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Джоан Роулінг передасть мільйон фунтів стерлінгів на допомогу українським дітям

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Британська письменниця Джоан Роулінг, авторка серії романів про Гаррі Поттера збільшить пожертвування на гуманітарну допомогу дітям в Україні до 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Про це письменниця  написала у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

Я особисто перерахую пожертвування на це звернення, до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Щиро дякую всім, хто вже зробив пожертвування, ви допомагаєте виконувати важливу роботу для деяких із найбільш уразливих дітей в Україні, - написала письменниця у відповідь на твіт благодійної організації Lumos.

Lumos — міжнародна неурядова благодійна організація, заснована британською письменницею Джоан Роулінг.

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Топ коментарі
+17
Дякуємо! Вчинок!
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07.03.2022 21:48
+10
Она часто говорила об Украине и поддерживала нас
в Гарри Потере даже есть дракон который называется "Украинский железнобрюхий дракон"
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07.03.2022 21:56
+8
Вона дуже хороша адекватна людина,пам*ятаєте,як закликала припинити полювання на відьом під назвою Me too і висловлювалась проти агресивних феміністичних сект
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07.03.2022 21:53
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Дякуємо! Вчинок!
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07.03.2022 21:48 Відповісти
Спасибо.. главное чтобы всё шло куда надо..
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07.03.2022 21:52 Відповісти
Вона дуже хороша адекватна людина,пам*ятаєте,як закликала припинити полювання на відьом під назвою Me too і висловлювалась проти агресивних феміністичних сект
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Она часто говорила об Украине и поддерживала нас
в Гарри Потере даже есть дракон который называется "Украинский железнобрюхий дракон"
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07.03.2022 21:56 Відповісти
Очень достойный человек она. А ее пытаются травить сейчас всякие ЛГБТ - радикалы
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07.03.2022 22:00 Відповісти
И єто притом, что она заявила, что Дамблдор - гей.

Ну тут такое. Если завтра все станут веганами - радикальі станут фруттарианами.

"Все в мире конечно, кроме Вселенной и глупости. Впрочем, за вселенную не поручусь". А. Єйнштейн.
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07.03.2022 22:04 Відповісти
так, а невдячні емма ватсон і рідклів що грали в Гаррі Поттері її мало гівном не закидали. Що й не дивно, рідклів любить дивитися сімпсонів, все життя огладає. Як би Гаррі Поттер його персонаж дивився би сімпсонів волондеморта не перемогли би.
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07.03.2022 22:40 Відповісти
Пришліть до нас Дамблдора
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Краще до ***** де Морта...
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07.03.2022 21:54 Відповісти
Або так
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07.03.2022 21:58 Відповісти
А що, Гаррі не впорається? )
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07.03.2022 22:03 Відповісти
Гарний нік.)))
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07.03.2022 22:04 Відповісти
 
 