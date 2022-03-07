Аудиторська компанія Deloitte заявила про вихід з російського ринку

Аудиторська компанія Deloitte слідом за PwC, KPMG та Ernst & Young заявила про вихід з російського ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Телеграмі.

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"4 з 4: Deloitte — пішов з Росії. Це четверта компанія з великої четвірки аудиторів світу, яка покинула РФ", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, аудиторські компанії PwC, PMG та Ernst & Young, які входять до "великої четвірки", розірвали зв'язки з підприємствами в Росії та Білорусі.