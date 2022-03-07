Нова Зеландія заборонила в’їзд російським та білоруським можновладцям

Уряд Нової Зеландії вирішив заборонити в’їзд до країни 102 високопосадовцям Росії та Білорусі, причетним до збройної агресії проти України.

Про це інформує Суспільне з посиланям на Міністерство закордонних справ та торгівлі країни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нова Зеландія заборонила російським та білоруським особам, відповідальним за вторгнення в Україну, в’їздити до Нової Зеландії", — йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в міністерстві, до переліку увійшли, зокрема, російські політичні лідери. Серед них — президент РФ Володимир Путін, російський прем’єр Михайло Мішустін, голова МЗС РФ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев та його заступник Дмитро Медвєдєв, а також засновник ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін.