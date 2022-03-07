Жінка намагалася вивезти чоловіка з України в багажнику Lexus
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На кордоні з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка в багажнику "Лексуса".
Про це йдеться у зведенні МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні (6 березня. - Ред.) вночі на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю під речами в багажнику "Лексуса".
Правопорушника виявили у пункті пропуску "Лужанка". Водійка 1975 року народження у такий спосіб намагалася вивезти за кордон свого чоловіка 1972 року народження, оскільки під час воєнного стану заборонений виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.
Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетину кордону України. Далі у військкоматі буде прийматися рішення щодо його мобілізації. А от дружині загрожує кримінальна відповідальність. За організацію незаконного переміщення осіб через кордон Кримінальний кодекс передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Ой, а виявляється що не рівні, і ще сотні законів порушують права чоловіків і привілеюють жінок, ой де ж усі феміністки? А у Польщі усі феміністки...
Усіх втікачів не на війну!, просто у місця бойових дій!
И до хера навоюет?Просто есть опыт Израиля - кто не воевал - человек 32 сорта...Работу не дадут ,руку не пожмут!
Всех на волю и документировать!
Никакой политической деятельности, никаких госдолжностей!
Всё равно ни в военкомате ни в ТерОборону никого не берут.
Что бы разлучать семьи? Что бы больше мучились?