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Заборону імпорту нафти з РФ готує Палата представників США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заборону імпорту нафти з РФ готує Палата представників США

Палата представників США вивчає можливість розробки законопроєкту про заборону імпорту російської нафти.

Про це йдеться у заяві спікера палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Палата представників зараз вивчає сильне законодавство, яке ще більше ізолює Росію від світової економіки", - заявила вона.

"Наш законопроєкт заборонить імпорт російської нафти та енергетичних продуктів у Сполучені Штати, скасує нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю і стане першим кроком до відмови Росії у доступі до Світової організації торгівлі. Ми також уповноважимо виконавчу владу підвищувати тарифи на статті російського імпорту", - зазначила Пелосі.

Також читайте: Європа і США розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, - Блінкен

Також вона повідомила, що Конгрес має намір цього тижня надати допомогу Україні у розмірі $10 млрд.

"Адміністрація Байдена запросила гуманітарну, військову та економічну допомогу Україні у розмірі $10 млрд. Конгрес має намір цього тижня прийняти екстрене фінансування у рамках нашого законодавства про комплексне державне фінансування", - йдеться у заяві спікера.

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остался у русни ягель
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07.03.2022 04:55 Відповісти
Нужно наши союзники делать это быстрее как можно быстрее --- ***** убийцу нужно остановить
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07.03.2022 06:19 Відповісти
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Готуэ?!!! Суки! Давно пора! Мрази демократы! Чтоб вы сдохли вместе со своим ублюдком бидоном!
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07.03.2022 05:01 Відповісти
"Изучают возможность разработки проекта"???, а в это время пархатый кремль бомбит мирное население независимой страны! Ублюдки продажные!
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07.03.2022 05:05 Відповісти
Скасуть нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю.
Обов'язково, як нормальних так і взагалі жодних і торговельних і інших будь-яких відносин.
Та й колишню державу Білорусь яка веде разом з паРашею криваву окупаційну війну проти України. Вже треба вказувати як гидку, безправну кацапську колонію , яка дуже ворожа Україні.
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07.03.2022 05:12 Відповісти
 
 