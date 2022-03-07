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Російський олігарх Лісін закликав припинити війну проти України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Російських олігарх, власник "Групи НЛМК" Володимир Лісін закликав зупинити війну РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Лісін у листі до працівників металургійної компанії НЛМК заявив, що втрати в Україні є трагедією, яку важко виправдати, і закликав до мирного дипломатичного вирішення конфлікту.
У листі Лісін спільно з радою директорів висловив сподівання, що війна невдовзі скінчиться.
Топ коментарі
+39 A rt fb16bfd9
показати весь коментар07.03.2022 20:58
+37 Ла-ла-ла-ла
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+31 vadyan
показати весь коментар07.03.2022 20:56
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до кацапів ще не дійшло що )(уйло не хоче ніякого "мирного дипломатичного вирішення конфлікту"
і звертаються чомусь до нас
наче це прикордонний конфлікт, який розв"язала Україна.
ні, хлопи.
і не пробуйте привісити війну за вашого недоколиханого пуйла на нас
самі його виплекали, самі не надягли на нього суворий ошійник і намордник
а теперка коли весь світ вас мочить економічно - ти ж глянь, ви ж за мир, ага?
при цьому на майках пишете фашистсько рашистську зет, ага?
добре там де наші без раші.
крокодиловые слезки не прокатят..