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війна (56124) санкції (6827) рубль (174)

Рубль обвалився ще більше - до 138

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рубль вранці 7 березня на міжнародних торгах обвалився більш ніж на 10% – до 138 рублів за долар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на The Bell

Це сталося на новинах, що США всерйоз розглядають варіант ембарго на імпорт нафти з Росії. На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.

Адміністрація США всерйоз розглядає варіанти ембарго, а також вивчає вплив цього заходу на внутрішній ринок. Масштаб і термін заборони російської нафти ще не визначено, але не виключено, що США підуть на цей крок самостійно, без більш залежної від російської нафти Європи.

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Топ коментарі
+40
рубль? А что это?
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07.03.2022 11:06
+36
Это всё херня
Реальная помощь - разблокирование резервов нефти в США и Европе, снятие санкций с Ирана
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07.03.2022 11:06
+29
давай рублик, мы в тебя верим - 300 руб за один зеленый - вот классная цель...
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07.03.2022 11:07
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07.03.2022 11:06 Відповісти
атрицательный рост (с)
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Вот реальный курс на мАЦковии, только продажи все равно нет.

Например, "Банк Казани" мАЦква, м. ВДНХ,

покупка - 107,00 ₽, продажа - 189,00 ₽
Время обновления информации: 07.03.2022 12:32


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07.03.2022 11:39 Відповісти
Коротко..
..
Касаби?
Vам..піZда.

..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 11:06 Відповісти
Я тобі весь час лайки ставлю. Вже на автоматі
Слухай, Дмитре, ти би вже нік поміняв з цієї абракадабри.
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07.03.2022 11:40 Відповісти
А я не ставлю,потому что у меня память хорошая...
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07.03.2022 15:59 Відповісти
рубль? А что это?
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07.03.2022 11:06 Відповісти
фуфель
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07.03.2022 11:11 Відповісти
фуфлрубль
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07.03.2022 11:13 Відповісти
так сейчас называется сырьё ддя производства гофрокартона.
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07.03.2022 11:30 Відповісти
Понял. Спасибо.
Я думал - туалетная бумага.
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07.03.2022 11:32 Відповісти
Можна й так сказати, буде не далеко від дійсності...
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07.03.2022 11:57 Відповісти
Та шо Вы???
Туалетная бумага намного дороже.
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08.03.2022 00:13 Відповісти
неофициальное название ******
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07.03.2022 11:33 Відповісти
Уже зарплата россиян 200 долларов.
Самая нищая страна мира.
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07.03.2022 11:06 Відповісти
Это всё херня
Реальная помощь - разблокирование резервов нефти в США и Европе, снятие санкций с Ирана
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07.03.2022 11:06 Відповісти
+ Венесуела.
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07.03.2022 11:09 Відповісти
Потому-что откажется покупать только США, будет покупать Европа и Япония. Поставки уменьшатся на 10%, а цена вырасти в двое... То есть кацапы получат ещё больше денег
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07.03.2022 11:09 Відповісти
если саудиты откроют вентиль то ***** кацапам
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07.03.2022 11:12 Відповісти
Деньги будут получать голубиной почтой?
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07.03.2022 12:04 Відповісти
Жиди яйко знесуть якщо з ірану санкції знімуть
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07.03.2022 11:09 Відповісти
Так. Вони там у перманентному стані війни, тому ніяких санкцій і Ірану не знимуть, скоріш за все.
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07.03.2022 11:15 Відповісти
нічьо, нафталін має кому на масковії пожалітися
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07.03.2022 11:18 Відповісти
венесуэла и иран пусть сосут дальше.
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07.03.2022 11:31 Відповісти
Ты идиот?! Иран такое же авторитарное государство
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07.03.2022 13:16 Відповісти
Нова Зеландія вперше запровадить санкції окремо

До санкційного списку входять 102 особи. Уряд країни збирається прийняти закон, який дозволяє вводити санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Коли його ухвалять, то це буде перший випадок, коли Нова Зеландія запровадить санкції окремо щодо країни.

Прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн заявила, що санкції дозволять заморозити російські активи в Новій Зеландії. Також завадять громадянам і компаніям з Росії заводити в країну гроші, щоб уникнути обмежень, введених іншими країнами.

