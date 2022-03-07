УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5067 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
25 240 67
війна (56124) Грузія (1418) мігранти (672)

До Грузії упродовж останніх днів прибуло понад 20 тисяч росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До Грузії упродовж останніх днів прибуло понад 20 тисяч росіян

Віцепрем'єр, міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі зауважив, що грузинський кордон останніми днями перетнули 20-25 тис. російських громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця статистика появи великої кількості російських громадян обговорювалася на сьогоднішньому засіданні уряду", - повідомив Давіташвілі.

Він розповів, що, за інформацією міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі, така кількість російських громадян у Грузії за кілька днів фіксувалась у 2020 році до пандемії коронавірусу.

"Глава МВС вважає, що не можна говорити про ризики для безпеки нашої країни у зв'язку з появою такої кількості російських громадян у Грузії", - сказав Давіташвілі.

Читайте також: Грузія запевнила у солідарності з Україною і "не бачить" загроз для Тбілісі, - прем’єр Гарібашвілі

Тим часом представники радикальної грузинської опозиції в останні дні проводять акції, спрямовані проти російських громадян, стверджуючи, що вони становлять потенційну небезпеку для Грузії.

Напередодні біля будівлі грузинської Держканцелярії поліцейські затримали п'ятьох учасників акції, які намагалися кинути біля входу до будівлі, де засідає уряд, продукти російського виробництва, які продаються в Тбілісі. Опозиціонери стверджують також, що російські громадяни довгою чергою вишиковуються біля банкоматів, щоб зняти зі своїх карток іноземну валюту.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+58
Такое впечатление, что у грузин стокгольмский синдром...
показати весь коментар
07.03.2022 13:33
+48
ждите тбилисскую народную республику.
показати весь коментар
07.03.2022 13:34
+40
Курви! Замість того щоб гнати сцаними тряпками, вони зараз дают притулок тим хто в 2008 році глузував з них і називав гризунами. Злилася Грузія , скоро звідти будуть обстріли калібрами чи яка інша херня
показати весь коментар
07.03.2022 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такое впечатление, что у грузин стокгольмский синдром...
показати весь коментар
07.03.2022 13:33 Відповісти
"бежали робкие грузинцы". Они больше по форточкам и барсеткам. Нех их больше спасать и помогать!
показати весь коментар
07.03.2022 13:38 Відповісти
грузини не можуть без окупвнтів.
показати весь коментар
07.03.2022 14:40 Відповісти
грузинская власть. иди *****....
показати весь коментар
07.03.2022 13:34 Відповісти
ждите тбилисскую народную республику.
показати весь коментар
07.03.2022 13:34 Відповісти
Тупо тікають з рашки- а ці вже й обісцялися.
показати весь коментар
07.03.2022 13:35 Відповісти
Навіть не питання.
показати весь коментар
07.03.2022 13:54 Відповісти
Из Грузии они могут выбраться в другие страны. а из абхазии куда?
показати весь коментар
07.03.2022 14:01 Відповісти
Это бегут те, у кото телевизора нет
показати весь коментар
07.03.2022 14:31 Відповісти
не зрозумів?то після 2008 року орки дружать с кацапами?
показати весь коментар
07.03.2022 13:35 Відповісти
ці 20000 - загроза для Грузії
показати весь коментар
07.03.2022 13:35 Відповісти
Нет. Просто несогласные бегут от рашизма.
показати весь коментар
07.03.2022 14:01 Відповісти
Туди тікають родини тих кацапів хто може відчути на собі санкції , а емірати кишеня не витримує ; ось такі "несогласні " ((
показати весь коментар
07.03.2022 15:26 Відповісти
Лет через десять они скажут, что там "русский мир" испокон веков и будут требовать русский государственный!
показати весь коментар
07.03.2022 15:34 Відповісти
Они сейчас оклемаются немного и начнут свои порядки наводить. Это суть кацапская, даже если они против рашизма.
показати весь коментар
07.03.2022 18:01 Відповісти
Курви! Замість того щоб гнати сцаними тряпками, вони зараз дают притулок тим хто в 2008 році глузував з них і називав гризунами. Злилася Грузія , скоро звідти будуть обстріли калібрами чи яка інша херня
