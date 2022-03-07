Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана
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Посол України у США Оксана Маркарова одержала для Президента України Володимира Зеленського медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник Президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
"Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство глави Української держави та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рональд Рейган присвятив своє життя", - йдеться у повідомленні.
Раян навів відомі слова Президента Рейгана: "Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають".
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Якщо буде інфа на інших ресурсах тоді можливо буде зрозуміти як на самому ділі там виходить.
Тому я вважаю що медаль героя він заслужив, хоче з чавуну, на шию і посмертно.
Гавнюк малий, що роздеребанив на Велике крадівництво кошти для Армії.
Найвища державна нагорода Чехії
Президент Чехії Мілош Земан вирішив нагородити українського президента. Володимир Зеленський отримає найвищий державний орден Чехії (ймовірно, йдеться про орден "Білого лева").