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Велика Британія (1342) Київ (8956) військовослужбовці (2244) добровольці (410)

Колишні морські піхотинці з Британії вже прибули до Києва

Новини Цензор.НЕТ Події

Загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців із 52 країн.

Як інформує цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на журналіста FoxNews Лукаса Томлінсона.

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Як раніше повідомлялося, до України їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб пліч-о-пліч з українцями воювати з РФ у лавах міжнародного легіону. Загальна кількість заявок уже наближається до 20 тисяч.

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Топ коментарі
+20
Велкам, бро !
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06.03.2022 23:41
+11
Welcome to cotton hunting)
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06.03.2022 23:41
+11
Це тільки, якщо весь час повторювати слово "халва", то в роті солодше не стане.
А коли роками повторювати "За Украину воюют спецы-иностранцы", то воно врешті-решт збудеться.
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06.03.2022 23:44
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Welcome to cotton hunting)
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06.03.2022 23:41 Відповісти
Nu u vas zhe otkrili bez ogranichenij ohotu na
Куропатковые, pravda v osnovnom na petuhov.
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06.03.2022 23:44 Відповісти
Ну всьо))) шас почнеться про п'яних на бтрі))))
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06.03.2022 23:41 Відповісти
Велкам, бро !
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06.03.2022 23:41 Відповісти
Thanks....
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06.03.2022 23:42 Відповісти
Лучше про это помалкивать.
Израиль и кремль опять подымут sрачч.
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06.03.2022 23:43 Відповісти
Из Израиля тоже вроде сотня добровольцев приедет
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06.03.2022 23:45 Відповісти
Хм, а вчора писали 500 приїхало,і з ними 40 снайпері
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06.03.2022 23:47 Відповісти
И тоже лучше тихо.
Пусть удивятся московиты.
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06.03.2022 23:47 Відповісти
Будуть афроамериканські бендерівці на бендеромобілях
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07.03.2022 00:49 Відповісти
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06.03.2022 23:43 Відповісти
Слава Єлизаветі ЇЇ та її солдатам! Бийте росіян на суші, морі та в небі
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06.03.2022 23:43 Відповісти
Welcome,our British brothers!
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06.03.2022 23:43 Відповісти
Бережи Боже всіх, хто бореться зараз з імперією зла!
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06.03.2022 23:43 Відповісти
Це тільки, якщо весь час повторювати слово "халва", то в роті солодше не стане.
А коли роками повторювати "За Украину воюют спецы-иностранцы", то воно врешті-решт збудеться.
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06.03.2022 23:44 Відповісти
Сезон охоты открыт!
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06.03.2022 23:44 Відповісти
британці найкртіші серед європейців(звісно після нас)=)
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06.03.2022 23:44 Відповісти
найкрутіші
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06.03.2022 23:49 Відповісти
А как они будут взаимодействать с нашими военными? Они же не понимают языка.
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06.03.2022 23:44 Відповісти
Не переймайся
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06.03.2022 23:46 Відповісти
Молюся за те, щоб їм дали раду, а не тримали у невизначеності. Наша розхлябаність непередбачувана. А ще слід робити бойове злагодження та зважати на різномовність усіх іноземців
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06.03.2022 23:49 Відповісти
так я же именно об этом и говорю
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06.03.2022 23:51 Відповісти
У нас в ЗСУ є ті - хто знає англійську. Проходили курси і їздили на спільні навчання.
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07.03.2022 00:15 Відповісти
главное что кацапы не поймут
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07.03.2022 00:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
Приятно, и всё такое..
Но он вроде как один, пока
Завязывайте с эйфорией
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06.03.2022 23:46 Відповісти
Молюся за те, щоб їм дали раду, а не тримали у невизначеності. Наша розхлябаність непередбачувана. А ще слід робити бойове злагодження та зважати на різномовність усіх іноземців
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06.03.2022 23:48 Відповісти
Боже! Бережи Королеву та її підданих!!!
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06.03.2022 23:49 Відповісти
Збувається давня мрія англосаксів-мочити русню!
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06.03.2022 23:50 Відповісти
Теперь вы поняли кто для украинцев настоящие братья? Как можно было считать братьями тех, кто либо убивал украинцев собственноручно, либо кидал на растерзание фашистам в 1941 году?
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06.03.2022 23:54 Відповісти
Kill A Commie For Mommy
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06.03.2022 23:57 Відповісти
НУ ДАВАЙТЕ ХЛОПЦІ. "ТРАКТОРИСТИ ТА МЕТАЛУРГИ" З БІРМІНГЕМЩИНИ І ЛІВЕРПУЛЬЩИНИ...
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07.03.2022 00:01 Відповісти
Я думаю, що британські морські піхотинці пишаються тим, що долучаться до ЗСУ і ширше - до всіх Захисників України, військових та цивільних, у нашій боротьбі за звільнення світу від психопата з ядерною кнопкою.
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07.03.2022 00:03 Відповісти
Thanks m8s
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07.03.2022 00:08 Відповісти
доброй охоты!
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07.03.2022 00:12 Відповісти
Світове сафарі на кацапів!!!
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07.03.2022 00:15 Відповісти
Не тіштися, вони приїхали щоб зеленського евакуювати.
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07.03.2022 00:21 Відповісти
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07.03.2022 02:19 Відповісти
 
 