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Священника РПЦ у Костромі затримали за антивоєнну проповідь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Священника РПЦ у Костромі затримали за антивоєнну проповідь

Поліцейські в РФ затримали настоятеля церкви Воскресіння Христового в селі Карабаново Костромської області Іоанна Бурдіна та склали на нього протокол через висловлювання проти війни під час проповіді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиа зону".

Зазначається, що також священослужитель опублікував на сайті приходу посилання на петицію "Нет войне".

"Бурдін, перебуваючи в громадському місці в приміщенні храму Воскресіння Христового під час проведеної ним релігійної служби в присутності близько 10 парафіян здійснив публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил РФ, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення Президента РФ та постанови ради Федерації Федеральних зборів РФ", - йдеться в протоколі.

Крім того, за версією поліції, священик доносив "прихожанам церкви інформацію про знаходження ЗС РФ в Україні, обстріли міст України (Києва, Одеси, Харкова та ін.), вбивства жителів України (братів і сестер у Христі)".

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Топ коментарі
+5
не піддавсь на єресь... замордують тепер сатаністи його
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07.03.2022 02:29
+5
нащадки вертухаєв.Що це за істоти?Нащо вони ходять у церкву?
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07.03.2022 02:29
+4
Жесть
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07.03.2022 02:24
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Все десять орков написали донос,или одинадцать(один ссал на алтарем)?
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07.03.2022 02:24 Відповісти
Жесть
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07.03.2022 02:24 Відповісти
не піддавсь на єресь... замордують тепер сатаністи його
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07.03.2022 02:29 Відповісти
нащадки вертухаєв.Що це за істоти?Нащо вони ходять у церкву?
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07.03.2022 02:29 Відповісти
Спалити єретика! Сатанат має бути рафінованим.
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07.03.2022 02:38 Відповісти
Интересно, его прихожане будут вымаливать о пощаде или попросят отрубить голову?
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07.03.2022 02:40 Відповісти
ти ба! Піп сказав ніт війні, краще кохайтеся. Слава дядьку!
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07.03.2022 02:45 Відповісти
и проснись ийо кострома, не спи саратов и тверь

https://www.youtube.com/watch?v=s6O14csW14M
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07.03.2022 02:48 Відповісти
"Мощный" приход - 10 "верующих" в Кирю, которые сдали батюшку ментам! Дескать, шагал не в ногу! 🤔
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07.03.2022 02:52 Відповісти
Це дійсно вже якась країна нацизма.
Якщо за слова "ні війні" затримують.
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07.03.2022 03:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZztmQsSAqfo
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07.03.2022 03:28 Відповісти
Таке навіть нацисти не робили !
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07.03.2022 03:56 Відповісти
 
 