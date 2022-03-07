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Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
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война (46566) победа (565) Ходжес (134)

"Я уже вижу, что Украина победит", – Ходжес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Генерал армии США и руководитель программы стратегических исследований в Центре анализа европейской политики Бен Ходжес много раз бывал в Киеве. Он делал выступления на Львовском форуме безопасности, в Киевской школе экономики, в которых объяснял свое видение того, какие риски угрожают Украине со стороны России и как им противостоять.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью НВ генерал Ходжес дал прогноз развития войны России против Украины, определяющих факторов в этой войне и преимуществ украинской армии.

Так, на вопрос "Каковы могут быть дальнейшие сценарии развития событий вокруг российского вторжения в страну?" генерал Ходжес ответил:

"Украина в конечном итоге победит. Но впереди еще много тяжелых дней, а это и потери жизней ни в чем невинных людей, и разрушение большого количества инфраструктуры, частной собственности. Однако я уже вижу, что Украина победит. У украинцев — превосходящая противника боевая мораль, ведь они защищают свою страну. Российские военные не настолько эффективны, как мы думали, — у них не хватает логистических мощностей для взятия Киева, да и личного состава тоже им не хватает. Поэтому они потерпели поражение в районах, прилегающих к Киеву".

Что касается первоначального плана россиян при разработке атаки на Украину, он предположил, что "россияне хотят уничтожить украинское правительство и поставить во главе страны своего человека. Ничто их не останавливает, поэтому кто-то должен остановить их".

Смотрите также: Ходжес, Бридлав, Пайфер. Что советуют Украине американские звездные генералы?. ВИДЕО

Однако генерал Ходжес отметил, что победа будет за Украиной.

"Украинцы завершат войну победой. Но им не удастся сделать это быстро. У россиян еще много сил, они не собираются просто развернуться и уйти домой. Однако логистическая поддержка от Запада постепенно станет определяющим фактором для того, чтобы Вооруженные силы Украины в итоге одержали победу" , – добавил Ходжес.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+63
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07.03.2022 14:16
+52
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
6 ч



Люди, которые верят словам пропаганды об уничтожении всей украинской авиации, и люди, которые одновременно верят словам пропаганды о том, что украинцы продолжают сами бомбить свои города - это одни и те же люди.
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07.03.2022 14:17
+48
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07.03.2022 14:28
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Хоч до рани прикладай
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07.03.2022 14:16 Ответить
Ходжес, дай дивизиончик "предаторов"!
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07.03.2022 14:16 Ответить
Кому? Смєлому Алєксандрочіву ті корита і не треба. Він і без них відважно воює з клятою натою, аж яйця двенять. Щоправда, є підозра, що його взагалі не ставлять до відома щодо серйозних планів. Просо визначили коридор, і гонять - з одного боку старий пердун, а з другого - патріотичне суспільство.
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07.03.2022 14:31 Ответить
я так и думал, шо ты подлинный патриот с лозунгом "Відосікі, Тора, Дія" на лобі.
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07.03.2022 14:48 Ответить
Про Томос давай подробнее разверни. Ваш вождь любил на эту тему пошутить. Правда сейчас подвял немного, ибо ссыкотно, про актрису там, синьора.... сейчас для этого опосредовано разных баранов используют.
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07.03.2022 15:00 Ответить
А тебя только сегодня первый день миша по разнарядке сюда направил? Привыкай помаленьку - тут тебя будут постоянно чмырить.
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07.03.2022 15:12 Ответить
шото ссыконул ты тему Томоса развернуть. Понимаю - страшно, как и твоему вожатому. Очно, такой атеист как я просто плюнул бы за это тебе на ботинок, а вот воцерковленный патриот мог бы и придушить.
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07.03.2022 15:22 Ответить
Urs будь ласка, не на часі, теж трохи киплять почуття порою, через розуміння багатьох речей, які відбувались раніше.

Виталий Кропивной, Ви сам почали, про "засцяв" щось "старий пердун", не треба, проаналізуйте якщо зможете, яку "старий пердун" провів роботу, ще ДО 24.02.2022 року, всю допомогу, номенклатура якої, тоді стрімко розширюватись. Є така приказка, стосовно Ваших слів, у стилі а-ля гопник, "засцяв" і "старий пердун" : "Не плюй в криницю - знадобиться, води напиться !" .
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07.03.2022 15:22 Ответить
ок, згоден не на часі. Тим більше, що скоріш за все - це "срачегон на зарплатні". А я повівся на його провокацію.
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07.03.2022 15:25 Ответить
Так не на часі, хоча я думаю багато форумчан стримують себе з останніх сил.
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07.03.2022 18:16 Ответить
красиво, коротко і по справжньому правдиво.
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07.03.2022 17:36 Ответить
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 18:15 Ответить
Будь ласка:

