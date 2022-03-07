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Санкції роблять іноземну валюту в РФ недоступною

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Санкції роблять іноземну валюту в РФ недоступною

Купити долар та євро в РФ можна лише на "чорному" ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

Штати та Євросоюз таки припинили постачання в Росію готівкових доларів та євро. Відтак в РФ можна купити іноземну валюту тільки на "чорному" ринку.

Перекупщики встановлюють свою ціну на валюту, різниця між реальним та офіційним курсами рубля 35%.

Читайте: Євросоюз готує нові санкції проти РФ, - ЗМІ

Взагалі курс рубля до долара сьогодні, 7 березня, просів на 13% - до 138,5 руб/дол., а з урахуванням валютних обмежень долар для фізичних осіб буде коштувати понад 200 рублів.

Читайте також: Рубль обвалився ще більше - до 138
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Топ коментарі
+29
зараз їм ще їх любий ***** статтю років на 20 ввалить, щоб не купували
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07.03.2022 19:16
+21
Профессор Талк


@SergejTalk

·
23 ч



Украинский стоматолог методично вырывает у российской армии гнилые зубы! А гнилые они оказались все. Ну как можно было с таким кариесом отправиться завоёвывать мир?

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07.03.2022 19:15
+19
Надо эти гнилые зубы у репоедов удалять вместе с головой.
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07.03.2022 19:17
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Уже до 150 просів
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07.03.2022 19:15 Відповісти
Не до 150, а до 158 і не просів, а злетів. Далі він пішов у низьку хмарність, оскільки торги миттєво закрили. Ьоже, вже й 200 став, хз, що там у хмарах коїться.
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Чекаємо коли за $1 будуть давати 200 кг рублів.
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08.03.2022 05:00 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
23 ч



Украинский стоматолог методично вырывает у российской армии гнилые зубы! А гнилые они оказались все. Ну как можно было с таким кариесом отправиться завоёвывать мир?

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07.03.2022 19:15 Відповісти
Надо эти гнилые зубы у репоедов удалять вместе с головой.
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07.03.2022 19:17 Відповісти
Дійсно, проявити "гуманність" і не мучити скотину.
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07.03.2022 19:33 Відповісти
зараз їм ще їх любий ***** статтю років на 20 ввалить, щоб не купували
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07.03.2022 19:16 Відповісти
Вдалого подальшого просідання
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07.03.2022 19:16 Відповісти
за фубли вже дають в морду чи ще тільки підсрачник?
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07.03.2022 19:16 Відповісти
Усе сильніше встають з колін.
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07.03.2022 19:17 Відповісти
Зато Z.
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07.03.2022 19:18 Відповісти
Коротко

Касаби?
..
Vам...піZда
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 19:18 Відповісти
Бусы, ракушки и лапти теперь их валюта
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07.03.2022 19:18 Відповісти
я не розумію лиш одно,
ДЕ ЄНОТИК????
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07.03.2022 19:19 Відповісти
В теробороне.
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07.03.2022 19:21 Відповісти
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07.03.2022 19:24 Відповісти
Я вже тут, а зі мною чорний писець - так що я не один вже
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07.03.2022 19:24 Відповісти
СУПЕР!!!
бо я за ним скучив..
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07.03.2022 19:38 Відповісти
а єнотик, раніше, хіба не з ліва на право танцював???
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07.03.2022 19:46 Відповісти
Ні. Так і було.
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07.03.2022 19:56 Відповісти
Уже 156
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07.03.2022 19:19 Відповісти
Нормально, касапы долго к этому стремились..
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07.03.2022 19:20 Відповісти
А навіщо ***** друкувати фу-бль - адже туалетний папір дорожчий, та й вазелін у них подорожчав.
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07.03.2022 19:21 Відповісти
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 19:22 Відповісти
Як краще зберігати гроші? У рублях. В купі рублів їх точно ніхто шукати не буде)
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07.03.2022 19:22 Відповісти
Лапти, валенки, ушанка, хлеб по карточкам, полки заваленные кислыми огурцами

Хотели в сэрэсэрэ??? ПОЛУЧАЙТЕ УЙОБКИ!!!
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07.03.2022 19:22 Відповісти
Нам не можна відступати! За нами Європа!
--------------------

Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!

