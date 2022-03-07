Заборону імпорту нафти з РФ готує Палата представників США

Палата представників США вивчає можливість розробки законопроєкту про заборону імпорту російської нафти.

Про це йдеться у заяві спікера палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Палата представників зараз вивчає сильне законодавство, яке ще більше ізолює Росію від світової економіки", - заявила вона.

"Наш законопроєкт заборонить імпорт російської нафти та енергетичних продуктів у Сполучені Штати, скасує нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю і стане першим кроком до відмови Росії у доступі до Світової організації торгівлі. Ми також уповноважимо виконавчу владу підвищувати тарифи на статті російського імпорту", - зазначила Пелосі.

Також читайте: Європа і США розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, - Блінкен

Також вона повідомила, що Конгрес має намір цього тижня надати допомогу Україні у розмірі $10 млрд.

"Адміністрація Байдена запросила гуманітарну, військову та економічну допомогу Україні у розмірі $10 млрд. Конгрес має намір цього тижня прийняти екстрене фінансування у рамках нашого законодавства про комплексне державне фінансування", - йдеться у заяві спікера.