Рубль обвалився ще більше - до 138
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рубль вранці 7 березня на міжнародних торгах обвалився більш ніж на 10% – до 138 рублів за долар.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на The Bell
Це сталося на новинах, що США всерйоз розглядають варіант ембарго на імпорт нафти з Росії. На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.
Адміністрація США всерйоз розглядає варіанти ембарго, а також вивчає вплив цього заходу на внутрішній ринок. Масштаб і термін заборони російської нафти ще не визначено, але не виключено, що США підуть на цей крок самостійно, без більш залежної від російської нафти Європи.
Топ коментарі
+40 Максим Максимович b5166c8f
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+36 Богдан Влад
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+29 Hanka Panyanka
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Время обновления информации: 07.03.2022 12:32
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Касаби?
Vам..піZда.
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Слава нації
Смерть москалям
Слухай, Дмитре, ти би вже нік поміняв з цієї абракадабри.
Я думал - туалетная бумага.
Туалетная бумага намного дороже.
Самая нищая страна мира.
Реальная помощь - разблокирование резервов нефти в США и Европе, снятие санкций с Ирана
До санкційного списку входять 102 особи. Уряд країни збирається прийняти закон, який дозволяє вводити санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Коли його ухвалять, то це буде перший випадок, коли Нова Зеландія запровадить санкції окремо щодо країни.
Прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн заявила, що санкції дозволять заморозити російські активи в Новій Зеландії. Також завадять громадянам і компаніям з Росії заводити в країну гроші, щоб уникнути обмежень, введених іншими країнами.
Нова Зеландія заборонить російським яхтам, кораблям вхід у її територіальні води, а літакам - польоти у повітряному просторі.
я бы посоветовал по 10 мощных рублей за бочку
https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
153, 500 при нефти в 123,72!!! И говорят, что это только разгон.
коли виплати навіть "лояльним" кредиторам пропонується в рублях(і лише декому -з особливого дозволу Ху4ла -валютою)
Что касается кредиторов-резидентов РФ и кредиторов из стран, не присоединившиеся к санкциям против России, то они смогут получить выплаты по долгу в рублях в объеме рублёвого эквивалента по курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения - в валюте долга, говорится в официальном разъяснении ЦБ.
тому офіційний курс сьогодні,наприклад, тримають 135..Щоб хоч трохи,та наї..ати )))