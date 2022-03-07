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война (46523) санкции (10609) рубль (910)

Рубль обвалился еще больше - до 138

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Рубль утром 7 марта на международных торгах упал более, чем на 10% – до 138 рублей за доллар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на The Bell

Это произошло на новостях, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.

Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает влияние этого события на внутренний рынок. Масштаб и сроки запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без Европы, более зависимой от российской нефти.

Читайте: Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро
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Топ комментарии
+40
рубль? А что это?
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07.03.2022 11:06
+36
Это всё херня
Реальная помощь - разблокирование резервов нефти в США и Европе, снятие санкций с Ирана
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07.03.2022 11:06
+29
давай рублик, мы в тебя верим - 300 руб за один зеленый - вот классная цель...
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07.03.2022 11:07
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Супер!
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07.03.2022 11:06 Ответить
атрицательный рост (с)
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07.03.2022 11:14 Ответить
Вот реальный курс на мАЦковии, только продажи все равно нет.

Например, "Банк Казани" мАЦква, м. ВДНХ,

покупка - 107,00 ₽, продажа - 189,00 ₽
Время обновления информации: 07.03.2022 12:32


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07.03.2022 11:39 Ответить
Коротко..
..
Касаби?
Vам..піZда.

..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 11:06 Ответить
Я тобі весь час лайки ставлю. Вже на автоматі
Слухай, Дмитре, ти би вже нік поміняв з цієї абракадабри.
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07.03.2022 11:40 Ответить
А я не ставлю,потому что у меня память хорошая...
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07.03.2022 15:59 Ответить
рубль? А что это?
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07.03.2022 11:06 Ответить
фуфель
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07.03.2022 11:11 Ответить
фуфлрубль
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07.03.2022 11:13 Ответить
так сейчас называется сырьё ддя производства гофрокартона.
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07.03.2022 11:30 Ответить
Понял. Спасибо.
Я думал - туалетная бумага.
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07.03.2022 11:32 Ответить
Можна й так сказати, буде не далеко від дійсності...
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07.03.2022 11:57 Ответить
Та шо Вы???
Туалетная бумага намного дороже.
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08.03.2022 00:13 Ответить
неофициальное название ******
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07.03.2022 11:33 Ответить
Уже зарплата россиян 200 долларов.
Самая нищая страна мира.
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07.03.2022 11:06 Ответить
Это всё херня
Реальная помощь - разблокирование резервов нефти в США и Европе, снятие санкций с Ирана
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07.03.2022 11:06 Ответить
+ Венесуела.
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07.03.2022 11:09 Ответить
Потому-что откажется покупать только США, будет покупать Европа и Япония. Поставки уменьшатся на 10%, а цена вырасти в двое... То есть кацапы получат ещё больше денег
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07.03.2022 11:09 Ответить
если саудиты откроют вентиль то ***** кацапам
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07.03.2022 11:12 Ответить
Деньги будут получать голубиной почтой?
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07.03.2022 12:04 Ответить
Жиди яйко знесуть якщо з ірану санкції знімуть
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07.03.2022 11:09 Ответить
Так. Вони там у перманентному стані війни, тому ніяких санкцій і Ірану не знимуть, скоріш за все.
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07.03.2022 11:15 Ответить
нічьо, нафталін має кому на масковії пожалітися
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07.03.2022 11:18 Ответить
венесуэла и иран пусть сосут дальше.
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07.03.2022 11:31 Ответить
Ты идиот?! Иран такое же авторитарное государство
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07.03.2022 13:16 Ответить
Нова Зеландія вперше запровадить санкції окремо

До санкційного списку входять 102 особи. Уряд країни збирається прийняти закон, який дозволяє вводити санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Коли його ухвалять, то це буде перший випадок, коли Нова Зеландія запровадить санкції окремо щодо країни.

Прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн заявила, що санкції дозволять заморозити російські активи в Новій Зеландії. Також завадять громадянам і компаніям з Росії заводити в країну гроші, щоб уникнути обмежень, введених іншими країнами.

