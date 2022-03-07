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Жінка намагалася вивезти чоловіка з України в багажнику Lexus

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жінка намагалася вивезти чоловіка з України в багажнику Lexus

На кордоні з Угорщиною жінка намагалася вивезти чоловіка в багажнику "Лексуса".

Про це йдеться у зведенні МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні (6 березня. - Ред.) вночі на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю під речами в багажнику "Лексуса".

Правопорушника виявили у пункті пропуску "Лужанка". Водійка 1975 року народження у такий спосіб намагалася вивезти за кордон свого чоловіка 1972 року народження, оскільки під час воєнного стану заборонений виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.

Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетину кордону України. Далі у військкоматі буде прийматися рішення щодо його мобілізації. А от дружині загрожує кримінальна відповідальність. За організацію незаконного переміщення осіб через кордон Кримінальний кодекс передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі.

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Топ коментарі
+4
В сидушку надо было закатать, может бы проканало.
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07.03.2022 01:36
+4
везите этого мудака в Харьков....., на Салтовку......
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07.03.2022 01:39
+3
Та навіщо вам всіх чоловіків? Он скільки добровільно готові воювати.Навіщо всіх? Що 10 мільйонів солдат зроблять,чи що.Ну це ж нереально.І все одно ж будуть тікати.Он через моє містечко повно крутих дядечок на джипах їхало,на номерах київського і інших регіонів.Зараз десь на заході України і точно не підуть воювати.В тюрми ж не посадять мільйон.Та й хто має бігати за мільйоном?В нас он немає зброї для всіх охочих на тероборону,а це тисячі,а не мільйони.
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07.03.2022 01:39
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Муж и жона - адна сатана
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07.03.2022 01:36 Відповісти
А может она его насильно запихнула. Он-то при чём?
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07.03.2022 01:57 Відповісти
Єво вєзлі на учєнія, он заблуділса, он нє знал?
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07.03.2022 01:59 Відповісти
Понял. Моя шутка не удалась.
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07.03.2022 02:01 Відповісти
И нафига такое постить?
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07.03.2022 01:36 Відповісти
Щоб інші так не "каталися".
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07.03.2022 02:00 Відповісти
В сидушку надо было закатать, может бы проканало.
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07.03.2022 01:36 Відповісти
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Ой, а виявляється що не рівні, і ще сотні законів порушують права чоловіків і привілеюють жінок, ой де ж усі феміністки? А у Польщі усі феміністки...
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07.03.2022 01:38 Відповісти
Та навіщо вам всіх чоловіків? Он скільки добровільно готові воювати.Навіщо всіх? Що 10 мільйонів солдат зроблять,чи що.Ну це ж нереально.І все одно ж будуть тікати.Он через моє містечко повно крутих дядечок на джипах їхало,на номерах київського і інших регіонів.Зараз десь на заході України і точно не підуть воювати.В тюрми ж не посадять мільйон.Та й хто має бігати за мільйоном?В нас он немає зброї для всіх охочих на тероборону,а це тисячі,а не мільйони.
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07.03.2022 01:39 Відповісти
Бо в нас рівні не тільки права, но й обов'язки. А хитродупих треба карати. І повір, дупу їм надрати багато є бажаючих.
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07.03.2022 01:51 Відповісти
Немає в нас рівних прав і ніколи не було.Мільйон в тюрму не посадиш.А якщо вони просто хочуть виїхати і не повертатися.Тому що дуже велика кількість тих хто виїхав вже не повернеться.Невідомо скільки ще виїде з країни.Я думав,що москалі не будуть так своїм м'ясом розкидатися,але вони готові дохнути.А я в свою чергу думав,що війна швидко закінчиться.
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07.03.2022 02:03 Відповісти
везите этого мудака в Харьков....., на Салтовку......
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07.03.2022 01:39 Відповісти
+++
Усіх втікачів не на війну!, просто у місця бойових дій!
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07.03.2022 01:44 Відповісти
Тоді вони собі УБД зроблять.
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07.03.2022 03:04 Відповісти
Звісно - Lexus. Це типу бидло нехай воює, а я десь там відсиджуся. А чому нема статті за ухилення від військової служби?

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07.03.2022 01:42 Відповісти
денацификация Новой почты в Херсоне
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07.03.2022 01:43 Відповісти
Шановні жінки! Розбирати чоловиків тільки після перемоги. Навіть якщо ви на лексусах
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07.03.2022 01:43 Відповісти
СЦЫКЛО
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07.03.2022 01:46 Відповісти
Собаку не *******, она не долбойобль)
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07.03.2022 01:59 Відповісти
Ну не хочет он воевать!
И до хера навоюет?Просто есть опыт Израиля - кто не воевал - человек 32 сорта...Работу не дадут ,руку не пожмут!
Всех на волю и документировать!
Никакой политической деятельности, никаких госдолжностей!
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07.03.2022 01:59 Відповісти
может он просто не вошел во вкус
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07.03.2022 03:12 Відповісти
как то без выдумки. Можно было вместо запаски снизу привязать муженька или в костюме сиденья
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07.03.2022 02:20 Відповісти
Зато через молдавскую границу местные пограничники сотнями за $3000-5000 пропускают мужиков на дорогих машинах
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07.03.2022 02:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZztmQsSAqfo
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07.03.2022 02:48 Відповісти
Боже! Які кончені!
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07.03.2022 02:55 Відповісти
А нафига держать в Украине тех, кто хочет уехать?
Всё равно ни в военкомате ни в ТерОборону никого не берут.
Что бы разлучать семьи? Что бы больше мучились?
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07.03.2022 03:05 Відповісти
Як мінімум для того, щоб жінки і діти змогли виїхати. І так там черги по 2 доби. Якщо попруться крутелики і почнуть лізти першими, як вони ******* - не зможуть виїхати і жінки з дітьми. Крім того - на сусідні країни і без того величезне навантаження. Дякуємо, що приймають принаймі тих, кому можна.
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07.03.2022 03:49 Відповісти
Та який з нього солдат,коли ховався у багажніку?Цей втече при першій можливості.ВСУ мотивоване і патриотичне,заганяти туди боягузів,то плодити зрадників, котрих ще доведеться із полону визволяти,міняти на кацапських злодіїв.
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07.03.2022 03:10 Відповісти
В тилу теж роботи багато
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07.03.2022 03:50 Відповісти
Та де ви бачили щоб на лекусах працювали?"Далі у військкоматі буде прийматися рішення щодо його мобілізації " - пишеться у статті,то я і кажу,що з нього вояка як з гімна куля.
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07.03.2022 03:58 Відповісти
нужно сделать типа привез трех оккупантов - можешь быть свободен, остальных по желанию. ну или там танк\технику.
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07.03.2022 03:11 Відповісти
 
 