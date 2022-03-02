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Євросоюз заборонив ввозити до Росії банкноти євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Євросоюз заборонив ввозити до Росії банкноти євро

Євросоюз в межах чергового санкційного пакету заборонив експорт банкнот у євро до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Винятки - особисте використання фізичними особами, які прибувають до Росії, а також дипломатичними місіями та міжнародними організаціями, які мають юридичний імунітет, випливає із тексту офіційної публікації в журналі ЄС.

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Топ коментарі
+76
Над Горловкой поднят флаг Украины🇺🇦!
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02.03.2022 14:16
+41
У відповідь кацапи повинні ввести кримінальну відповідальність за утримання валюти, як у Совку.
показати весь коментар
02.03.2022 14:17
+31
харашо, но мало..!

перший підсумок блокади ру

Прощай, немитая Россия.

"Apple Pay - повний блок
Apple - повний вихід із ринку. Як кажуть, останній iPhone - це той, який у тебе є
Adidas - відмова від роботи зі збірною рф з футболу
Audi - виходять із ринку
AMD - заборона постачання в рф мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт
Amazon - повний блок всього рітейлу буде на десерт
Adobe - пропаганду рашисти тепер малюватимуть у paint. А, стоп! Теж навряд. Від руки.
British Petrolium - вийшли з Роснафти 20% акцій
BBC - відкликання ліцензій на мовлення
BMW - закриває заводи в рф, блокує постачання
Bolt - 5 млн євро допомоги Україні, а рашкованам - болт
Boeing - усередині країни скоро теж лише на лоукостах - перемога
Chevrolet - виходять з ринку рф
Cannes Festival - блокування делегації рф
Cadillac - виходять з ринку
Carlsberg - обмеження експорту в рф
Cex Io - криптомайданчик баніт ру користувачів
Cinema 4D - не працює програма
Coca Cola - вихід із ринку
Danone - вихід із ринку рф разом із дочірньою компанією простоквашино, яку п'ють ваші дітки, поки наші сплять у підвалах
Disney - скасування прокату всіх фільмів у рф
Dell - вихід з ринку
Dropbox - перестане працювати в країні за кілька днів
DHL - звертайтеся за порадами, як доставляти посилки руками та пішки, ми зараз робимо це з продуктами та ліками по всьому місту
Eurovision - дискваліфікація
Ericsson - вихід з ринку
Exxon Mobil - відкликають всіх фахівців з нафтових компаній рф
Etsy - блокування усіх балансів на ру рахунках
Facebook - бан акаунтів рф смі
FedEx - повна заборона постачання
Formula 1 - скасування турніру у Сочі
Ford - закриває усі магазини в рф
FIFA - дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у рашці
Google Pay - частковий блок
Google - 15 $ млн на гуманітарну допомогу Україні
Google Maps - блок інфо для росіян
Get Contact - розсилка по всіх користувачах рф правди
General Motors - зупиняє експорт
HP - ноутів більше не завезуть
Harley Davidson - припинення поставок. Нічні вовки тепер розсікатимуть на іжах із колясками
Instagram - блокування пропаганди
Intel - заборона постачання мікрочіпів
Jaguar - виходять з ринку
Jooble - видалили сервіс та зробили заяву. Втім, навіщо шукати роботу. Вона скоро залишиться тільки біля омона
KUNA - майнити крипту в ру користувачам без шансів
Lenovo - вихід з ринку
LinkedIn - готуються до повного виходу з країни
MOK - скасування всіх змагань
Mastercard - призупинення випуску карток, відключення кількох банків
Maersk - зупинка поставок в/з рф - прощавай шмот з Ali express і ASOS
Mercedes - вихід із країни
Megogo - видалення всіх російських фільмів
Metro - 10к співробітників - на вихід
Mitsubishi - працівники 141 сервісного центру - на вихід
Microsoft Office - обговорюється широкий комплекс заходів
Mobile World Congress-ру делегацію не акредитувати
NFT - блокування коштів користувачів рф та рб, переказ їх грошей Україні
NHL - повний блок для гравців з Росії
Netflix - блок для російських підписок, зупинка виробництва серіалів ру
Nike - закривають усі магазини
Nintendo - заборона на покупки у рублях
Nestle - закриває всі 6 фабрик в рф
OnlyFans - закриття в країні, дівчатка - на панель
Paysera - блокування
PayPal - заморозка рахунків на виведення
Paramount - блок кінопрокату
Parimatch - відкликали франшизу
Play Station - неможливо здійснити оплату
Pornhub - заборона доступу до контенту. Дрочіть на Регіну Тодоренко або Maruv, яка тиждень тому співала дифірамби вашому мегаринку
Porsche - вихід із рф
Renault - вихід із ринку
Samsung pay - блокування сервісу
Snapchat - аут з аппки в рф та блядорусії, 15 млн $ допомоги Україні
Scania - вихід із рф
SpaceX - постачання Starlink Україні
Shell - розрив контракту з газпромом
Spotify - неможлива оплата передплати
Sony - блок кінопрокату
Twitter - не можна реєструвати акаунти громадянам рф
TikTok - масовий бан агресивних долбойопів і так званих змі
Toyota - 2600 співробітників, гоу в автоваз
UEFA - скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, 1 млн $ допомоги Україні, розрив контракту з генеральним спонсором газпром
https://t.me/c/1322594700/4837
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02.03.2022 14:17
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Над Горловкой поднят флаг Украины🇺🇦!
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02.03.2022 14:16 Відповісти
На законних підставах.
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02.03.2022 14:18 Відповісти
А можно поймать двух руководителей ДНР И ЛНР и повесить на гиляках возле мэрий ??
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02.03.2022 14:21 Відповісти
Я думаю что они уже не жильцы давно, для ***** они отработанный материал
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02.03.2022 14:28 Відповісти
А почему только двух?
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02.03.2022 14:35 Відповісти
Предлагайте свои кандидатуры - у нас демократия
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02.03.2022 14:40 Відповісти
БУДЕМ ВЕШАТЬ ДЕМОКРАТИЧНО
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02.03.2022 14:41 Відповісти
Местные лучше знают. Но если демократия то для начала надо выпороть колоборантов на еатральной площади Донецка. Кто будет кричать "Спасибо батька за науку" - выдать справку о неполном дебилизме.
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02.03.2022 14:51 Відповісти
Вы очень гуманный . А демократия требует их повесить
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02.03.2022 15:01 Відповісти
kto pokozal? *********** info, nu tak oni i do Londona dohodili, tak shto zhdjoms podtverzhdenije i poluchajem pozitiv ot vestei.
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02.03.2022 14:41 Відповісти
Добивають.
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02.03.2022 14:17 Відповісти
У відповідь кацапи повинні ввести кримінальну відповідальність за утримання валюти, як у Совку.
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02.03.2022 14:17 Відповісти
харашо, но мало..!

