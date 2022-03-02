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Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Евросоюз в рамках очередного санкционного пакета запретил экспорт банкнот в евро в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Исключения - личное использование физическими лицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом, следует из текста официальной публикации в журнале ЕС.
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перший підсумок блокади ру
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Carlsberg - обмеження експорту в рф
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General Motors - зупиняє експорт
HP - ноутів більше не завезуть
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KUNA - майнити крипту в ру користувачам без шансів
Lenovo - вихід з ринку
LinkedIn - готуються до повного виходу з країни
MOK - скасування всіх змагань
Mastercard - призупинення випуску карток, відключення кількох банків
Maersk - зупинка поставок в/з рф - прощавай шмот з Ali express і ASOS
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Metro - 10к співробітників - на вихід
Mitsubishi - працівники 141 сервісного центру - на вихід
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Mobile World Congress-ру делегацію не акредитувати
NFT - блокування коштів користувачів рф та рб, переказ їх грошей Україні
NHL - повний блок для гравців з Росії
Netflix - блок для російських підписок, зупинка виробництва серіалів ру
Nike - закривають усі магазини
Nintendo - заборона на покупки у рублях
Nestle - закриває всі 6 фабрик в рф
OnlyFans - закриття в країні, дівчатка - на панель
Paysera - блокування
PayPal - заморозка рахунків на виведення
Paramount - блок кінопрокату
Parimatch - відкликали франшизу
Play Station - неможливо здійснити оплату
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Porsche - вихід із рф
Renault - вихід із ринку
Samsung pay - блокування сервісу
Snapchat - аут з аппки в рф та **********, 15 млн $ допомоги Україні
Scania - вихід із рф
SpaceX - постачання Starlink Україні
Shell - розрив контракту з газпромом
Spotify - неможлива оплата передплати
Sony - блок кінопрокату
Twitter - не можна реєструвати акаунти громадянам рф
TikTok - масовий бан агресивних долбойопів і так званих змі
Toyota - 2600 співробітників, гоу в автоваз
UEFA - скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, 1 млн $ допомоги Україні, розрив контракту з генеральним спонсором газпром
https://t.me/c/1322594700/4837
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten
Visa - приостановка производства карта как минимум
Volvo - выходят из рф
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube - блокировка сотен каналов и их монетизации
Warner Bros - отмена всего кинопроката
Webmoney - запрет транзакций
Wolkswagen - выходят из страны
Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО "
У гитлеровской германии была передовая техника - настоящая, а не нарисованная.
У гитлеровской германии у руля был человек, прошедший войну - настоящую, а не нарисованную.
И гитлеровская германия, уничтожая народы ради лебенсраума, делала ровно то, о чём говорила - а не визжала "мышебратья".
Ukrainiete Svitoļina sagrauj krievieti Potapovu; tenisiste naudas balvu ziedos armijai
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Блин.... Кацапы жестко ударили по Apple...
"Винятки - особисте використання фізичними особами, які прибувають до Росії, а також дипломатичними місіями та міжнародними організаціями, які мають юридичний імунітет"
тому від радощів пока скакати не буду.
Думаю, что скоро они купоны выпустят )))))
Касаби?
....
Vам....піZда.
Слава нації
Смерть фашистських *********
Там этнических украинцев много в глубинках
Которых ещё с царских времён туда сылали
Так что весь ДВ наш должен быть
Как и Сибирь
меня на фоне всех этих отказов от российских товаров беспокоит только одно: а Зе со своей командой первый кинется "налаживать и укреплять" или все же сможет удержаться и послать россиян с их предложенями, какими бы они заманчивыми не были? и как там обстоит дело с сериалом "Сваты"? я не в курсе...