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Евросоюз готовит новые санкции против РФ, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Евросоюз готовит новые санкции против РФ, - СМИ

Страны Евросоюза готовят новый пакет санкций в отношении России, которые могут затронуть порты и суда, а также технологии, используемые в военном секторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Европейские правительства близки к подготовке нового набора санкций против России, включающих возможные действия в отношении портов и судов, расширение санкционного списка, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - сообщило агентство.

Отмечается, что часть этих мер могут применить уже во вторник.

Кроме того, сообщает Bloomberg, ЕС также работает над усилением санкционного режима, в частности, относительно криптовалюты, и ограничение того, как ее можно использовать для обхода санкций.

Также читайте: Турция не будет присоединяться к санкциям против РФ, - глава МИД Чавушоглу
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Топ комментарии
+9
А если бы еще Зеленский послушался и за месяц начал готовиться к войне....
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07.03.2022 15:17
+8
Та можете не поспішати, ми ще не всі здохли.
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07.03.2022 15:17
+7
їбош свинособак!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 15:10
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07.03.2022 15:10 Ответить
їбош свинособак!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 15:10 Ответить
против немчуры санкции вводить нужно за пособничество кремлю...
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07.03.2022 15:11 Ответить
"....технологій, що використовуються у військовому секторі. " А что, еще не прикрыли лавочку?! Бл.., импотенты
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07.03.2022 15:12 Ответить
як би послухали Зеленського та ввели санкції на тиждень раніше то зараз в параші вже булиб голодні бунти.
але цивілізованому світу потрібна була смерть.
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07.03.2022 15:13 Ответить
А если бы еще Зеленский послушался и за месяц начал готовиться к войне....
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07.03.2022 15:17 Ответить
Так , ти правий, **** тут казати, клован в папахе. Все думав , думав це адже гучно , просрав 2 роки підготовки до війни.
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07.03.2022 16:51 Ответить
"Санкції всякіє нужни, санкції всякіє важни". А от чесно, Україна давно перестала торгівлю вести з кацапстаном. Так що, дякуємо країнам і не бурчимо.
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07.03.2022 15:16 Ответить
Правильно, давно уже пора эти лазейки с криптой подзакрыть. А вот с военными технологиями, солнышки, их ещё надо было в 2014-м закрыть, а вы всё денежки зарабывали, правда? И дозарабатывались до войны
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07.03.2022 15:16 Ответить
Та можете не поспішати, ми ще не всі здохли.
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07.03.2022 15:17 Ответить
Браво, лучшего сарказма не подобрать!!!!
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07.03.2022 15:22 Ответить
холодильник еще никто не победил
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07.03.2022 15:21 Ответить
Надеюсь эту ВИШЕНКУ скоро воткнут как осиновый кол ***** в шею
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07.03.2022 15:42 Ответить
На Московской Бирже доллар уже 139 рублей, а евро на 150 рублей

Рост составляет более 12% .

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07.03.2022 15:45 Ответить
 
 