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Через бойові дії знеструмлено понад 1133 населених пунктів, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через бойові дії знеструмлено понад 1133 населених пунктів, - Міненерго

Станом на 18.00 7 березня 2022 року, в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишались знеструмленими (повністю чи частково) 1133 населені пункти і 8074 трансформаторних підстанцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що без електропостачання залишаються понад 742 тисячі споживачів.

У міністерстві наголошують, що найскладнша ситуація із електропостачанням спостерігається в Донецькому регіоні - понад 233 тисячі абонентів без електропостачання, повністю відключено м. Маріуполь.

За минулу добу 6 березня вдалося відновити електропостачання близько 71 тисячі споживачів, однак через активні бойові дії виникають нові пошкодження електромереж і знеструмлення.

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Без газопостачання, станом на 18:00 7 березня, лишаються близько 238,2 тисячі споживачів. Водночас упродовж доби відновлено газопостачання 7529 споживачам.

Автор: Володимир Янченко
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Потери рф ежедневно 1500 солдат, берем калькулятор делим 100 тыс получается 66 дней войны)))) как-то так
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07.03.2022 22:08 Відповісти
 
 