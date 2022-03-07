У російського льотчика, який бомбив Україну та був збитий, тато живе у Кременчуці, а бабуся у Глобиному
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У російського льотчика Головенського, який прилетів бомбити Україну та був збитий під Миколаєвом, тато живе у Кременчуці
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють Новости N
Російський льотчик, який прилетів скидати бомби на українські міста із міста Саки у окупованому Криму, має найближчих родичів в Україні.
Військовослужбовець РФ Олексій Головенський встиг катапультуватись, але його затримали. Виявилося, що його батько мешкає в українському місті Кременчук, а рідна бабуся – у Глобиному Полтавської області.
Топ коментарі
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Дочого спаскуджені кацапами геноми?
Журналісти можуть взяти інтерв'ю у батька.
Таких підорів, як цей пілот, на місці кінчати
Ні! Це занадто легка кара! Потрібно щоби існував і лише на екрані бачив справжнє ЖИТТЯ...
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Слава нації
Смерть москалям
у Глобиному ---- українською: у Глобине
https://kg.ua/news/u-lotchika-yakiy-priletiv-bombiti-********-ta-buv-zbitiy-pid-mikolaievom-tato-nachebto-zhive-u
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2022/03/07/jak-putinskogo-pilota-fejkom-privjazali-do-kremenchuka_10103505.html