показати весь коментар
07.03.2022 13:36 Відповісти
Пацюки тікають з **********, шоб зжерти Грузію.
показати весь коментар
07.03.2022 13:36 Відповісти
Нет, они просто сядут в самолет и разлетятся по всему миру.
показати весь коментар
07.03.2022 15:15 Відповісти
Гоните их ссаными тряпками!!!! Они и у вас срач устроят!!!Это такая гнилая нация!!!
показати весь коментар
07.03.2022 13:37 Відповісти
Якщо грузини терміново не поскидають цю кацапську орду в Куру, через певний час з*явиться російська армія, щоби їх захищати.
показати весь коментар
07.03.2022 13:38 Відповісти
Поскидати ..... гм ... вони он почали надавати рашці допомогу у уникненні наслідків санкцій , робкіє грузіни планують стати для рашки тим чим були бульбаші до санкцій
показати весь коментар
07.03.2022 15:34 Відповісти
Грузія, співчуваю...
показати весь коментар
07.03.2022 13:40 Відповісти
а чому ************** співчувати ? Просто "доблесні діти гір" показали своє справжнє нутро ; віддячили за підтримку Україною грьобане сакарвело у 2008 ((
показати весь коментар
07.03.2022 15:31 Відповісти
В 2008 баба юля була премєром в нас і лагідно посміхалась до ***** коли він розказував про грузинів... може тоді Україна ввела санкції проти раші? Може перестали завозити товари?
показати весь коментар
07.03.2022 20:15 Відповісти
По перше - поцілуйте ту бабу у дупу !
По- друге коли грузинів лупили то наші добровольці їм і літаки кацапські навіть збивали
бо у рукожопих не було кому .
А тепер вони суки заборонили добровольцям до нас летіти
По - третє коли кацапські війська підходили до Тбілісі - то Ющенко у цьому мною тепер не шанованому місті стояв поруч із іншими урядовцями щоб це містечко кацапи не захопили ((
Чим ми грузинам іще допомогли - самі далі читайте , у мене перераховувати часу немає , а у відповідь на наше добро ці діти гір - нам у душу нахезали (( ну а ви тут жмульку згадуйте !
показати весь коментар
07.03.2022 20:34 Відповісти
За паребріком лапті не можуть отримати доляри, так вони припхались до грузинів.
показати весь коментар
07.03.2022 13:41 Відповісти
Блин. Гоните их. Через некоторое время их придут спасать рашистские войска.
показати весь коментар
07.03.2022 13:43 Відповісти
До нас 150 000 втікло і скільки клопоту, а для Грузії і 20 тис забагато.
показати весь коментар
07.03.2022 13:47 Відповісти
Грузини, забороніть москалям купляти нерухомість в Грузії.
показати весь коментар
07.03.2022 13:48 Відповісти
а накуя грузини їх приймають.
про абхазію вже забули?
показати весь коментар
07.03.2022 13:48 Відповісти
ничему история не учит....
жаль...
показати весь коментар
07.03.2022 13:49 Відповісти
На куя вы их пускание,R.i.p. Georgia ☠️👎 Вам на каком языке надо объяснить что, кацап=горе и смерть
показати весь коментар
07.03.2022 13:49 Відповісти
Так п*здіть їх там!
показати весь коментар
07.03.2022 13:50 Відповісти
Влада грузії іди на х..й !!!
показати весь коментар
07.03.2022 13:51 Відповісти
ДРГ для майбутніх "спецоперацій". Грузини, шліть їх за їхнім ваєнним кораблем!
показати весь коментар
07.03.2022 13:53 Відповісти
у грузинів коротка память? забули як ці тварюки бомбили їх 14 років тому?
показати весь коментар
07.03.2022 13:53 Відповісти
Так, коротка. Для них гроші не пахнуть.
показати весь коментар
07.03.2022 14:00 Відповісти
скоро вітатимуть аджарську народну республіку, тбіліську народну республіку - і так далі
показати весь коментар
07.03.2022 13:56 Відповісти
Грузины а что давно Вас уничтожали эти *******? Ваше ************* рукодство приведет вас к катастрофе. Не молчите, скиньте этих гандонов.Вы-же гордый народ
показати весь коментар
07.03.2022 13:59 Відповісти
Рехферендум дэлать будут, панымаешь, генацвале?
показати весь коментар
07.03.2022 14:00 Відповісти
Грузия сейчас это эконном вариант для беженцев из русни. И за очень много тышь. Побагаче в ОАЭ бегут. Там сейчас паника. Из под железного занавеса выскочить последние дни.
показати весь коментар
07.03.2022 14:01 Відповісти
Шнур жжот, Ленинград - Прощай, элита! - YouTube
показати весь коментар
07.03.2022 14:03 Відповісти
А в след за ними приползет бункерский червь
показати весь коментар
07.03.2022 14:03 Відповісти
Окупація Грузії рашистами триавє.

