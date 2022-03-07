Російський олігарх Лісін закликав припинити війну проти України

Російських олігарх, власник "Групи НЛМК" Володимир Лісін закликав зупинити війну РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Лісін у листі до працівників металургійної компанії НЛМК заявив, що втрати в Україні є трагедією, яку важко виправдати, і закликав до мирного дипломатичного вирішення конфлікту.

У листі Лісін спільно з радою директорів висловив сподівання, що війна невдовзі скінчиться.

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