Колишні морські піхотинці з Британії вже прибули до Києва. ВIДЕО
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Загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців із 52 країн.
Як інформує цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на журналіста FoxNews Лукаса Томлінсона.
Former British Royal Marines have come to Ukraine to help fight Russians. Ben says he felt ‘massively’ compelled to help pic.twitter.com/SBM5uINC9j— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 5, 2022
Як раніше повідомлялося, до України їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб пліч-о-пліч з українцями воювати з РФ у лавах міжнародного легіону. Загальна кількість заявок уже наближається до 20 тисяч.
Топ коментарі
+23 Василь Діжка
показати весь коментар06.03.2022 23:41
+16 Welle
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+14 Сергей Осадчий bf081de4
показати весь коментар06.03.2022 23:44
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Куропатковые, pravda v osnovnom na petuhov.
Израиль и кремль опять подымут sрачч.
Пусть удивятся московиты.
А коли роками повторювати "За Украину воюют спецы-иностранцы", то воно врешті-решт збудеться.
Но он вроде как один, пока
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