США не вірять, що біля Одеси відбудеться російська десантна операція

Російські сили зустрічають "сильний опір українців", намагаючись ізолювати Київ, Харків та Чернігів

Високопоставлений представник Міноборони США у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ, Уточнюється, що російські сили зустрічають "сильний опір українців", намагаючись ізолювати Київ, Харків та Чернігів.

Чиновник підрахував, що з початку вторгнення росія запустила на територію України близько 600 ракет та перекинула в Україну близько 95 відсотків бойових сил, які вона заздалегідь розмістила на кордонах.

3 березня вже повідомлялося, що російський десант підходить до Одеси: чотири великі десантні кораблі та кораблі підтримки.

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