Без опору за сторони Гузії
показати весь коментар
07.03.2022 14:04 Відповісти
Чому до Грузії, а не до абхазії та осетії, звільнених мокшанськими асвАбадітелямі?
показати весь коментар
07.03.2022 14:06 Відповісти
так что Михо козел и галстукожуй ? популист да возможно но при нем такого не было бы
показати весь коментар
07.03.2022 14:07 Відповісти
ГРУЗИНИ ОДІНЬТЕ ЮБКИ ТА НАМАЛЮЙТЕ ГУБИ. ВИ НЕ МУЖЧИНИ, ВИ СУЦІЛЬНІ БАБИ, ПОВІЇ. ВСЕ ЖИТТЯ БУДЕТЕ СОС,,, у ПУЙЛА.

А МИ ВАМ ДОПОМАГАЛИ У 2008 РОЦІ.

ПЕРЕД ТИМИ ГРУЗИНАМИ, ЩО ВОЮЮТЬ В УКРАЇНІ ВИБАЧАЮСЯ.
показати весь коментар
07.03.2022 14:07 Відповісти
открывают свои бизнеса. будут с грузинской территории помогать парашеньке обходить санкции. грузины потирают руки, в ожидании что и им перепадёт.
показати весь коментар
07.03.2022 14:08 Відповісти
Колись білоруси наживались на горі українців , ВИРОБЛЯЯ ФРАНЦУЗЬСКИ сири та креветкидля кацапів
Чім це закінчується - усі бачать
показати весь коментар
07.03.2022 14:11 Відповісти
Русские давно грузию не бомбили?
показати весь коментар
07.03.2022 14:09 Відповісти
За якийсь час вони стануть "відпускниками"!!!!!! Що ви робите????? Таким чином ви економіку непіднімите!!!!!!
показати весь коментар
07.03.2022 14:16 Відповісти
Смешно сначала нахаркали в грузинский колодец а теперь собрались напиться оттуда.....
Грузины гоните их назад они же и вам беды наделали совсем недавно ...
Неужели вы забыли ?
показати весь коментар
07.03.2022 14:16 Відповісти
Может деньги у вас важнее чести, гордости и смерти ваших воинов в войне с рОСИЕЙ
показати весь коментар
07.03.2022 14:19 Відповісти
втікають щури з тонучого корабля.... Але щурів потрібно вбивати!!!
показати весь коментар
07.03.2022 14:19 Відповісти
"Спецоперация" в Украине а в рашке эвакуация. Как же так.. патриотизм, скрепы, всё?
показати весь коментар
07.03.2022 14:31 Відповісти
виходить, Україні закриВати "кордон" з Грузіею(?)
показати весь коментар
07.03.2022 14:37 Відповісти
І ця сволочна влад грузинська захотіла на нашому горбі проскочити в ЄС. Хрен вам генацвале.
показати весь коментар
07.03.2022 14:37 Відповісти
Грузини, ви бульбараси
показати весь коментар
07.03.2022 14:46 Відповісти
У Сакартвело живуть люди декількох національностей: Справжні Грузини(їх на жаль меншість) і гризуни(абсолютне серливе ************* скотобидло). І от саме ці "гризуни" привели до влади "*********** мячту" бздуна іванішвілі💩 Так от - якшо десь вам трапляться під ногами такі гризуни - женіть їх ****** копняками під сраку!!! А Справжнім Грузинам ми завжди будем казати : ჰამარჯობა, გამარჯობა გენაცვალე - Гамарджоба Генацвале ❤️!
показати весь коментар
07.03.2022 14:51 Відповісти
Грузія хоче в ЄС ? Так вона попаде туди де вже рускій воєнний корабль.
показати весь коментар
07.03.2022 14:51 Відповісти
Дурнуваті москалі ще не втямили, в яку халепу влізли.
показати весь коментар
07.03.2022 15:03 Відповісти
А они вежливые?)))
показати весь коментар
07.03.2022 16:20 Відповісти
 
 