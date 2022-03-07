До Грузії упродовж останніх днів прибуло понад 20 тисяч росіян

Віцепрем'єр, міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі зауважив, що грузинський кордон останніми днями перетнули 20-25 тис. російських громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця статистика появи великої кількості російських громадян обговорювалася на сьогоднішньому засіданні уряду", - повідомив Давіташвілі.

Він розповів, що, за інформацією міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі, така кількість російських громадян у Грузії за кілька днів фіксувалась у 2020 році до пандемії коронавірусу.

"Глава МВС вважає, що не можна говорити про ризики для безпеки нашої країни у зв'язку з появою такої кількості російських громадян у Грузії", - сказав Давіташвілі.

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Тим часом представники радикальної грузинської опозиції в останні дні проводять акції, спрямовані проти російських громадян, стверджуючи, що вони становлять потенційну небезпеку для Грузії.

Напередодні біля будівлі грузинської Держканцелярії поліцейські затримали п'ятьох учасників акції, які намагалися кинути біля входу до будівлі, де засідає уряд, продукти російського виробництва, які продаються в Тбілісі. Опозиціонери стверджують також, що російські громадяни довгою чергою вишиковуються біля банкоматів, щоб зняти зі своїх карток іноземну валюту.