перший підсумок блокади ру

Прощай, немитая Россия.

"Apple Pay - повний блок
Apple - повний вихід із ринку. Як кажуть, останній iPhone - це той, який у тебе є
Adidas - відмова від роботи зі збірною рф з футболу
Audi - виходять із ринку
AMD - заборона постачання в рф мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт
Amazon - повний блок всього рітейлу буде на десерт
Adobe - пропаганду рашисти тепер малюватимуть у paint. А, стоп! Теж навряд. Від руки.
British Petrolium - вийшли з Роснафти 20% акцій
BBC - відкликання ліцензій на мовлення
BMW - закриває заводи в рф, блокує постачання
Bolt - 5 млн євро допомоги Україні, а рашкованам - болт
Boeing - усередині країни скоро теж лише на лоукостах - перемога
Chevrolet - виходять з ринку рф
Cannes Festival - блокування делегації рф
Cadillac - виходять з ринку
Carlsberg - обмеження експорту в рф
Cex Io - криптомайданчик баніт ру користувачів
Cinema 4D - не працює програма
Coca Cola - вихід із ринку
Danone - вихід із ринку рф разом із дочірньою компанією простоквашино, яку п'ють ваші дітки, поки наші сплять у підвалах
Disney - скасування прокату всіх фільмів у рф
Dell - вихід з ринку
Dropbox - перестане працювати в країні за кілька днів
DHL - звертайтеся за порадами, як доставляти посилки руками та пішки, ми зараз робимо це з продуктами та ліками по всьому місту
Eurovision - дискваліфікація
Ericsson - вихід з ринку
Exxon Mobil - відкликають всіх фахівців з нафтових компаній рф
Etsy - блокування усіх балансів на ру рахунках
Facebook - бан акаунтів рф смі
FedEx - повна заборона постачання
Formula 1 - скасування турніру у Сочі
Ford - закриває усі магазини в рф
FIFA - дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у рашці
Google Pay - частковий блок
Google - 15 $ млн на гуманітарну допомогу Україні
Google Maps - блок інфо для росіян
Get Contact - розсилка по всіх користувачах рф правди
General Motors - зупиняє експорт
HP - ноутів більше не завезуть
Harley Davidson - припинення поставок. Нічні вовки тепер розсікатимуть на іжах із колясками
Instagram - блокування пропаганди
Intel - заборона постачання мікрочіпів
Jaguar - виходять з ринку
Jooble - видалили сервіс та зробили заяву. Втім, навіщо шукати роботу. Вона скоро залишиться тільки біля омона
KUNA - майнити крипту в ру користувачам без шансів
Lenovo - вихід з ринку
LinkedIn - готуються до повного виходу з країни
MOK - скасування всіх змагань
Mastercard - призупинення випуску карток, відключення кількох банків
Maersk - зупинка поставок в/з рф - прощавай шмот з Ali express і ASOS
Mercedes - вихід із країни
Megogo - видалення всіх російських фільмів
Metro - 10к співробітників - на вихід
Mitsubishi - працівники 141 сервісного центру - на вихід
Microsoft Office - обговорюється широкий комплекс заходів
Mobile World Congress-ру делегацію не акредитувати
NFT - блокування коштів користувачів рф та рб, переказ їх грошей Україні
NHL - повний блок для гравців з Росії
Netflix - блок для російських підписок, зупинка виробництва серіалів ру
Nike - закривають усі магазини
Nintendo - заборона на покупки у рублях
Nestle - закриває всі 6 фабрик в рф
OnlyFans - закриття в країні, дівчатка - на панель
Paysera - блокування
PayPal - заморозка рахунків на виведення
Paramount - блок кінопрокату
Parimatch - відкликали франшизу
Play Station - неможливо здійснити оплату
Pornhub - заборона доступу до контенту. Дрочіть на Регіну Тодоренко або Maruv, яка тиждень тому співала дифірамби вашому мегаринку
Porsche - вихід із рф
Renault - вихід із ринку
Samsung pay - блокування сервісу
Snapchat - аут з аппки в рф та **********, 15 млн $ допомоги Україні
Scania - вихід із рф
SpaceX - постачання Starlink Україні
Shell - розрив контракту з газпромом
Spotify - неможлива оплата передплати
Sony - блок кінопрокату
Twitter - не можна реєструвати акаунти громадянам рф
TikTok - масовий бан агресивних долбойопів і так званих змі
Toyota - 2600 співробітників, гоу в автоваз
UEFA - скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, 1 млн $ допомоги Україні, розрив контракту з генеральним спонсором газпром
https://t.me/c/1322594700/4837
показати весь коментар
02.03.2022 14:17 Відповісти
И маленькая тележка:

