Санкції роблять іноземну валюту в РФ недоступною
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Купити долар та євро в РФ можна лише на "чорному" ринку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.
Штати та Євросоюз таки припинили постачання в Росію готівкових доларів та євро. Відтак в РФ можна купити іноземну валюту тільки на "чорному" ринку.
Перекупщики встановлюють свою ціну на валюту, різниця між реальним та офіційним курсами рубля 35%.
Взагалі курс рубля до долара сьогодні, 7 березня, просів на 13% - до 138,5 руб/дол., а з урахуванням валютних обмежень долар для фізичних осіб буде коштувати понад 200 рублів.
Топ коментарі
+29 Червона рута
показати весь коментар07.03.2022 19:16
+21 Перехватчик
показати весь коментар07.03.2022 19:15
+19 Кот Бегемот b96e8d54
показати весь коментар07.03.2022 19:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
@SergejTalk
·
23 ч
Украинский стоматолог методично вырывает у российской армии гнилые зубы! А гнилые они оказались все. Ну как можно было с таким кариесом отправиться завоёвывать мир?
Касаби?
..
Vам...піZда
..
Слава нації
Смерть москалям
ДЕ ЄНОТИК????
бо я за ним скучив..
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
Хотели в сэрэсэрэ??? ПОЛУЧАЙТЕ УЙОБКИ!!!
--------------------
Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!
1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу
ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ
Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
Чи про що саме говорити з місцевими громадами?
Спробувати, звісно, можна, але...
Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:
-Пані кудись поспішає?
-Я нє панімаю па вашему!
-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****?
Так от, вони в шоці від місцевого населення. Каже, що усі поголовно не вірять, що росіяни ******** міста, що все це дурниця.
Головна теза - ну і що з того, що десь там у вас іде війна? Нас це не стосується.
Каже = Сергій, моя жінка постійно плаче, не може дивитися ці жахи, а вони сміються.
Так це у Польщі, подалі від східного кордону. Я собі уявляю, що думають пересічні німці, голандці, іспанці і т.д.