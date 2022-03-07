"Я уже вижу, что Украина победит", – Ходжес

Генерал армии США и руководитель программы стратегических исследований в Центре анализа европейской политики Бен Ходжес много раз бывал в Киеве. Он делал выступления на Львовском форуме безопасности, в Киевской школе экономики, в которых объяснял свое видение того, какие риски угрожают Украине со стороны России и как им противостоять.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью НВ генерал Ходжес дал прогноз развития войны России против Украины, определяющих факторов в этой войне и преимуществ украинской армии.

Так, на вопрос "Каковы могут быть дальнейшие сценарии развития событий вокруг российского вторжения в страну?" генерал Ходжес ответил:

"Украина в конечном итоге победит. Но впереди еще много тяжелых дней, а это и потери жизней ни в чем невинных людей, и разрушение большого количества инфраструктуры, частной собственности. Однако я уже вижу, что Украина победит. У украинцев — превосходящая противника боевая мораль, ведь они защищают свою страну. Российские военные не настолько эффективны, как мы думали, — у них не хватает логистических мощностей для взятия Киева, да и личного состава тоже им не хватает. Поэтому они потерпели поражение в районах, прилегающих к Киеву".

Что касается первоначального плана россиян при разработке атаки на Украину, он предположил, что "россияне хотят уничтожить украинское правительство и поставить во главе страны своего человека. Ничто их не останавливает, поэтому кто-то должен остановить их".

Смотрите также: Ходжес, Бридлав, Пайфер. Что советуют Украине американские звездные генералы?. ВИДЕО

Однако генерал Ходжес отметил, что победа будет за Украиной.

"Украинцы завершат войну победой. Но им не удастся сделать это быстро. У россиян еще много сил, они не собираются просто развернуться и уйти домой. Однако логистическая поддержка от Запада постепенно станет определяющим фактором для того, чтобы Вооруженные силы Украины в итоге одержали победу" , – добавил Ходжес.