UPS - полный запрет поставок

Universal pictures - блок кинопроката

Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten

Visa - приостановка производства карта как минимум

Volvo - выходят из рф

Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже

YouTube - блокировка сотен каналов и их монетизации

Warner Bros - отмена всего кинопроката

Webmoney - запрет транзакций

Wolkswagen - выходят из страны

Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО "
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02.03.2022 14:23 Відповісти
Индия присоединилась к санкциям против финансового сектора России. Австрия мешает ЕС усилить санкции против России. Индия дала миру Неру и Ганди. Австрия Алоизыча. Все совпадения случайны?
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02.03.2022 14:38 Відповісти
Долго искал разницу между Гитлеровской Германией и Путинской Россией. Понял что у Гитлера были союзники, страны оси. У Путина есть только Лукашенко - черпачок говна.

У гитлеровской германии была передовая техника - настоящая, а не нарисованная.

У гитлеровской германии у руля был человек, прошедший войну - настоящую, а не нарисованную.

И гитлеровская германия, уничтожая народы ради лебенсраума, делала ровно то, о чём говорила - а не визжала "мышебратья".
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02.03.2022 14:48 Відповісти
А что там Patreon? Боится устроить гуманитарную катастрофу российским бабушкам?
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02.03.2022 14:29 Відповісти
ПорноХаб на кацапии закрывают?
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02.03.2022 14:49 Відповісти
Tak FIBA tozhe basketboljnije klubi rashki skazali ***** eto tuda. ICE Hockey - belorusam i srusnje - ***** tuda.

Ukrainiete Svitoļina sagrauj krievieti Potapovu; tenisiste naudas balvu ziedos armijai

Український Свитолін знищує російську Потапову; тенісист пожертвує грошовий приз армії
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02.03.2022 14:50 Відповісти
FIBA beidzot izslēdz Krieviju no basketbola turnīriem

ФІБА остаточно виключила Росію з баскетбольних турнірів

Клуби латвійсько-естонської ліги отримають можливість претендувати на українських баскетболістів
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02.03.2022 14:52 Відповісти
Da izvinjajus, jesli oshibki, ja to pisal praviljno no Google inogda oshibajetsia, no ponjatj to mozhno.
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02.03.2022 15:04 Відповісти
Тєпєрь дєрєвяний будєт єщьо дєрєвянєй...
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02.03.2022 14:19 Відповісти
https://youtu.be/C3rQLtEa1WA

