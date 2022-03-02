Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро

Евросоюз в рамках очередного санкционного пакета запретил экспорт банкнот в евро в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Исключения - личное использование физическими лицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом, следует из текста официальной публикации в журнале ЕС.

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