Колишні морські піхотинці з Британії вже прибули до Києва

Загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців із 52 країн.

Як інформує цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на журналіста FoxNews Лукаса Томлінсона.

Former British Royal Marines have come to Ukraine to help fight Russians. Ben says he felt ‘massively’ compelled to help pic.twitter.com/SBM5uINC9j — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 5, 2022

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Як раніше повідомлялося, до України їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб пліч-о-пліч з українцями воювати з РФ у лавах міжнародного легіону. Загальна кількість заявок уже наближається до 20 тисяч.