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07.03.2022 18:53 Ответить
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07.03.2022 14:16 Ответить
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07.03.2022 19:06 Ответить
Але якою ціною!
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07.03.2022 14:16 Ответить
Це ціна за існування України як держани
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07.03.2022 14:17 Ответить
Це ціна за існування західної цивілізації- то якого біса Україна сама має сплачувати цей рахунок життями своїх громадян?
Замисліться!
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07.03.2022 14:23 Ответить
Це зрозуміло, які ваші оферти? Навіть якщо захід не робитиме взагалі нічого, що це змінює для України?
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07.03.2022 14:29 Ответить
Мої пропозиції повністю співпадають з пропозиціями української влади. Захід робитиме- нікуди не дінеться. Інакше власні громадяни знесуть імпотентів від влади.
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07.03.2022 14:37 Ответить
Але після перемоги, треба у декого буде спитати напевно, таки важливіші дороги, чи армія, як Ви гадаєте ?
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07.03.2022 14:39 Ответить
Після перемоги хоч на вухах стійте.
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07.03.2022 14:42 Ответить
Хай працюють як годиться, тіль щоб не плювали в руку, тим хто допомагає в першу чергу українській армії, всякими зверхніми висловлюваннями на адресу тих хто допомагає Україні, в тій царині, де можна було зробити більше самостійно. А про стояти на вухах, то не треба от таким бути, "над ситуацією".
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07.03.2022 14:49 Ответить
Розумні завжди "над ситуацією"- а не вляпуються в неї. А ваші погрози виглядають (та і є насправді) дитячими.
Дорослішайте разом з Україною.
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07.03.2022 14:54 Ответить
Я більше про Ваше хамство написав, а не про аналіз ситуації. Які я надавав прогнози, перелічте будь ласка.
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07.03.2022 15:05 Ответить
Це де в мене хамство? Аж цікаво стало...
Прогнози- що хтось кудись плюватиме.
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07.03.2022 15:11 Ответить
Ви особисто, плюєте, коли в манері гопника який "піймав тему", пишите, тут в цій гілці : "Захід робитиме- нікуди не дінеться. " Алексей Технолог 07.03.2022 14:37 якщо для Вас особисто, є прийнятним такий спосіб комунікації, значить манеру гопника, Ви і раніше не помічали, тому таке.

Це я Вам чисто для роздуму надав інформацію, можна не відповідати.
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07.03.2022 15:29 Ответить
Це позиція не гопника, а реаліста і точно не боягуза,
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07.03.2022 16:55 Ответить
Після перемоги що завгодно, зараз у нас усіх ціль одна
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07.03.2022 14:46 Ответить
Згоден !
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07.03.2022 14:50 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
6 ч



Люди, которые верят словам пропаганды об уничтожении всей украинской авиации, и люди, которые одновременно верят словам пропаганды о том, что украинцы продолжают сами бомбить свои города - это одни и те же люди.
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07.03.2022 14:17 Ответить
Главное правило войны не потерять бдительность! Не забываем в чем наша сила - Армия, Мова, Вера!!!
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07.03.2022 14:18 Ответить
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
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07.03.2022 14:19 Ответить
НАДАЙТЕ УКРАЇНІ ЯКОМОГА СКОРІШЕ ЗАСОБИ ППО...
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07.03.2022 14:19 Ответить
ПВО Украины сбили 3 вертолета оккупантов возле аэропорта Гостомель.
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07.03.2022 14:20 Ответить
моль в германии служила..начитался документов и еще тогда свихнулся
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07.03.2022 14:25 Ответить
Це моль хотіла кошмаріть українців . Придурок - окурок
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07.03.2022 14:30 Ответить
У московитів на території "храму міністерства нападу", по перше оздоблення військове, по друге мозаїка політичних діячів московії всередині "храму" (!??), та "вишенька на торті", що на території того "храму", зберігаються у вигляді реліквії, деякі елементи одягу гітлера, так що там в московитів аненербе ще те.
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07.03.2022 14:33 Ответить
Генерал-лейтенант
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07.03.2022 14:24 Ответить
Американские прогнозы сбывались.
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07.03.2022 14:27 Ответить
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07.03.2022 14:28 Ответить
На параде його і повісять на гиляку
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07.03.2022 14:29 Ответить
да, пускай приезжает, ждем, аж руки трясутся.
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07.03.2022 15:17 Ответить
то нехай вже здохне, падло смердюче.
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07.03.2022 19:12 Ответить
На «Беларуськалии» из-за отсутствия сбыта остановились сразу два рудникаРуководство общества всеми силами пытается скрыть реальное состояние дел. А оно максимально плачевное, это факт. В данный момент происходит загрузка всех складов, но что делать будут дальше - никто не знает. В сказки начальства, о том что Путин быстро захватит Украину и будет производится отгрузка из Одессы, уже не верят даже ябатьки. Что же будет, когда начнутся массовые сокращения? В ближайшее время узнаем. И это только начало», - пишет Telegram-канал.
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07.03.2022 14:30 Ответить
Скорочення буде, але залишать персонал потужних помпових станцій. Залишені напризволяще кар'єри стануть новими Шацькими озерами
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07.03.2022 15:33 Ответить
От скотиняки навіть парадну форму привезли.
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07.03.2022 14:32 Ответить

