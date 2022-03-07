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Миколаївська область (1819) літак (1980)

У російського льотчика, який бомбив Україну та був збитий, тато живе у Кременчуці, а бабуся у Глобиному

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російського льотчика, який бомбив Україну та був збитий, тато живе у Кременчуці, а бабуся у Глобиному

У російського льотчика Головенського, який прилетів бомбити Україну та був збитий під Миколаєвом, тато живе у Кременчуці

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють Новости N

Російський льотчик, який прилетів скидати бомби на українські міста із міста Саки у окупованому  Криму, має найближчих родичів в Україні.

Військовослужбовець РФ Олексій Головенський встиг катапультуватись, але його затримали. Виявилося, що його батько мешкає в українському місті Кременчук, а рідна бабуся – у Глобиному Полтавської області.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+124
манкурт *******
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07.03.2022 20:56
+72
Мені одне цікаво - ЯК тепер будуть ходить по вулицях Глобина і Кременчука його родичі?
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07.03.2022 20:58
+61
Тварина - УНИЧТОЖИТЬ !!!
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07.03.2022 20:58
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Тоді все стає на свої місця. Доки ця недокраїна не буде знищена, разом з військом, спокою ні нам, ні решті світу не буде. Зміна влади в кремлі нічого не дасть. На деякий час стихнуть, поки не створять нового путіна.
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08.03.2022 17:19 Відповісти
Порвать ублюдка на пополам, одну часть тушки подвесить на площади в Кременчуге а остаток в Глобином, и показать что будет с каждым летуном из мордора.
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07.03.2022 21:06 Відповісти
Папє і бабушке
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07.03.2022 21:09 Відповісти
Генетичний Непотреб?
Дочого спаскуджені кацапами геноми?
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07.03.2022 21:07 Відповісти
навестить бы папика как он там
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07.03.2022 21:08 Відповісти
Значить розібратися ще з родичами.
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07.03.2022 21:09 Відповісти
ГНИДА!
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07.03.2022 21:09 Відповісти
В Харьков или Чернигов отвезти и просто оставить,там он уже мертвец.
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07.03.2022 21:09 Відповісти
та его и в николаеве жители кончат
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07.03.2022 21:15 Відповісти
Ну...
Журналісти можуть взяти інтерв'ю у батька.
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07.03.2022 21:09 Відповісти
Це жесть.....
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07.03.2022 21:10 Відповісти
Трындец, за пределами понимания.....
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07.03.2022 21:10 Відповісти
Хохол на службі в москаля гірший за москаля. Якщо ту тварюку вислати батьку у вигляді консерви в цинковій труні, батько не образиться.
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07.03.2022 21:10 Відповісти
Нє, ну це просто пи#дець повний!!!!!!
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07.03.2022 21:11 Відповісти
Я б на місці батька, власноруч удавив... А потім і сам би удавився...
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07.03.2022 21:11 Відповісти
А родичам хати ще не спалили?
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07.03.2022 21:12 Відповісти
Дружина розповідала (працює у лікарні)- привезли хлопчика 6 років. Потрапив під бомбардуваннятаких ******* (які на навчаннях). Мати і тато загинули, молодший брат загинув, а йому відірвало руку. Що щ сказати?
Таких підорів, як цей пілот, на місці кінчати
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07.03.2022 21:13 Відповісти
шоб його родину до 7-мого коліна паралізовало
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07.03.2022 21:13 Відповісти
Земляк оборотень нарисовался.
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07.03.2022 21:13 Відповісти
метастазы крыма....
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07.03.2022 21:13 Відповісти
стільки варіантів люди запропонували з організмом цієї фанери отлєтавшей , а я просто кажу що йому по любому треба щось відняти у здоровья , ну голову наприклад ..... бо накуй кацапу голова якщо він ≪мислить≫ дупою .
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07.03.2022 21:14 Відповісти
Шукайте "Сергія Головенського" в Кременчуку, бо ця потвора "Олексій Сергійович". І харкніть йому в їбало за такого виродка! Заслужив!!!
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07.03.2022 21:14 Відповісти
Це неправдива інформація. Людина з Кременчуга немає ніякого відношення до цього льотчика. У нього 2 доньки і сина ніколи не було.
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07.03.2022 21:15 Відповісти
Так і в кацапських мамок синів ніколи не було...
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07.03.2022 21:20 Відповісти
Це правдива інформація, його батько Сергій, а не людина про яку ви подумали.
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07.03.2022 22:18 Відповісти
Вы на жало его гляньте.. Там написано Тварь которая умела летать бомбить и убивать.. Эту мразь не нужно содержать... Гранату в очко и нах...
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07.03.2022 21:16 Відповісти
РАЗ!!!... І немає....
Ні! Це занадто легка кара! Потрібно щоби існував і лише на екрані бачив справжнє ЖИТТЯ...
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08.03.2022 00:14 Відповісти
И это его должно спасти от повешения?
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07.03.2022 21:17 Відповісти
Пі...да..рас сер !
..

Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 21:18 Відповісти
Хто місцевий-треба батькові виродка віддячити.
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07.03.2022 21:18 Відповісти
Йому вже синок віддячив . Він прилетів вбивати батька . .
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07.03.2022 21:21 Відповісти
До чого тут батько? Цей дятел вже дорослий, йому по сраці не надаєш...
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07.03.2022 21:23 Відповісти
При тому, що погано виховав, основи особистості закладаються до 5 років, це будь-який студент 1 курсу факультета психології знає.
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07.03.2022 21:58 Відповісти
Ви ж не хочете сказати, що можна "виховати" в людині політичні переконання до 5 років?
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07.03.2022 22:14 Відповісти
А які в нього політичні переконання?
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08.03.2022 00:09 Відповісти
Любов до пуйла.
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08.03.2022 00:19 Відповісти
Сповідування сатанизму ніякого відношення до політичних вподобань не має.
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08.03.2022 00:29 Відповісти
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2022/03/07/jak-putinskogo-pilota-fejkom-privjazali-do-kremenchuka_10103505.html
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07.03.2022 23:03 Відповісти
Яка су,,а
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07.03.2022 21:18 Відповісти
Треба його відвезти до родичів нехай їм пояснить що він робив.
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07.03.2022 21:20 Відповісти
Це ж воно могло по своєму (МОЄМУ) місту вгатить,яка мерзота(((((((((
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07.03.2022 21:21 Відповісти
Батько і баба потомки козломордих переселенців після голодомору?
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07.03.2022 21:26 Відповісти
який вилупок..., і хто ж цей папа, що його народив
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07.03.2022 21:26 Відповісти
гнида та манкурт
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Страничка фейсбук
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Падаль їбана...
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07.03.2022 21:31 Відповісти
Блін... Це якись сюр,,, Ну як це зрозуміти, пояснити для себе? Знайти виправдання ,не повіситись?
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07.03.2022 21:32 Відповісти
Адресс папы в студию!
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07.03.2022 21:32 Відповісти
ну нехай живуть тепер з цим.....
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07.03.2022 21:33 Відповісти
За таке треба стріляти, вішати і душити в газовій камері одночасно.
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07.03.2022 21:35 Відповісти
Родственники скажут: "Был приказ!". Прости Господи недоумков...
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07.03.2022 21:35 Відповісти
І які ж причини для прощення?
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08.03.2022 00:05 Відповісти
Нет. Не прости!!!
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07.03.2022 21:37 Відповісти
ЦЕНЗОРу У російського льотчика ---- українською: У москальського летуна;
у Глобиному ---- українською: у Глобине
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07.03.2022 21:38 Відповісти
а мама - де? Можливо, розвелась з батьком і виїхала з ним, неповнолітнім ще синочком в касапію?
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07.03.2022 21:41 Відповісти
Креще булоб щоб та ***** його висцяла біля камаза
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07.03.2022 21:43 Відповісти
Таких треба вішати. Публічно. Прийшов вбивати рідну матір, нелюд.
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07.03.2022 21:54 Відповісти
Перевірте інфо перед тим, як публікувати
https://kg.ua/news/u-lotchika-yakiy-priletiv-bombiti-********-ta-buv-zbitiy-pid-mikolaievom-tato-nachebto-zhive-u
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07.03.2022 22:40 Відповісти
Бить своих родителей и бабушку. ЭТО УЖЕ ПЕРЕБОР. Там точно вата вместо мозгов
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07.03.2022 22:40 Відповісти
Это уродство высочайшей степени, каким надо быть конченым, бомбить родителей.
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07.03.2022 22:42 Відповісти
Звісно батько та бабця за нього не ідповідають, аде...., тільки одне але- скільки українці оно вбило. Тому, а чому б батьков та бабці не відповісти.
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07.03.2022 22:51 Відповісти
Ви бахнуті? Це однакові прізвища. Чувак "папа" в шоці, каже шо у нього тільки доньки є, звідки той "синок" вилєз, знати на знаємо

https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2022/03/07/jak-putinskogo-pilota-fejkom-privjazali-do-kremenchuka_10103505.html
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07.03.2022 23:02 Відповісти
скотина манкуртська!
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07.03.2022 23:19 Відповісти
ПОКИДЬОК літів бомбити тата та бабусю... Звісно - за координатами...
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08.03.2022 00:00 Відповісти
Нехай всі знайомі роблять родичам бойкот. Тоді родичі швидко знайдуть можливість вплинути на фашистів.
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08.03.2022 06:41 Відповісти
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