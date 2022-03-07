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Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана

Посол України у США Оксана Маркарова одержала для Президента України Володимира Зеленського медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник Президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

"Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство глави Української держави та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рональд Рейган присвятив своє життя", - йдеться у повідомленні.

Раян навів відомі слова Президента Рейгана: "Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Усі українці, яких доля зробила біженцями, мають дбати про репутації своєї країни. Від цього залежить подальша підтримка нас світовою спільнотою. А це - запорука перемоги України. Саме повага до себе і країни перебування має визначати дії та вчинки кожного з нас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 21:41
+16
добре хоч Порох відновив армію, а не будував мости.
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07.03.2022 21:48
+13
это просто пипец ... а Вована то за что???? за то, что оборонку угробил за последние 3 года? и заглядывал ху@лу в надежде увидеть "мир"??? ну вот, наконец дозаглядывался ...
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07.03.2022 21:51
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Усі українці, яких доля зробила біженцями, мають дбати про репутації своєї країни. Від цього залежить подальша підтримка нас світовою спільнотою. А це - запорука перемоги України. Саме повага до себе і країни перебування має визначати дії та вчинки кожного з нас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 21:41 Відповісти
24 канал? Не знаю,ніколи не довіряв цьому каналу.Сказать брешуть,ні.Але правду постійно перекручують.
Якщо буде інфа на інших ресурсах тоді можливо буде зрозуміти як на самому ділі там виходить.
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07.03.2022 22:03 Відповісти
З такими поводіться так: Ви на воєнний облік вже стали? Так ідемо в воєнкомат. Зразу перестануть бикувати.
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07.03.2022 21:59 Відповісти
а рональд рейган де сидів?
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07.03.2022 21:43 Відповісти
Вовочка молодец.. Героя ему тоже уже можно дать..
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07.03.2022 21:43 Відповісти
Героя не героя, но говнить его точно не надо!!
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07.03.2022 21:44 Відповісти
1000%
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07.03.2022 21:57 Відповісти
Так роз'***** власну країну за 2 тижні не здатен ні один ворог. Вовочка насправді дуже ненавидить саме РФ. Зараз йому що не роби, все в мінус.
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07.03.2022 21:45 Відповісти
Кто тебя ********??? Тобой сейчас вся планета восхищается и поддерживает... мной, не тобой.. и вовочка тут далеко не последний..а может и первый.
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07.03.2022 21:50 Відповісти
Мне кажется, он не въехал о ком речь
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07.03.2022 21:54 Відповісти
вовочку с куйлом попутать?? Ай-ай-ай, как тебе не стыдно..
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07.03.2022 21:57 Відповісти
Я про Владіміра Владімировича. А якщо ти подумав про Зеленського, то сам дурень
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07.03.2022 21:57 Відповісти
Просто того про кого ти казав то в нього з 2014 року вже закріплене стійке погоняло, яке вже й за мат не вважають - просто *****. Можна ще плешиве ботоксне бліде *****.
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07.03.2022 23:03 Відповісти
На справді про те що відбувається зараз в економіці РФ мудрі люди з заходу напишуть дуже великі книги. Війна не могла б зробити той пі%дец, який зробив Владімир Владімирович за 2 тижні. Так случайно зробити не можна, то треба мати талант, то як ядерна бомба, тільки в 100 разів кручє.
Тому я вважаю що медаль героя він заслужив, хоче з чавуну, на шию і посмертно.
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07.03.2022 23:07 Відповісти
«Літаки летять, будем всіх бомбіть»
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07.03.2022 21:44 Відповісти
Вполне заслуженно, так же как и пара добрых копняков за то, что делал и не делал в предыдущие 2,5 года.
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07.03.2022 21:45 Відповісти
думаю, мы не все знаем, но дай бог, узнаем
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07.03.2022 21:47 Відповісти
добре хоч Порох відновив армію, а не будував мости.
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07.03.2022 21:48 Відповісти
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07.03.2022 21:56 Відповісти
Зараз розбрат і політика не доречна...
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07.03.2022 21:56 Відповісти
це не розбрат і не політика, це шана тому ,хто відновив армію,якщо Зеленський зараз отримав медаль за те що бореться за Україну ,то Порох заслужив не меньше шани,бо без арміі, ми не здолали би ворога ні зараз ні в 2014.
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07.03.2022 22:01 Відповісти
Українці надали гідну шану йому на виборах....І правильно, а то би підписав би з своїм кумом, який є і кумом ***** чергову муйню...І дякуни би йому дякували...Україна не росія...
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07.03.2022 22:44 Відповісти
символично
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07.03.2022 21:45 Відповісти
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07.03.2022 21:47 Відповісти
это просто пипец ... а Вована то за что???? за то, что оборонку угробил за последние 3 года? и заглядывал ху@лу в надежде увидеть "мир"??? ну вот, наконец дозаглядывался ...
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07.03.2022 21:51 Відповісти
Зайве свідчення що американці від нас відхараскуються... погана ознака насправді цей орден...
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Цю медаль напрацював всупереч, а не завдяки
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07.03.2022 21:52 Відповісти
Краще б дали ППО.
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07.03.2022 21:57 Відповісти
Краще і не скажеш!
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07.03.2022 22:06 Відповісти
зе-ботва на цн вже рулить?в спам,бачу,людей за цього зеленого пацюка вкидують!ну нехай погуляють-зброї після стільки залишиться,що "слуг" будуть відстрілювати,а не на цн судити
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07.03.2022 22:06 Відповісти
Пацюк ,это ты быдло соевое
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07.03.2022 22:36 Відповісти
Цензор нет є швидше за все Петро нет, це як тв Прямий, типу був не Петра але є Петра. І здається мені, що Юрій Бутусов формальний власник цього ресурсу.... Якщо комент проти Петра, бан на 3 дня...Колись, в 2004 році, казали, що це ресур пастора, можливо переписав, так як Петро Прямий на колектив.....
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07.03.2022 22:55 Відповісти
Але зараз війна і розбрат не потрібен, разом до перемоги. Шануйте нашого президента, наші війська і боронимо Україну разом, і в інформаційному просторі також.
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07.03.2022 23:02 Відповісти
Я йому ще з полена медаль випиляю.
Гавнюк малий, що роздеребанив на Велике крадівництво кошти для Армії.
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07.03.2022 22:10 Відповісти
Новость не имеет большой важности. Среди лауреатов - Джулиани в 2002 году, который совсем ссучился и заявил что Украина а не параша вмешивалась в выборы, а также разработал план узурпации власти Трампом год назад.
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07.03.2022 22:10 Відповісти
Медальку замість винищувачів? Це круто...добре, що знову не книжку про черепно-мозкові травми, яку йому подарували раніше...
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07.03.2022 22:15 Відповісти
Слава Украине! Ну и не надо пока спорить! Награда президенту страны- это награда всей стране! Слава ЗСУ!!
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07.03.2022 23:05 Відповісти

Найвища державна нагорода Чехії

Президент Чехії Мілош Земан вирішив нагородити українського президента. Володимир Зеленський отримає найвищий державний орден Чехії (ймовірно, йдеться про орден "Білого лева").
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07.03.2022 23:08 Відповісти
 
 