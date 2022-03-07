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Новини Війна в Україні
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Нова Зеландія (23) санкції (2917)

Нова Зеландія заборонила в’їзд російським та білоруським можновладцям

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уряд Нової Зеландії вирішив заборонити в’їзд до країни 102 високопосадовцям Росії та Білорусі, причетним до збройної агресії проти України.

Про це інформує Суспільне з посиланям на Міністерство закордонних справ та торгівлі країни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нова Зеландія заборонила російським та білоруським особам, відповідальним за вторгнення в Україну, в’їздити до Нової Зеландії", — йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в міністерстві, до переліку увійшли, зокрема, російські політичні лідери. Серед них — президент РФ Володимир Путін, російський прем’єр Михайло Мішустін, голова МЗС РФ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев та його заступник Дмитро Медвєдєв, а також засновник ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін.

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а их *********?
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07.03.2022 08:59 Відповісти
Азербайджан припинив повітряне сполучення з Росією
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07.03.2022 08:59 Відповісти
краще б впустили їх і з"їли
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07.03.2022 08:59 Відповісти
вони отруйні
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07.03.2022 09:00 Відповісти
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07.03.2022 09:00 Відповісти
А маури получили официальное разрешение жрать касапа..
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07.03.2022 09:00 Відповісти
Коротко
..
Касабів потрібно нищити по всьому світу. Крапка
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 09:01 Відповісти
Більше 90 відсотків кацапів підтримують війну проти України. Їх теж треба в резервації (параші) тримати.
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07.03.2022 09:06 Відповісти
 
 