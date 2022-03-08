Росія здійснила удар по Макарівському хлібзаводу. Загинуло 13 людей
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська завдали авіаційного удару по будівлі хлібозаводу в Макарові Київської області. В результаті загинули 13 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що сьогодні в результаті авіаудару снаряд потрапив на територію ДП "Макарівський хлібозавод", яке не експлуатується.
"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих. За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України спільно з місцевою владою, представниками ДСНС, поліцією та волонтерами забезпечили евакуацію населення з міста Ірпінь та смт. Макарів.
Евакуація проводилась в пішому порядку, з подальшою організацією автобусів до Південного вокзалу.
З міста Ірпінь сьогодні вдалось евакувати близько 2 000 осіб. Загони швидкого реагування двома екіпажами супроводжували автобуси з людьми, більшість з них - жінки та діти, також було евакуйовано поранаених з лікарні Ірпеня в лікарні міста Київ.
Кількість евакуйованого населення з Макарова - уточняється. Серед них вдалось вивезтишістьох лежачих хворих та двох людей в інвалідних візках.
Будь ласка, зачекайте...
ІГІЛнацистів. І вони повірять.
За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб
Я на ночь туго соображаю, там хлеб пекли или что там были за люди на том хлеб заводе, если он не эксплуатируется? Или его использовали как убежище?
https://rubryka.com/2022/03/07/u-makarovi-zagarbnyky-zavdaly-aviaudaru-po-hlibzavodu-ye-zagybli/
"Як йдеться у дописі, ворожий снаряд влучив на територію держпідприємства "Макарівський хлібозавод", що наразі не працює.
Нагадаємо, що дочірнє підприємство "Макарівський хлібозавод" входить до Публічного акціонерного товариства "Київхліб" та працює для задоволення потреб населення в хлібобулочних та кондитерських виробах.
Продукція хлібозаводу реалізується в Макарівському районі та за його межами."
Тобто як ДП воно вже не працює, а працює як підрозділ Публічного акціонерного товариства "Київхліб" і забезпечує людей хлібом. І ця обставина дуже не подобається тим оркам, що на нас напали.
Хто хоче вчасно все дізнаватись, читайте тут:
https://t.me/voynareal