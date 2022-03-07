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США не вірять, що біля Одеси відбудеться російська десантна операція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США не вірять, що біля Одеси відбудеться російська десантна операція

Російські сили зустрічають "сильний опір українців", намагаючись ізолювати Київ, Харків та Чернігів

Високопоставлений представник Міноборони США у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ,  Уточнюється, що російські сили зустрічають "сильний опір українців", намагаючись ізолювати Київ, Харків та Чернігів.

Чиновник підрахував, що з початку вторгнення росія запустила на територію України близько 600 ракет та перекинула в Україну близько 95 відсотків бойових сил, які вона заздалегідь розмістила на кордонах.

3 березня вже повідомлялося, що російський десант підходить до Одеси: чотири великі десантні кораблі та кораблі підтримки.

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Когда я в детстве накрывался одеялом с головой, я думал, что меня никто не видит
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07.03.2022 03:28 Відповісти
А ща?
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07.03.2022 03:45 Відповісти
Щас тоже иногда хочется так думать
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07.03.2022 03:48 Відповісти
Под одеялом?
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07.03.2022 04:12 Відповісти
был фантастич-й рассказ, кажись в юном технике где двое на космич корабле нашли убежище от монстров, спрятавшись под одеялом. мо кто помнит, напишите автора.
І спокійної ночі, Українці!
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07.03.2022 03:47 Відповісти
гы! верю - не верю. игра. ***.
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07.03.2022 03:37 Відповісти
Даремно не вірять. Москалям стане дурного глузду утнути таке, що на вуха не налазить. Уже ж годували дєсантурою крабів під Одесою. Можемпавтаріть, пля.
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07.03.2022 04:47 Відповісти
 
 