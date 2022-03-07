Росію вимагають виключити з Інтерполу

Звернення Великобританії підтримали США, Канада, Австралія і Нова Зеландія

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател зажадала прийняти на цьому тижні рішення про виключення російської федерації з Інтерполу. Про це вона повідомила в Twitter, інформцє Цензор.НЕТ. За її словами, дії росії становлять пряму загрозу безпеці людей і міжнародному співробітництву правоохоронних органів.

"Разом з колегами з США, Канади, Австралії та Нової Зеландії написала сьогодні лист із закликом до Інтерполу і його виконавчого комітету прийняти на цьому тижні рішення про негайне припинення доступу росії до її систем", - написала Пател.

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