Нова Зеландія заборонить російським яхтам, кораблям вхід у її територіальні води, а літакам - польоти у повітряному просторі.
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07.03.2022 11:06 Ответить
не радуйтесь кацапы, это ещё не ДНО
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07.03.2022 11:07 Ответить
давай рублик, мы в тебя верим - 300 руб за один зеленый - вот классная цель...
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07.03.2022 11:07 Ответить
а так и будет, но через недельку, если не произайдёт долгожданное сам знаешь что )
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07.03.2022 11:23 Ответить
ой рубль уронили
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07.03.2022 11:07 Ответить
Упал и воняет.., ударился..
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07.03.2022 11:27 Ответить
В России поддержали инициативу торговых сетей ограничить продажу товаров в одни руки
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07.03.2022 11:08 Ответить
Це тільки початок ,далі буде ще веселіши.
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07.03.2022 11:12 Ответить
после эмбарго нефть сибири китай будет покупать по 10 долларов,
я бы посоветовал по 10 мощных рублей за бочку
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07.03.2022 11:14 Ответить
Русский рубль, пошел нах@й!
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07.03.2022 11:14 Ответить
2 % мировой экономики , решило учить мир как ему жить дальше … инадорвалось
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07.03.2022 11:15 Ответить
путин обосрался
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07.03.2022 11:16 Ответить
Даёшь 300
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07.03.2022 11:17 Ответить
по 300 - это надо к лету в обменки приходить.
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07.03.2022 11:34 Ответить
надеемся раньше лета
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07.03.2022 11:37 Ответить
вижу, не любите Вы их.
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07.03.2022 12:08 Ответить
Експерти радять тримати гроші в рублях - нікому не прийде в голову шукати гроші в купі рублів.
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07.03.2022 11:17 Ответить
Развал и деградация
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07.03.2022 11:17 Ответить
Скоро парашия займе лідируюче місце серед найуспішніших країн третього світу: габона, сомалі, бурунді, конго.
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07.03.2022 11:17 Ответить
кацапский рубль должен стоить столько, что бы кацап на всю свою зарплату мог купить не больше чем 4 буханки хлеба в месяц, вот тогда потрындим о вяличии и скрепах
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07.03.2022 11:18 Ответить
YES!
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07.03.2022 11:19 Ответить
Учора 180 був. Що не так?
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07.03.2022 11:20 Ответить
То налі ний, а це їх НБУ
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07.03.2022 11:24 Ответить
Ага, так. Дака, ступив трохов. Бо на чорному за 250 валило вже.
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07.03.2022 11:28 Ответить
где, где пруфы?
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07.03.2022 11:25 Ответить
https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
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08.03.2022 00:17 Ответить
э офіыціальний а є на обмінниках. При ажиотажі, той що в обмінниках (на чорному ринкі) може бути набагато більшим від офіціального.
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07.03.2022 12:13 Ответить
Окурок обіцяв, що кожен в них стане мільонером. Мабуть, не брехав перший раз в своєму нікчемному житті.
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07.03.2022 11:20 Ответить
випадково не збрехав.. )))
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07.03.2022 11:56 Ответить
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07.03.2022 11:24 Ответить
СМЕРТЬ КАцАПСКИМ ФАШИСТАМ !!!!
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07.03.2022 11:25 Ответить
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07.03.2022 11:26 Ответить
та не -блів а -***
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07.03.2022 11:27 Ответить
А мне все мало, мало, мало все равно...!!! Жду с нетерпением еще
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07.03.2022 11:27 Ответить
Не хвилюйтесь, не забариться.
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07.03.2022 11:30 Ответить
Пани Солнышко, по Вашим просьбам...
https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
153, 500 при нефти в 123,72!!! И говорят, что это только разгон.
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08.03.2022 00:10 Ответить
А тем временем граждане "Ихтамнетовы" едут домой.., кто-как, кто-по частям..
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07.03.2022 11:29 Ответить
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07.03.2022 11:29 Ответить
Вы все врете! Рубля в России нет!
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07.03.2022 11:37 Ответить
praviljno pisati NA rasiji, ne?
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07.03.2022 14:16 Ответить
Через пару месяцев ,макарошки вам покажутся деликатесами, ****** позорные
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07.03.2022 16:13 Ответить
ось "типу Українець"ЧАйка і СПАЛИВСЯ )))
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07.03.2022 11:50 Ответить
мало!!! даеш 300-500 та навiть 1000 рубльо-карбованцiв за 1 доллар
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07.03.2022 11:52 Ответить
ось який він,початок дефолту :

коли виплати навіть "лояльним" кредиторам пропонується в рублях(і лише декому -з особливого дозволу Ху4ла -валютою)

Что касается кредиторов-резидентов РФ и кредиторов из стран, не присоединившиеся к санкциям против России, то они смогут получить выплаты по долгу в рублях в объеме рублёвого эквивалента по курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения - в валюте долга, говорится в официальном разъяснении ЦБ.

тому офіційний курс сьогодні,наприклад, тримають 135..Щоб хоч трохи,та наї..ати )))
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07.03.2022 11:54 Ответить
"Братья" китайцы на Али уже обвалили деревяшку до 300 за доллар
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07.03.2022 11:57 Ответить
..........уже за 200 не найдешь доллара , на московии полная жопа, віметают с полок ВСЕ !!!!! ........Даже собачьего корма не осталось.....
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07.03.2022 12:57 Ответить
По 300 відсмокчіть у юмориста
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07.03.2022 13:15 Ответить
 
 