У російського льотчика, який бомбив Україну та був збитий, тато живе у Кременчуці, а бабуся у Глобиному

У російського льотчика Головенського, який прилетів бомбити Україну та був збитий під Миколаєвом, тато живе у Кременчуці

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють Новости N

Російський льотчик, який прилетів скидати бомби на українські міста із міста Саки у окупованому Криму, має найближчих родичів в Україні.

Військовослужбовець РФ Олексій Головенський встиг катапультуватись, але його затримали. Виявилося, що його батько мешкає в українському місті Кременчук, а рідна бабуся – у Глобиному Полтавської області.

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