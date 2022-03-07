Рубль обвалился еще больше - до 138

Рубль утром 7 марта на международных торгах упал более, чем на 10% – до 138 рублей за доллар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на The Bell

Это произошло на новостях, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.

Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает влияние этого события на внутренний рынок. Масштаб и сроки запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без Европы, более зависимой от российской нефти.

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