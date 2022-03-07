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Російський олігарх Лісін закликав припинити війну проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російський олігарх Лісін закликав припинити війну проти України

Російських олігарх, власник "Групи НЛМК" Володимир Лісін закликав зупинити війну РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Лісін у листі до працівників металургійної компанії НЛМК заявив, що втрати в Україні є трагедією, яку важко виправдати, і закликав до мирного дипломатичного вирішення конфлікту.

У листі Лісін спільно з радою директорів висловив сподівання, що війна невдовзі скінчиться.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
⚡️ Крупнейшая биржа фриланса в мире Upwork приостанавливает свою работу в РФ. Это практически оставит около 100 тыс. граждан России.
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07.03.2022 20:58
+37
Скоро всі свинособаки пацифістами стануть, коли жерти не буде що.
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07.03.2022 20:58
+31
Шо, санкції жим-жим вже?
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07.03.2022 20:56
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Шо, санкції жим-жим вже?
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07.03.2022 20:56 Відповісти
⚡️ Крупнейшая биржа фриланса в мире Upwork приостанавливает свою работу в РФ. Это практически оставит около 100 тыс. граждан России.
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07.03.2022 20:58 Відповісти
Скоро всі свинособаки пацифістами стануть, коли жерти не буде що.
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07.03.2022 20:58 Відповісти
ну так, вони ж лічили на помарадерити а не на жрати нема що.
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07.03.2022 22:11 Відповісти
Вот что санкции животворящие делают
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07.03.2022 20:59 Відповісти
Лісін йди *****!
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07.03.2022 20:59 Відповісти
Нужно всему миру доносить информацию что мы воюем против последователей фашистского режима гитлера.
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07.03.2022 21:00 Відповісти
Так закажы пуйла тварь, а не сопли жуй, новым царем будешь
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07.03.2022 21:00 Відповісти
Безхребетні! Де ж ти був до війни? Заява ж твоя ні про що і ні до кого: мирне вирішення, переговори і бла-бла-бла... Чому не кажеш своєму недофюреру, що треба рашиські війська вивести? Правильно за своє бабло страшно!
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07.03.2022 21:00 Відповісти
А, кого, він, **** закликав припинити війну?
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07.03.2022 21:01 Відповісти
В листі до працівників. Ну не Путіну ж писать. Він ні до чого.
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07.03.2022 21:05 Відповісти
і закликав до мирного дипломатичного вирішення конфлікту.
===============
до кацапів ще не дійшло що )(уйло не хоче ніякого "мирного дипломатичного вирішення конфлікту"
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07.03.2022 21:02 Відповісти
Урод изворотливый

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07.03.2022 21:03 Відповісти
От поясніть мені, ну який конфлікт. Ці суки напали на мою Україну, на мою хату, вбили діток , мирних жителів, все знищили і це називється конфлікт. ?
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07.03.2022 21:05 Відповісти
Скоро... тут кожної години гинуть люди, ******** житлові квартали, школи, дитячі садки, вбивають дітей, а ви скоти від жиру біситесь зі своїм вурдалаком. Нічого людського і святого в цих рашинських ублюдків нема, просто грошики трохи менше почати капати.
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07.03.2022 21:05 Відповісти
ЗАВАЛИ *****. ЛИС ИН ЦИН !!!
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07.03.2022 21:06 Відповісти
***** своего вздерните .потому как она может закончится только возвратом Украиной полного контроля гос.границ до оккупации и аннексии 2014 года .
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07.03.2022 21:08 Відповісти
Ще один кацап перднув у калюжу.
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07.03.2022 21:11 Відповісти
мене дивує, що ці олігархи пороговно всі за мир
і звертаються чомусь до нас
наче це прикордонний конфлікт, який розв"язала Україна.

ні, хлопи.
і не пробуйте привісити війну за вашого недоколиханого пуйла на нас
самі його виплекали, самі не надягли на нього суворий ошійник і намордник

а теперка коли весь світ вас мочить економічно - ти ж глянь, ви ж за мир, ага?

при цьому на майках пишете фашистсько рашистську зет, ага?

добре там де наші без раші.
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07.03.2022 21:15 Відповісти
писин... скидывайтесь и нанимайте киллера...
крокодиловые слезки не прокатят..
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07.03.2022 21:18 Відповісти
Це козлині пісеньки! Ві навіть не називає війну війною. Каже конфлікт. Сцикотно йому. Значит ще не дійшло...
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07.03.2022 21:20 Відповісти
Он сказал, война?! На, пятнашку!
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Вау а як сказанно?! По типу він турбується за російських свинособак які подохли в Україні!....... Потрібно йди до Москви.
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07.03.2022 22:03 Відповісти
Очко вже свербить потворо?
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07.03.2022 22:08 Відповісти
Мир обеспечивается всего одной процедурой- принесением головы Путина В.В. на стол очередных переговоров. Это чуть ли не единственный человек, который хочет войны. Если хочет, пусть идет и воюет. Зачем погибать десяткам тысяч остальных-большой вопрос.
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07.03.2022 22:58 Відповісти
Ти диви, він хтів про це сказати два тижні тому, але згадав тільки сьогодні...
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08.03.2022 00:21 Відповісти
 
 