.03.2022 01:22 Відповісти
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07.03.2022 01:23 Відповісти
Там даже Николсона прорвало...
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07.03.2022 01:29 Відповісти
Хетфілд молодчага!
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07.03.2022 01:40 Відповісти
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07.03.2022 01:23 Відповісти
В ответку рузке хакеры сломали сайт анонимусов, который не принадлежит анонимусам(фейковый) бугага
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07.03.2022 01:23 Відповісти
У анонімусів взагалі не може бути чогось сталого у мережі, бо це суперечить самому принципу анонімності. ) Тож РФія бореться з примарними вітряками своїх страхів. )
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07.03.2022 01:28 Відповісти
Точно? я ж проверю))
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07.03.2022 01:23 Відповісти
Об исполнении-доложить!))
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07.03.2022 01:28 Відповісти
на спутнике все по старому только глючит сигнал
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07.03.2022 01:42 Відповісти
Аналогично, и даже без глюков и затыков. (((
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07.03.2022 01:47 Відповісти
Шо? Знову нам напи*діли?)
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07.03.2022 01:49 Відповісти
Зачекаємо, ще не вечір...
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07.03.2022 01:52 Відповісти
Покажите им пыню с бинди( шобы наверняка).
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07.03.2022 01:24 Відповісти
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07.03.2022 01:24 Відповісти
Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!
Какие вы молодцы!
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07.03.2022 01:24 Відповісти
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07.03.2022 01:25 Відповісти
Жаль автор песни не дожил до этого момента.
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07.03.2022 01:27 Відповісти
Наш дурдом голосует за Путина
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07.03.2022 01:44 Відповісти
Это круто, но американские военные хакеры могут намного больше. Так что ждём чего-то более серьйозного
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07.03.2022 01:25 Відповісти
Такої битви за Україну я ще не бачив і не думав, що колись побачу, але її характер викликає в мене поки що стриманий, але дедалі більший оптимізм.
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07.03.2022 01:25 Відповісти
Першим мене вразив Херсон! Навіть не Харків. У Харкові я не мав сумнівів.
Після Херсону, я зрозумів, що Україна незламна!
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07.03.2022 01:37 Відповісти
Да у них мозги сломаны уже. С рождения. Но Анонимусу спасибо в любом случае.
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07.03.2022 01:25 Відповісти
👀😁😂🤣
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07.03.2022 01:26 Відповісти
Караул! І тут бєндєровци!
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07.03.2022 01:28 Відповісти
А як це перевірити?
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07.03.2022 01:30 Відповісти
Якщо є тарілка на 36 градус, можете перевірити самі.
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07.03.2022 01:34 Відповісти
Красивый, но абсолютно бесполезный жест. Все, кто хотел знать - знают и так. Кто не хотел - спишут на пропаганду "НАТы и бАндеровцев".
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07.03.2022 01:31 Відповісти
да нет . подрывают боевой дух оккупанта . сильно подрывают и лишают уверенности.
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07.03.2022 01:46 Відповісти
Биндераффтсы уже в телевизоре!!!)))Караул, наркоманы вечерней дозы пропаганды лишают
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07.03.2022 01:58 Відповісти
Лишают т.е.
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07.03.2022 01:59 Відповісти
Смерть кацапії! Путлер капут!
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07.03.2022 01:32 Відповісти
"Анонімусам" - 👍РЕСПЕКТ!!!
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07.03.2022 01:33 Відповісти
Щира подяка Іт-шникам бандерівцям!!!
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07.03.2022 01:33 Відповісти
Це добре ..
Але мало.
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07.03.2022 01:34 Відповісти
Оце буде ломка у вати)))
Оце її поплющить.
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07.03.2022 01:37 Відповісти
Да оркам насрать на все. Включая своих вы**ядков
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07.03.2022 01:50 Відповісти
Хтось може підтвердити цю інформацію? В інтернеті россія24 онлайн в даний момент йде пропаганда паРаші...
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07.03.2022 01:39 Відповісти
Читайте уважніше, будь ласка: "Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi"...
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07.03.2022 01:46 Відповісти
в данный момент да, но днём что-то пошло не так...
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07.03.2022 01:49 Відповісти
Не знаю как по спутнику, но по IPTV вместо рашенских каналов идёт канал 1+1.
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07.03.2022 01:50 Відповісти
На каких именно?
Среди заявленных всё идёт по старому. (((
Только что проверил.
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07.03.2022 02:11 Відповісти
не соответствует, не сломали
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07.03.2022 02:06 Відповісти
Только что проверил - к сожалению всё по прежнему
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07.03.2022 02:06 Відповісти
Да, и на спутниках, и по IPTV. (((
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07.03.2022 02:12 Відповісти
 
 