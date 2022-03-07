Заборону імпорту нафти з РФ готує Палата представників США
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Палата представників США вивчає можливість розробки законопроєкту про заборону імпорту російської нафти.
Про це йдеться у заяві спікера палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Палата представників зараз вивчає сильне законодавство, яке ще більше ізолює Росію від світової економіки", - заявила вона.
"Наш законопроєкт заборонить імпорт російської нафти та енергетичних продуктів у Сполучені Штати, скасує нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю і стане першим кроком до відмови Росії у доступі до Світової організації торгівлі. Ми також уповноважимо виконавчу владу підвищувати тарифи на статті російського імпорту", - зазначила Пелосі.
Також вона повідомила, що Конгрес має намір цього тижня надати допомогу Україні у розмірі $10 млрд.
"Адміністрація Байдена запросила гуманітарну, військову та економічну допомогу Україні у розмірі $10 млрд. Конгрес має намір цього тижня прийняти екстрене фінансування у рамках нашого законодавства про комплексне державне фінансування", - йдеться у заяві спікера.
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Обов'язково, як нормальних так і взагалі жодних і торговельних і інших будь-яких відносин.
Та й колишню державу Білорусь яка веде разом з паРашею криваву окупаційну війну проти України. Вже треба вказувати як гидку, безправну кацапську колонію , яка дуже ворожа Україні.