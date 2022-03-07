Рубль обвалился еще больше - до 138
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рубль утром 7 марта на международных торгах упал более, чем на 10% – до 138 рублей за доллар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на The Bell
Это произошло на новостях, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.
Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает влияние этого события на внутренний рынок. Масштаб и сроки запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без Европы, более зависимой от российской нефти.
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Время обновления информации: 07.03.2022 12:32
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Касаби?
Vам..піZда.
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Слава нації
Смерть москалям
Слухай, Дмитре, ти би вже нік поміняв з цієї абракадабри.
Я думал - туалетная бумага.
Туалетная бумага намного дороже.
Самая нищая страна мира.
Реальная помощь - разблокирование резервов нефти в США и Европе, снятие санкций с Ирана
До санкційного списку входять 102 особи. Уряд країни збирається прийняти закон, який дозволяє вводити санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Коли його ухвалять, то це буде перший випадок, коли Нова Зеландія запровадить санкції окремо щодо країни.
Прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн заявила, що санкції дозволять заморозити російські активи в Новій Зеландії. Також завадять громадянам і компаніям з Росії заводити в країну гроші, щоб уникнути обмежень, введених іншими країнами.
Нова Зеландія заборонить російським яхтам, кораблям вхід у її територіальні води, а літакам - польоти у повітряному просторі.
я бы посоветовал по 10 мощных рублей за бочку
https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
153, 500 при нефти в 123,72!!! И говорят, что это только разгон.
коли виплати навіть "лояльним" кредиторам пропонується в рублях(і лише декому -з особливого дозволу Ху4ла -валютою)
Что касается кредиторов-резидентов РФ и кредиторов из стран, не присоединившиеся к санкциям против России, то они смогут получить выплаты по долгу в рублях в объеме рублёвого эквивалента по курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения - в валюте долга, говорится в официальном разъяснении ЦБ.
тому офіційний курс сьогодні,наприклад, тримають 135..Щоб хоч трохи,та наї..ати )))