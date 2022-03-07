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Велика Британія надасть $100 млн допомоги для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Велика Британія надасть $100 млн допомоги для України

Велика Британія надасть Україні 100 мільйонів доларів через Світовий банк, щоб підтримати основні державні функції та пом'якшити фінансовий тиск, спричинений вторгненням Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що кошти можна буде використати на оплату працівникам державного сектору в Україні або фінансування пенсій та виплат соціального страхування.

"Хоча лише Путін може повністю припинити страждання в Україні, сьогоднішнє нове фінансування продовжить допомагати тим, хто стикається з погіршенням гуманітарної ситуації", - сказав прем'єр Великої Британії Бори Джонсон.

Кошти будуть виплачені через Мультидонорський трастовий фонд Світового банку, який призначений для прискорення пожертв в Україну і вже використовується деякими іншими країнами.

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07.03.2022 02:43 Відповісти
писец как смешно..... бросить мелочь из кармана...... греции в 2009-м 170 млрд евро дали для "подднржания"...... братья, ***.....
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07.03.2022 02:44 Відповісти
Што можно купить за сто лямов? Кажись один приличный самолет. Один, Карл!
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07.03.2022 02:48 Відповісти
 
 