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Росію вимагають виключити з Інтерполу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росію вимагають виключити з Інтерполу

Звернення Великобританії підтримали США, Канада, Австралія і Нова Зеландія

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател зажадала прийняти на цьому тижні рішення про виключення російської федерації з Інтерполу. Про це вона повідомила в Twitter, інформцє Цензор.НЕТ. За її словами, дії росії становлять пряму загрозу безпеці людей і міжнародному співробітництву правоохоронних органів.

"Разом з колегами з США, Канади, Австралії та Нової Зеландії написала сьогодні лист із закликом до Інтерполу і його виконавчого комітету прийняти на цьому тижні рішення про негайне припинення доступу росії до її систем", - написала Пател.

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Давно пора.... но начать лучше с нефтяного и газового эмбарго.
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07.03.2022 03:31 Відповісти
Они все равно думают, что Интерпол - это фирма, которая делает теплые полы
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07.03.2022 03:32 Відповісти
Сколько можно держать Чикатила в школьном педсовете ?
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07.03.2022 04:36 Відповісти
 
 