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Російські військові наносять на свою техніку нацистські знаки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові наносять на свою техніку нацистські знаки

РФ використовує на своїй техніці нацистський знак "Z".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Російські окупанти з нацистськими знаками "Z", які росіяни використовують на своїй техніці, досить відомі. У 1943 році поруч із концтабором Заксенхаузен розміщувалася станція "Z", де проводилися масові вбивства. Ось що таке "русский мир", - написав Резніков. 

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Служба безпеки України у фейсбуці також зазначає: "Під час Другої світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою "Z" була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства. На цій станції "Z" розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів. У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт із людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі".

"Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо. Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал! Разом переможемо! Слава Україні!" - наголошується в повідомленні.
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Топ коментарі
+30
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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07.03.2022 11:36
+30
А что, у кого то были сомнения что кацапы это фашисты 21 века ?
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07.03.2022 11:37
+30
Особой разницы нет между немецкими нацистами и русскими фашистами. Да и дохнут они одинаково.
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07.03.2022 11:37
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А почему не скрепная Ё или Ы?
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07.03.2022 11:36 Відповісти
Ъ
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07.03.2022 11:57 Відповісти
Потому шо руская армія - гаVно!..Патаму шо путіну - піZда!...
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07.03.2022 12:40 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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07.03.2022 11:36 Відповісти
А что, у кого то были сомнения что кацапы это фашисты 21 века ?
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07.03.2022 11:37 Відповісти
кто б сомневался, все за заветами дедов - гитлера и гебельса
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07.03.2022 11:37 Відповісти
Особой разницы нет между немецкими нацистами и русскими фашистами. Да и дохнут они одинаково.
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07.03.2022 11:37 Відповісти
Рашизм = фашизм.
...
Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 11:41 Відповісти
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07.03.2022 11:44 Відповісти
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07.03.2022 12:39 Відповісти
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07.03.2022 12:42 Відповісти
"Z" - це значить "закопати в землю".Глибоко і назавжди.
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07.03.2022 11:45 Відповісти
Смерть рашистско-фашистским окупантам мацковии! фюрер-карлик - чтоб ты сдох!
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07.03.2022 11:48 Відповісти
Н у ачто вы хотели вся гермения переехала в россию там все сборочное производство бош и сименс поэтому эти падлы и не хотят помогать украине
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07.03.2022 11:48 Відповісти
Им до нацистов, как до Киева на российском броневике. Свастика известна с каменного века. Не трогайте нацистов, вообще. Не трогайте. Нам, к слову, до них, также очень далеко.
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07.03.2022 11:48 Відповісти
Дійсно, - націонал соціалізм та інтернаціоналізм це різні речі.
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07.03.2022 12:07 Відповісти
таки да, вони рашисти=фашисти
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07.03.2022 12:18 Відповісти
Верно. Верно. В чём разница между национал-социализмом и национал-большевизмом. Национал-большевизм предполагает борьбу с религией и церквями, предполагает продразвёрстку и раскулачивание, социализацию юных девиц (законное изнасилование девушек дворянского происхождения), отжатие имущества дворян, уничтожение предыдущих страниц истории. И в этом случае, спустя десятилетия, рождается такая страна, как РФ. Национал-социализм, в свою очередь, защищает церкви, но при этом течение близкое к атеистическому, накладывает запрет на террор против собственного населения (кроме революционно настроенных групп), запрет на террор против дворян и мещан, а также запрещает изымать чьё бы то н было имущество, кроме имущества еврев и цыган. Даже, в случае оккупации во время войны, взять у населения еду и т.д., национал-социалисту можно исключительно за твёрдую, установленную оккупационную валюту. Национал-социализм всегда правопреемник предыдущей власти, оставляет прежнюю систему гос. наград, дополняя её своими и т.д. При этом сравнивать два течения между собой можно в тысячах написанных страниц, но если коротко, то так. При этом можно сделать вывод, что национал-социализм, при всех его рассовых захерах, является идеальной моделью развития постимпериалистического общества, тогда как большевизм предполагает примитивную диктатуру, чуждую любому адекватному человеку, и при этом большевизм, даже не имеет признаков социализма. То есть не относится к социалистическим направлениям в политике, это искусственно созданное течение Ленина, достигнутое путём искажения трудов Маркса и Энгельса.
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07.03.2022 18:08 Відповісти
фашисти хоть и були нелюді, як и рашисті, але не такі безмозглі
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07.03.2022 11:50 Відповісти
потрібно назвати війну велика вітчизняна тому що все населеня України воюе і підтримуе військо,в 1941 западна частина україни не підтримувала військ ссср це немогла бути велика вітчизняна,а залаз всі підтримують і воюють х фашистами російськими
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07.03.2022 11:50 Відповісти
Не було ніяких військ ссср - була російська окупаційна армія.
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07.03.2022 12:08 Відповісти
ЦЕ новина? "гімн" хоздуми - копія гімну люфтваффе....
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07.03.2022 11:51 Відповісти
З усією повагою, але відколупайтеся вже від тих знаків. Усіх! Z - це просто рунічний символ, до речі, такий самий, як і тризуб. Не вподобляйтеся скабєєвим-соловьовим
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07.03.2022 11:52 Відповісти
Щось від Рєзнікова повіяло шаленим пропагандистським проносом на кшталт кацапського.

"Точно такіє же, но другие для срєльби в голову газовиє камери нацистаф".
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07.03.2022 11:56 Відповісти
Zдохни, Zараза !
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07.03.2022 11:57 Відповісти
Рашо-кацапи підтримують свого фюрера Путіна навіть тоді,коли вони напали на Україну!Горіти вам всім у пеклі,Мордор!
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07.03.2022 11:59 Відповісти
А чого так не скрепно, треба з ім"ям путейки на устах подихать. Недоработочка, однако
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07.03.2022 11:59 Відповісти
СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ !!!!
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07.03.2022 12:01 Відповісти
Почему это не удивляет…ВСЕ ЛОГИЧНО…РАШИЗМ 21 века!Уже давно ясно ,»кто»является идолом «пу»…
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07.03.2022 12:14 Відповісти
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07.03.2022 12:20 Відповісти
Резніков, ТИ сильно пащаку свою не розкривай! Ми пам'ятаємо твої мантри, РФ не нападе.
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07.03.2022 12:45 Відповісти
Та німці порівняно з ординцями були малі діти. Орда це дикуни, німці були цивілізованими .
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07.03.2022 13:00 Відповісти
Свастика, сама по себе, мирный знак. Солнцеворот. Символ движения солнца, смен времён года. Свою жуткую репутацию получила за то, что её использовал своим символом третий Рейх. Теперь, похоже, такая судьба ожидает мирную букву латинского алфавита...
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07.03.2022 13:34 Відповісти
І німці, і норвежці використовували руни. Тільки більшість норвежців воювала проти німців коли ті оккупували Норвегію в Другій Світовій Війні. Так що знаки - це просто знаки. Не треба наділяти їх містични сенсом.
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07.03.2022 13:49 Відповісти
До речі, саме норвежці зняли серіал "Окупація" про москалів, який крутив Netflix. Це значить, що принаймі Північна Європа розуміє суть москальского режиму. І так само, в тому серіалові бюрократи Європи робили запізно і замало (too little too late).
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07.03.2022 13:51 Відповісти
Они не фашисты, в нашем понимании... В широком - да. Они большевики, боль-ше-ви-ки, запомните. Не унижайте стареющих офицеров Германии.
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07.03.2022 18:54 Відповісти
 
 