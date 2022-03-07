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Євросоюз готує нові санкції проти РФ, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Євросоюз готує нові санкції проти РФ, - ЗМІ

Країни Євросоюзу готують новий пакет санкцій щодо Росії, які можуть торкнутися портів і суден, а також технологій, що використовуються у військовому секторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

"Європейські уряди близькі до підготовки нового набору санкцій проти Росії, які включають можливі дії щодо портів та суден, розширення санкційного списку, а також подальші обмеження на технології, що використовуються у військовій техніці", - повідомило агентство.

Зазначається, що частину з цих заходів можуть застосувати вже у вівторок.

Крім того, повідомляє Bloomberg, ЄС також працює над посиленням санкційного режиму, зокрема щодо криптовалюти, та обмеження того, як її можна використовувати для обходу санкцій.
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Топ коментарі
+9
А если бы еще Зеленский послушался и за месяц начал готовиться к войне....
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07.03.2022 15:17
+8
Та можете не поспішати, ми ще не всі здохли.
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07.03.2022 15:17
+7
їбош свинособак!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 15:10
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07.03.2022 15:10 Відповісти
їбош свинособак!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 15:10 Відповісти
против немчуры санкции вводить нужно за пособничество кремлю...
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07.03.2022 15:11 Відповісти
"....технологій, що використовуються у військовому секторі. " А что, еще не прикрыли лавочку?! Бл.., импотенты
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07.03.2022 15:12 Відповісти
як би послухали Зеленського та ввели санкції на тиждень раніше то зараз в параші вже булиб голодні бунти.
але цивілізованому світу потрібна була смерть.
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07.03.2022 15:13 Відповісти
А если бы еще Зеленский послушался и за месяц начал готовиться к войне....
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07.03.2022 15:17 Відповісти
Так , ти правий, **** тут казати, клован в папахе. Все думав , думав це адже гучно , просрав 2 роки підготовки до війни.
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07.03.2022 16:51 Відповісти
"Санкції всякіє нужни, санкції всякіє важни". А от чесно, Україна давно перестала торгівлю вести з кацапстаном. Так що, дякуємо країнам і не бурчимо.
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07.03.2022 15:16 Відповісти
Правильно, давно уже пора эти лазейки с криптой подзакрыть. А вот с военными технологиями, солнышки, их ещё надо было в 2014-м закрыть, а вы всё денежки зарабывали, правда? И дозарабатывались до войны
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07.03.2022 15:16 Відповісти
Та можете не поспішати, ми ще не всі здохли.
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07.03.2022 15:17 Відповісти
Браво, лучшего сарказма не подобрать!!!!
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07.03.2022 15:22 Відповісти
холодильник еще никто не победил
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07.03.2022 15:21 Відповісти
Надеюсь эту ВИШЕНКУ скоро воткнут как осиновый кол ***** в шею
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07.03.2022 15:42 Відповісти
На Московской Бирже доллар уже 139 рублей, а евро на 150 рублей

Рост составляет более 12% .

.
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07.03.2022 15:45 Відповісти
 
 