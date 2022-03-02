Євросоюз заборонив ввозити до Росії банкноти євро

Євросоюз в межах чергового санкційного пакету заборонив експорт банкнот у євро до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Винятки - особисте використання фізичними особами, які прибувають до Росії, а також дипломатичними місіями та міжнародними організаціями, які мають юридичний імунітет, випливає із тексту офіційної публікації в журналі ЄС.

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