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Росія здійснила удар по Макарівському хлібзаводу. Загинуло 13 людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія здійснила удар по Макарівському хлібзаводу. Загинуло 13 людей

Російські війська завдали авіаційного удару по будівлі хлібозаводу в Макарові Київської області. В результаті загинули 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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Повідомляється, що сьогодні в результаті авіаудару снаряд потрапив на територію ДП "Макарівський хлібозавод", яке не експлуатується.

"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих. За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України спільно з місцевою владою, представниками ДСНС, поліцією та волонтерами забезпечили евакуацію населення з міста Ірпінь та смт. Макарів.

Евакуація проводилась в пішому порядку, з подальшою організацією автобусів до Південного вокзалу.

З міста Ірпінь сьогодні вдалось евакувати близько 2 000 осіб. Загони швидкого реагування двома екіпажами супроводжували автобуси з людьми, більшість з них - жінки та діти, також було евакуйовано поранаених з лікарні Ірпеня в лікарні міста Київ.

Кількість евакуйованого населення з Макарова - уточняється. Серед них вдалось вивезтишістьох лежачих хворих та двох людей в інвалідних візках.

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Топ коментарі
+20
Не берите их в плен. Они будут скулить, и врать, что не знали. Ну вы поняли..
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08.03.2022 00:19
+16
Це є важливе військове підприємство, да кацапи?
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08.03.2022 00:19
+15
мы уничтожили генерала Герасимова,мразоту и подонка,они-наших хлебопекарей,мы-выстоим и победим,нисмотря не на что,а кацапов здесь ждёт только смерть,точка невозврата-уже пройдена.
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08.03.2022 00:22
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Це є важливе військове підприємство, да кацапи?
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08.03.2022 00:19 Відповісти
***** скаже своїм холопам, що знищений 100500-тий штаб ІГІЛ нацистів. І вони повірять.
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08.03.2022 00:27 Відповісти
Cнаряд потрапив на територію ДП "Макарівський хлібозавод", яке не експлуатується.
За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб

Я на ночь туго соображаю, там хлеб пекли или что там были за люди на том хлеб заводе, если он не эксплуатируется? Или его использовали как убежище?
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08.03.2022 01:11 Відповісти
Ось посилання
https://rubryka.com/2022/03/07/u-makarovi-zagarbnyky-zavdaly-aviaudaru-po-hlibzavodu-ye-zagybli/

"Як йдеться у дописі, ворожий снаряд влучив на територію держпідприємства "Макарівський хлібозавод", що наразі не працює.


Нагадаємо, що дочірнє підприємство "Макарівський хлібозавод" входить до Публічного акціонерного товариства "Київхліб" та працює для задоволення потреб населення в хлібобулочних та кондитерських виробах.

Продукція хлібозаводу реалізується в Макарівському районі та за його межами."

Тобто як ДП воно вже не працює, а працює як підрозділ Публічного акціонерного товариства "Київхліб" і забезпечує людей хлібом. І ця обставина дуже не подобається тим оркам, що на нас напали.
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08.03.2022 14:01 Відповісти
Не берите их в плен. Они будут скулить, и врать, что не знали. Ну вы поняли..
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08.03.2022 00:19 Відповісти
Так нельзя. Сейчас на данное время военный преступник только один: российский оккупант. Но уничтожение военнопленных есть военное преступление. Украине вседа на 100% необходимо быть и морально и легально выше этих животных из РФ (с извинений к животным).
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08.03.2022 01:32 Відповісти
Там недавно один пилот, что Чернигов бомбил, при приземлении разбил вдребезги голову. Какое неосторожное приземление... Легально и морально сочуствую.
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08.03.2022 01:50 Відповісти
Ну в таком случае я с вами в полном согласии. Раз человек случайнно разбил голову, или сам решил покончить с собой без каких-нибуть свидетелей, что же бедные Украинцы могли сделать, наверняка бы помогли бедняге если бы подошли вовремя...
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08.03.2022 02:16 Відповісти
мы уничтожили генерала Герасимова,мразоту и подонка,они-наших хлебопекарей,мы-выстоим и победим,нисмотря не на что,а кацапов здесь ждёт только смерть,точка невозврата-уже пройдена.
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08.03.2022 00:22 Відповісти
Что бы кацапы ******* по их городам ракетами, наверное тогда чухаться начнут.
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08.03.2022 00:30 Відповісти
Вірніше дайте ,але не до кінця ...
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08.03.2022 00:27 Відповісти
Чому дайте втекти - вони загинули на території хлібзаводу , де освоювали мирну професію пекаря від "дружнього " вогню ((
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08.03.2022 00:40 Відповісти
только с мирным и безоружным населением русско-фашистская армия воевать умеет. Ничего, скоро все Украинцы будут мочить русню по всему миру.
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08.03.2022 00:25 Відповісти
Орки---у**ки.
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08.03.2022 00:29 Відповісти
нелюди...
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08.03.2022 00:29 Відповісти
А нельзя ли русским предложить за головы путлера и компании из совбеза 1миллиард? Мне кажется они всей страной там перегрызутся а оставшиеся устроят охоту на путлера... И чтоб не допустить своей смерти, путлер ипанет по роиси...
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08.03.2022 00:31 Відповісти
ппц, ви подаєте новини через 12 годин. Ну дууже оперативно.
Хто хоче вчасно все дізнаватись, читайте тут:
https://t.me/voynareal

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08.03.2022 00:32 Відповісти
Пуйловский фашизм во всей красе...а тем временем ВСУ берут пленных,им для содержания готовят подходящие условия,медицинское обслуживание,полноценное питание,отдых,никакой колючей проволоки,звонки мамкам-папкам...ох выйдет боком наша сердобольность - в Чечне тоже поначалу пленных отпускали просто так - потом офигели от того что они начали попадать в плен снова - после этого мало кто вернулся...Жестче надо быть - орки понимают лишь силу!
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08.03.2022 00:34 Відповісти
Макрон озабочєн чи озадачєн?
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08.03.2022 00:36 Відповісти
Фашисты.
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08.03.2022 01:42 Відповісти
Лётчиков не брать в плен!!!!!!! Неудачно приземлился на вилы. И точка!
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08.03.2022 02:56 Відповісти
 
 