1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу

ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ

Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
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07.03.2022 19:23 Відповісти
Як ваш допис зрозуміти - ми тут маємо мовчки всі здохнути щоб Європі було тихо і затишно?
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07.03.2022 19:32 Відповісти
Треба не по верхівці європейської йти, а йти до її головного базису - місцевих громад! Саме до них звертатись! У саме серце Європи! А Зе йде по верхам - ось де помилка!
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07.03.2022 19:35 Відповісти
Місцеві громади вирішують питання закритого неба, передачі чи продажу зброї? Я не жартую, просто може воно реально так.
Чи про що саме говорити з місцевими громадами?
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07.03.2022 19:42 Відповісти
доносити інформацію, пояснювати доцільність закритого неба, відтак будити сумління та громадянську позицію! Зрештою громада буде тримати відповідь до центральної влади. В ідеалі так. Але ж європейці і є ідеалістами
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07.03.2022 19:58 Відповісти
Вони не ідеалісти, вони чисті прагматики.
Спробувати, звісно, можна, але...
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07.03.2022 20:06 Відповісти
Правильно. Той прагматизм їм й підкаже, що якщо зрадити Україну, то вони наступні у черзі на знищення. Навіть знищення не себе, а перспектив розвитку
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07.03.2022 20:08 Відповісти
Той прагматизм їм підказує, що якщо є дешевий рузький газ і нафта, то все інше побоку. Принаймі зараз це так.
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07.03.2022 20:24 Відповісти
Стоїть черга у касу в Ашані, тут якась жінка хоче пройти без черги.

Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:

-Пані кудись поспішає?

-Я нє панімаю па вашему!

-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****?
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07.03.2022 19:33 Відповісти
я розумію іронію, але слід знайти ключик до серця європейців... а він саме у європейських місцевих громадах
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07.03.2022 19:36 Відповісти
Не знаю про всіх, але сьогодні спілкувався із однією сім'єю, яка вже більше десяти років живе у Польщі. Вони на північному заході - за Познаню.
Так от, вони в шоці від місцевого населення. Каже, що усі поголовно не вірять, що росіяни ******** міста, що все це дурниця.
Головна теза - ну і що з того, що десь там у вас іде війна? Нас це не стосується.
Каже = Сергій, моя жінка постійно плаче, не може дивитися ці жахи, а вони сміються.

Так це у Польщі, подалі від східного кордону. Я собі уявляю, що думають пересічні німці, голандці, іспанці і т.д.
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07.03.2022 19:54 Відповісти
Так от порадь йому, як знайти ключик.
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07.03.2022 19:55 Відповісти
вище навів аргумент за пояснення ситуації громадам, бо вони як ніхто мусять усвідомити небезпеку від того що творить Пуйло
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07.03.2022 20:00 Відповісти
❤️ Пожалуй, одно из самых позитивных видео за последние дни.
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07.03.2022 19:23 Відповісти
Хотіли совок, хавайте, не обляпайтеся.
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07.03.2022 19:24 Відповісти
И скоро, как изначально и Задумано расползутся они по деревьям..
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07.03.2022 19:25 Відповісти
Да. повеселило....!!
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07.03.2022 19:25 Відповісти
***** рублю!
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07.03.2022 19:28 Відповісти
«Слышал, что доллар подорожал»
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07.03.2022 19:33 Відповісти
кацапы,вы так добивались ссср-теперь наслаждайтесь
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07.03.2022 19:33 Відповісти
..............пишут что уже за 200 не найти , с полок смели все !!!! собачих консерв нету !!!!!
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07.03.2022 20:07 Відповісти
 
 