Евросоюз готовит новые санкции против РФ, - СМИ

Страны Евросоюза готовят новый пакет санкций в отношении России, которые могут затронуть порты и суда, а также технологии, используемые в военном секторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Европейские правительства близки к подготовке нового набора санкций против России, включающих возможные действия в отношении портов и судов, расширение санкционного списка, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - сообщило агентство.

Отмечается, что часть этих мер могут применить уже во вторник.

Кроме того, сообщает Bloomberg, ЕС также работает над усилением санкционного режима, в частности, относительно криптовалюты, и ограничение того, как ее можно использовать для обхода санкций.

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