"Я уже вижу, что Украина победит", – Ходжес
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Генерал армии США и руководитель программы стратегических исследований в Центре анализа европейской политики Бен Ходжес много раз бывал в Киеве. Он делал выступления на Львовском форуме безопасности, в Киевской школе экономики, в которых объяснял свое видение того, какие риски угрожают Украине со стороны России и как им противостоять.
Как передает Цензор.НЕТ, в интервью НВ генерал Ходжес дал прогноз развития войны России против Украины, определяющих факторов в этой войне и преимуществ украинской армии.
Так, на вопрос "Каковы могут быть дальнейшие сценарии развития событий вокруг российского вторжения в страну?" генерал Ходжес ответил:
"Украина в конечном итоге победит. Но впереди еще много тяжелых дней, а это и потери жизней ни в чем невинных людей, и разрушение большого количества инфраструктуры, частной собственности. Однако я уже вижу, что Украина победит. У украинцев — превосходящая противника боевая мораль, ведь они защищают свою страну. Российские военные не настолько эффективны, как мы думали, — у них не хватает логистических мощностей для взятия Киева, да и личного состава тоже им не хватает. Поэтому они потерпели поражение в районах, прилегающих к Киеву".
Что касается первоначального плана россиян при разработке атаки на Украину, он предположил, что "россияне хотят уничтожить украинское правительство и поставить во главе страны своего человека. Ничто их не останавливает, поэтому кто-то должен остановить их".
Однако генерал Ходжес отметил, что победа будет за Украиной.
"Украинцы завершат войну победой. Но им не удастся сделать это быстро. У россиян еще много сил, они не собираются просто развернуться и уйти домой. Однако логистическая поддержка от Запада постепенно станет определяющим фактором для того, чтобы Вооруженные силы Украины в итоге одержали победу" , – добавил Ходжес.
Пожалуйста, подождите...
Виталий Кропивной, Ви сам почали, про "засцяв" щось "старий пердун", не треба, проаналізуйте якщо зможете, яку "старий пердун" провів роботу, ще ДО 24.02.2022 року, всю допомогу, номенклатура якої, тоді стрімко розширюватись. Є така приказка, стосовно Ваших слів, у стилі а-ля гопник, "засцяв" і "старий пердун" : "Не плюй в криницю - знадобиться, води напиться !" .
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
Замисліться!
Дорослішайте разом з Україною.
Прогнози- що хтось кудись плюватиме.
Це я Вам чисто для роздуму надав інформацію, можна не відповідати.
@prof_preobr
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6 ч
Люди, которые верят словам пропаганды об уничтожении всей украинской авиации, и люди, которые одновременно верят словам пропаганды о том, что украинцы продолжают сами бомбить свои города - это одни и те же люди.
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
https://24tv.ua/niuya-vi-ne-zahistili-mihalok-zhorstko-zvernuvsya-do-biloruskih_n1894918
Мені здається, що і натівські військові не далеко втекли від російських.
Так що це вирішальний фактор. Все інше в українців є.
Хоча якщо ви дозволили у себе в штатах стільки народу ні за що погубити у 2001-му,
то я вже не говорю про Україну. Але почекайте - заповідь "не вбий" ніхто не відміняв.
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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Мордор та ***** повинен бути знищений.
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...Слава нації
Смерть москалям