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07.03.2022 14:33 Ответить
Уже победила, это ещё инерция войны.
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07.03.2022 14:37 Ответить
Україна переможе , безумовно , але з літаками , які нададуть з Европи (якщо нададуть) в Україні буде меньше смертей , у тому числі цівільного населення ...
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07.03.2022 14:40 Ответить
Победа над Фашизмом будет за нами ..Ордынци успокойтесь или умрёте на Украинском черноземье.
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07.03.2022 14:52 Ответить
Лідер групи Brutto Сергій Міхалок записав відеозвернення до білоруських військових. Він доволі жорстко пройшовся по їх позиції, коли вони дозволи країні бути плацдармом для нападу на Україну.
https://24tv.ua/niuya-vi-ne-zahistili-mihalok-zhorstko-zvernuvsya-do-biloruskih_n1894918
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07.03.2022 14:53 Ответить
"Російські військові не настільки ефективні, як ми думали..."

Мені здається, що і натівські військові не далеко втекли від російських.
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07.03.2022 14:59 Ответить
"логістична підтримка від Заходу" - що за звір такий? Це точно "вирішальний чинник" перемоги України?
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07.03.2022 15:03 Ответить
Так і є. Без підтримки зброєю і паливом шансів мало. Техніка стане і вбивати кацапів буде нічим.

Так що це вирішальний фактор. Все інше в українців є.
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07.03.2022 15:09 Ответить
Пане Шмулько, хто Ви? Ви або тупий, або ворог
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07.03.2022 15:44 Ответить
Товариш Макрон, ви - точно перше! Ви хоч знаєте - що таке лігістика?
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07.03.2022 16:18 Ответить
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07.03.2022 16:35 Ответить
постачання
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07.03.2022 19:15 Ответить
Спасібо, кеп! або Дякую, друже! )
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07.03.2022 15:06 Ответить
Необходима помощь Чернигову! Рашисты сегодня решили не атаковать Киев и откатывают силы в сторону Чернигова, концентрируя удар там. Киев может контратаковать ослабленные силы, и Житомир, помогая тем самым и себе и Чернигову.
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07.03.2022 15:08 Ответить
Без Чернигова у них полная жопа с обеспечением. Они тащат конвои через Сумскую обл. Там дороги все пристреляны, под огневым контролем. Ниче не доезжает. Левобережная группировка по факту в котле и плачевном состоянии.
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07.03.2022 15:13 Ответить
Він то бачить, але у нас є приказка - "чужими руками добре жар розгрібати"

Хоча якщо ви дозволили у себе в штатах стільки народу ні за що погубити у 2001-му,
то я вже не говорю про Україну. Але почекайте - заповідь "не вбий" ніхто не відміняв.
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07.03.2022 15:23 Ответить
Таку оцінку кожен з нас написати може. Нічого конкретного, просто бла-бла-бла.
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07.03.2022 17:37 Ответить
У велику війну головний вампір рузге сталін завжди вимагав - розтягуйте сили, розтягуйте резерви. І тоді зявився міф про 10 сталінських ударів від Арктики до ЧМ. Але вже піднакопили продовольства, бензину,автотехніки по ленд-лізу (1944) другий фронт все таки. Америкоси привезли аж 15 млн черевиків, а тут фермери стягують кинуту техніку. Рузге завязло, вперед не можуть назад лячно, бо буде паніка, яку вже не зупинять трибунали і ФСБ. Всі симпатики рузге вже змінили флюгер, перейшли на плач, а все таки йде не так.
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07.03.2022 17:52 Ответить
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 18:15 Ответить
вот настоящий генерал а не такой ублюдок как кацапские мрази!
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07.03.2022 18:17 Ответить
Ми переможемо..!
...
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
...Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 18:18 Ответить
Это уже все видят (нормальные и неглупые люди), даже слепые! Если ***** применит тактическое ЯО, тотоно его уже не спасет (не так страшен черт, как его малюют!), а наоборот ускорит КАПУТ. ЯО оно сильно гремит, но радиус поражения не очень большой, последствия радиоактивных осадков на деле не так трагичны, как раздуты в СМИ, не бойтесь тактического ЯО, это больше психологическое, чем разрушительное оружие, обычные окопы в 350-500 метров от эпицентра дают 75% выживаемость! Опасно стратегическое ЯО большой мощности по густонаселенным городам, тогда возможны существенные разрушения, но до этого не успеет дойти (его прибьют свои же, если сам не застрелится, и скажут, что сдох от "короны")!
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07.03.2022 18:41 Ответить
 
 