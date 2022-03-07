Джоан Роулінг передасть мільйон фунтів стерлінгів на допомогу українським дітям

Британська письменниця Джоан Роулінг, авторка серії романів про Гаррі Поттера збільшить пожертвування на гуманітарну допомогу дітям в Україні до 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Про це письменниця написала у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

Я особисто перерахую пожертвування на це звернення, до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Щиро дякую всім, хто вже зробив пожертвування, ви допомагаєте виконувати важливу роботу для деяких із найбільш уразливих дітей в Україні, - написала письменниця у відповідь на твіт благодійної організації Lumos.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022

Lumos — міжнародна неурядова благодійна організація, заснована британською письменницею Джоан Роулінг.

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