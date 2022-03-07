"Я вже бачу, що Україна переможе", - Ходжес
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Генерал армії США та керівник програми стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики Бен Ходжес багато разів бував у Києві. Він робив виступи на Львівському безпековому форумі, у Київській школі економіки, в яких пояснював своє бачення того, які ризики загрожують Україні з боку Росії та як їм протистояти.
Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв’ю НВ генерал Ходжес дав прогноз щодо розвитку війни Росії проти України, визначальних факторів у цій війні та переваг української армії.
Так, на питання "Якими можуть бути подальші сценарії розвитку подій довкола російського вторгнення в країну?" генерал Ходжес відповів:
"Україна зрештою переможе. Але попереду ще багато важких днів, а це і втрати життів ні в чому невинних людей, і руйнування великої кількості інфраструктури, приватної власності. Проте я вже бачу, що Україна переможе. Українці перевершують противника за бойовою мораллю, адже вони захищають свою країну. Російські військові не настільки ефективні, як ми думали, - у них бракує логістичних потужностей, для взяття Києва та й особового складу їм теж не вистачає. Тому вони зазнали поразки у прилеглих до Києва районах".
Стосовно початкового плану росіян під час розробки атаки на Україну, він припустив, що "росіяни хочуть знищити український уряд та поставити на чолі країни свою людину. Ніщо їх не зупиняє, тому хтось має їх зупинити".
Однак генерал Ходжес зазначив, що перемога буде за Україною.
"Українці завершать війну перемогою. Але їм не вдасться зробити це швидко. У росіян ще доволі багато сил, вони не збираються просто розвернутися і піти додому. Проте логістична підтримка від Заходу поступово стане визначальним чинником для того, щоб Збройні сили України зрештою здобули перемогу", - додав Ходжес.
Будь ласка, зачекайте...
Виталий Кропивной, Ви сам почали, про "засцяв" щось "старий пердун", не треба, проаналізуйте якщо зможете, яку "старий пердун" провів роботу, ще ДО 24.02.2022 року, всю допомогу, номенклатура якої, тоді стрімко розширюватись. Є така приказка, стосовно Ваших слів, у стилі а-ля гопник, "засцяв" і "старий пердун" : "Не плюй в криницю - знадобиться, води напиться !" .
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
Замисліться!
Дорослішайте разом з Україною.
Прогнози- що хтось кудись плюватиме.
Це я Вам чисто для роздуму надав інформацію, можна не відповідати.
@prof_preobr
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6 ч
Люди, которые верят словам пропаганды об уничтожении всей украинской авиации, и люди, которые одновременно верят словам пропаганды о том, что украинцы продолжают сами бомбить свои города - это одни и те же люди.
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
https://24tv.ua/niuya-vi-ne-zahistili-mihalok-zhorstko-zvernuvsya-do-biloruskih_n1894918
Мені здається, що і натівські військові не далеко втекли від російських.
Так що це вирішальний фактор. Все інше в українців є.
Хоча якщо ви дозволили у себе в штатах стільки народу ні за що погубити у 2001-му,
то я вже не говорю про Україну. Але почекайте - заповідь "не вбий" ніхто не відміняв.
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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Мордор та ***** повинен бути знищений.
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...Слава нації
Смерть москалям