Блин.... Кацапы жестко ударили по Apple...
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02.03.2022 14:20 Відповісти
Однозначно лайк))
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02.03.2022 14:22 Відповісти
Эта ******, я щетаю!
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02.03.2022 14:24 Відповісти
Следующий шаг это будет стадо расейских питекантропов в шкурах каменными топорами высекают фигурку ***** на камне.
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02.03.2022 14:31 Відповісти
з гімна ліплять
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02.03.2022 14:35 Відповісти
Камень - не скрєпно!
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02.03.2022 14:39 Відповісти
Шо это за муха на говне?
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02.03.2022 14:40 Відповісти
Мухи - онди из наиболее разнообразньіх и єволюціонно продвинутьіх видов животньіх, одна из важнейших частей земной єкосистеми. Не обижайте мух.
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02.03.2022 14:42 Відповісти
примотав его к столбу, шоб стоял ровненько, мародер- землекрад хренов
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02.03.2022 14:44 Відповісти
Ну всьо, пабижал пакупать *******!
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02.03.2022 14:38 Відповісти
Тепер в дитини замість планшету нова іграшка-молоток.
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02.03.2022 14:51 Відповісти
А потім, коли виросте, замість того, щоб код якийсь писати на планшеті, буде молотком людей забивати - хто на що вчився, як кажуть.
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02.03.2022 16:26 Відповісти
Продолжение будет или то, на что снимали, следующее в списке?
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02.03.2022 15:58 Відповісти
Mosshno
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02.03.2022 16:00 Відповісти
Теперь у него даже последнего айфона нет. Мудак ещё не понял что через год у него наверняка даже той квартиры или дома не будет. Ибо опричники выгонит на.... за долги.
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02.03.2022 16:12 Відповісти
Прэлэстно.
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02.03.2022 14:22 Відповісти
на сруплях перебьються.
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02.03.2022 14:24 Відповісти
С деревянным в жопе им жить комфортнее.
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02.03.2022 14:24 Відповісти
скоро ватнички не то что за доллар , за жевачку будут опять друг друга убивать .
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02.03.2022 14:24 Відповісти
сам пожував? - не будь націстом - дай ваньку пожувати!
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02.03.2022 14:28 Відповісти
Да уж, как вспомню тяжёлое детство при совке.
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02.03.2022 14:42 Відповісти
В дикунів-людожерів будуть в ходу ракушкі(імпортозамєщеніє - називаєтся)
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02.03.2022 14:27 Відповісти
Мені оцей додаток не сподобався.-
"Винятки - особисте використання фізичними особами, які прибувають до Росії, а також дипломатичними місіями та міжнародними організаціями, які мають юридичний імунітет"
тому від радощів пока скакати не буду.
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02.03.2022 14:29 Відповісти
та нормально - нужно, что бы кто-то там был деньгами, для контраста. так быстрее у них беспорядки начнутся
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02.03.2022 14:33 Відповісти
Прикиньте - параша теперь даже напечатать свои мусорные деньги не может - краска импортная, станки и запчасти импортные, бумага импортная, защитная лента импортная,...
Думаю, что скоро они купоны выпустят )))))
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02.03.2022 14:31 Відповісти
Я помню где то читал что в одной африканской стране почтовые марки печатали на пишущей машинке потому что она была одна на всю страну, так что никто не мог их подделать. Кацапию ждет тоже самое.
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02.03.2022 14:40 Відповісти
Коротко
Касаби?
....
Vам....піZда.

Слава нації
Смерть фашистських *********
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02.03.2022 14:34 Відповісти
Плять, и по 200 не поменяешь...
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02.03.2022 14:40 Відповісти
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02.03.2022 14:41 Відповісти
Не не

Там этнических украинцев много в глубинках

Которых ещё с царских времён туда сылали
Так что весь ДВ наш должен быть
Как и Сибирь
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02.03.2022 15:14 Відповісти
згода!
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02.03.2022 15:17 Відповісти
Но ни в коем случае нельзя запрещать ввоз в Россию памперсов.
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02.03.2022 16:55 Відповісти
может кто не знает, в Германии супермаркты Aldi, Lidl, Netto, Edeka отказываются торговать российскими товарами. давно пора! я, к примеру, даже водку беру или шведскую или украинскую.

меня на фоне всех этих отказов от российских товаров беспокоит только одно: а Зе со своей командой первый кинется "налаживать и укреплять" или все же сможет удержаться и послать россиян с их предложенями, какими бы они заманчивыми не были? и как там обстоит дело с сериалом "Сваты"? я не в курсе...
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02.03.2022 20:07 Відповісти
 
 