Нова Зеландія заборонить російським яхтам, кораблям вхід у її територіальні води, а літакам - польоти у повітряному просторі.
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07.03.2022 11:06 Відповісти
не радуйтесь кацапы, это ещё не ДНО
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07.03.2022 11:07 Відповісти
давай рублик, мы в тебя верим - 300 руб за один зеленый - вот классная цель...
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07.03.2022 11:07 Відповісти
а так и будет, но через недельку, если не произайдёт долгожданное сам знаешь что )
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07.03.2022 11:23 Відповісти
ой рубль уронили
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07.03.2022 11:07 Відповісти
Упал и воняет.., ударился..
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07.03.2022 11:27 Відповісти
В России поддержали инициативу торговых сетей ограничить продажу товаров в одни руки
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07.03.2022 11:08 Відповісти
Це тільки початок ,далі буде ще веселіши.
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07.03.2022 11:12 Відповісти
после эмбарго нефть сибири китай будет покупать по 10 долларов,
я бы посоветовал по 10 мощных рублей за бочку
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Русский рубль, пошел нах@й!
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07.03.2022 11:14 Відповісти
2 % мировой экономики , решило учить мир как ему жить дальше … инадорвалось
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07.03.2022 11:15 Відповісти
путин обосрался
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07.03.2022 11:16 Відповісти
Даёшь 300
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07.03.2022 11:17 Відповісти
по 300 - это надо к лету в обменки приходить.
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07.03.2022 11:34 Відповісти
надеемся раньше лета
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07.03.2022 11:37 Відповісти
вижу, не любите Вы их.
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07.03.2022 12:08 Відповісти
Експерти радять тримати гроші в рублях - нікому не прийде в голову шукати гроші в купі рублів.
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07.03.2022 11:17 Відповісти
Развал и деградация
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07.03.2022 11:17 Відповісти
Скоро парашия займе лідируюче місце серед найуспішніших країн третього світу: габона, сомалі, бурунді, конго.
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07.03.2022 11:17 Відповісти
кацапский рубль должен стоить столько, что бы кацап на всю свою зарплату мог купить не больше чем 4 буханки хлеба в месяц, вот тогда потрындим о вяличии и скрепах
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07.03.2022 11:18 Відповісти
YES!
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07.03.2022 11:19 Відповісти
Учора 180 був. Що не так?
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07.03.2022 11:20 Відповісти
То налі ний, а це їх НБУ
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07.03.2022 11:24 Відповісти
Ага, так. Дака, ступив трохов. Бо на чорному за 250 валило вже.
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07.03.2022 11:28 Відповісти
где, где пруфы?
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07.03.2022 11:25 Відповісти
https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
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08.03.2022 00:17 Відповісти
э офіыціальний а є на обмінниках. При ажиотажі, той що в обмінниках (на чорному ринкі) може бути набагато більшим від офіціального.
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07.03.2022 12:13 Відповісти
Окурок обіцяв, що кожен в них стане мільонером. Мабуть, не брехав перший раз в своєму нікчемному житті.
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07.03.2022 11:20 Відповісти
випадково не збрехав.. )))
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07.03.2022 11:56 Відповісти
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07.03.2022 11:24 Відповісти
СМЕРТЬ КАцАПСКИМ ФАШИСТАМ !!!!
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07.03.2022 11:25 Відповісти
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07.03.2022 11:26 Відповісти
та не -блів а -***
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07.03.2022 11:27 Відповісти
А мне все мало, мало, мало все равно...!!! Жду с нетерпением еще
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07.03.2022 11:27 Відповісти
Не хвилюйтесь, не забариться.
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07.03.2022 11:30 Відповісти
Пани Солнышко, по Вашим просьбам...
https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
153, 500 при нефти в 123,72!!! И говорят, что это только разгон.
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08.03.2022 00:10 Відповісти
А тем временем граждане "Ихтамнетовы" едут домой.., кто-как, кто-по частям..
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07.03.2022 11:29 Відповісти
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07.03.2022 11:29 Відповісти
Вы все врете! Рубля в России нет!
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07.03.2022 11:37 Відповісти
praviljno pisati NA rasiji, ne?
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07.03.2022 14:16 Відповісти
Через пару месяцев ,макарошки вам покажутся деликатесами, ****** позорные
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07.03.2022 16:13 Відповісти
ось "типу Українець"ЧАйка і СПАЛИВСЯ )))
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07.03.2022 11:50 Відповісти
мало!!! даеш 300-500 та навiть 1000 рубльо-карбованцiв за 1 доллар
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07.03.2022 11:52 Відповісти
ось який він,початок дефолту :

коли виплати навіть "лояльним" кредиторам пропонується в рублях(і лише декому -з особливого дозволу Ху4ла -валютою)

Что касается кредиторов-резидентов РФ и кредиторов из стран, не присоединившиеся к санкциям против России, то они смогут получить выплаты по долгу в рублях в объеме рублёвого эквивалента по курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения - в валюте долга, говорится в официальном разъяснении ЦБ.

тому офіційний курс сьогодні,наприклад, тримають 135..Щоб хоч трохи,та наї..ати )))
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07.03.2022 11:54 Відповісти
"Братья" китайцы на Али уже обвалили деревяшку до 300 за доллар
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07.03.2022 11:57 Відповісти
..........уже за 200 не найдешь доллара , на московии полная жопа, віметают с полок ВСЕ !!!!! ........Даже собачьего корма не осталось.....
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07.03.2022 12:57 Відповісти
По 300 відсмокчіть у юмориста
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07.03.2022 13:15 Відповісти
 
 